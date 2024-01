Energia geotermica: il magma come nuova frontiera in Islanda

L’energia geotermica potrebbe rappresentare una nuova frontiera in Islanda e avere un futuro grazie allo sfruttamento del magma sotterraneo

Gli scienziati islandesi vogliono scavare un buco in una camera magmatica a circa un miglio sotto terra con l’intento di generare energia illimitata. Il Krafla Magma Testbed (KMT) mira a creare il primo centro di ricerca al mondo sopra una camera magmatica per monitorare, campionare e testare la roccia fusa in situ per la prima volta. La speranza è che il centro possa offrire approfondimenti senza precedenti su come funzionano i vulcani. Ciò aprirebbe nuove strade per l’energia geotermica illimitata. Questa energia di origine naturale è visibile a Hverir Namafjall, nella fessura di Krafla, in Islanda. La ricerca in tal senso è fondamentale. Queste pozze di roccia fusa, situate nella crosta terrestre, possono creare vulcani se trovano un modo per raggiungere la superficie. Ma sono terribilmente difficili da localizzare con le attrezzature di superficie e difficili da rintracciare prima di un’eruzione.

Energia geotermica in Islanda: come sfruttare il magma?

Nel 2009, gli scienziati identificarono un potenziale candidato a circa 4 km sottoterra vicino al Krafla, nel nord dell’Islanda. Dopo quasi 2 km di perforazione, il trapano si bloccò. Soltanto più tardi, quando tornò su portando con sé schegge di vetro vulcanico, si resero conto dell’accaduto. Avevano accidentalmente messo la testa in una camera magmatica. A causa del troppo calore, dovettero versare acqua fredda nel pozzo, liberando nuvole nere e fluttuanti che distrussero le loro attrezzature. Adesso, 15 anni dopo, il KMT vuole perforare di nuovo la camera, stavolta con alcuni intelligenti trucchi ingegneristici.

Krafla è un sito perfetto per questo tipo di esperimento. Il magma è antico e torbido. Quindi, è improbabile che crei un’eruzione o fuoriesca dal pozzo durante gli esperimenti. Tuttavia, gli impianti di perforazione standard non possono sopravvivere in queste condizioni. Quale la soluzione? Congelare il magma solido usando l’acqua davanti alla punta del trapano. Ciò creerà un “una tasca” di roccia vetrosa congelata, simile all’ossidiana. Quando avrà raggiunto la grandezza ideale, la punta del trapano verrà rimossa. Alla fine verrà creata una piccola cavità all’interno della camera. Quindi, verranno depositate alcune apparecchiature di monitoraggio prima che tutto crolli. Potrebbe aprirsi una nuova strada verso lo sfruttamento dell’energia geotermica dell’Islanda.

