CORSAIR rivela A115 Tower: nuovo sistema di raffreddamento ad aria per CPU

CORSAIR, azienda di spicco nella produzione di hardware di fascia alta per gamer, content creator e appassionati di PC, ha annunciato oggi il lancio del suo più recente sistema di raffreddamento ad aria per CPU ad alte prestazioni, l’A115 Tower

Questo nuovo modello, appartenente alla gamma di dissipatori ad aria, è stato attentamente progettato per gestire in modo efficiente le temperature elevate generate dai più recenti processori Intel e AMD. L’A115 si distingue come il sistema di raffreddamento ad aria più potente mai realizzato da CORSAIR, vantando anche una serie di caratteristiche innovative che semplificano sia l’installazione che la regolazione.

Il nuovo sistema di raffreddamento ad aria per CPU di alta gamma

Il nucleo dell’A115 è composto da sei heat pipes da 6 mm e da una piastra di raffreddamento in rame ad alta efficienza, progettata per gestire processori con un TDP fino a 270 W. La forma leggermente convessa della piastra di raffreddamento massimizza il contatto con la CPU, garantendo un trasferimento termico ottimale e una stabilità superiore. Dopo l’assorbimento del calore, 90 alette di raffreddamento nichelate forniscono una generosa superficie di 1,69 m2 per una rapida dissipazione del calore.

L’A115 è dotato di due ventole CORSAIR AF140 ELITE, integrate con la tecnologia AirGuide, che presenta alette anti-vortice per generare un flusso d’aria concentrato. Queste ventole ad alte prestazioni possono raggiungere fino a 1.600 giri/min, mantenendo una rumorosità di soli 33,9 dBA grazie all’utilizzo di cuscinetti fluidodinamici.

Il sistema di attacco delle ventole Slide-and-Lock di CORSAIR, ora più compatto, offre un meccanismo di chiusura senza attrezzi, consentendo un’altura di montaggio variabile per garantire la compatibilità con l’installazione di moduli DRAM, semplificando le operazioni di sostituzione della memoria.

Per assicurare un adeguato fissaggio su ogni CPU, l’A115 è progettato con il sistema CORSAIR HoldFast 2.0, comprendente kit di staffe compatibili con le ultime generazioni di socket Intel LGA 1700 e AMD AM5/AM4. Grazie alla pasta termica preapplicata CORSAIR XTM70 ad alte prestazioni, l’installazione del sistema di raffreddamento consente un immediato beneficio da un trasferimento termico ottimale.

Per chi desidera assemblare un PC con un processore di fascia alta, l‘A115 è la scelta ideale per consentire alla CPU di esprimere appieno il suo potenziale.

Il sistema di raffreddamento ad aria CORSAIR A115 Tower è ora disponibile sul negozio online CORSAIR e presso i rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR in tutto il mondo, con una garanzia di cinque anni e supporto clienti e tecnico internazionale.

