CORSAIR K70 RGB TKL: la tastiera gaming opto-meccanica

Creata per competere, CORSAIR presenta la tastiera gaming opto-meccanica K70 RGB TKL, scopriamola insieme in questo articolo

CORSAIR, azienda leader nella produzione di accessori di alto livello per gamer e content creator, oggi ha presentato il nuovo modello opto-meccanico della pluripremiata tastiera gaming K70 RGB TKL CHAMPION SERIES.

Grazie all’acclamato design tenkeyless, ideato specificamente per i tornei, e all’elegante telaio in alluminio, abbinati alla velocità estrema degli switch opto-meccanici CORSAIR OPX, il modello opto-meccanico K70 RGB TKL innalza ulteriormente l’asticella delle prestazioni delle tastiere gaming progettate per gli eSports.

Gli switch opto-meccanici CORSAIR OPX

Con la nuova aggiunta alla linea di prodotti CHAMPION SERIES, gli switch opto-meccanici CORSAIR OPX vantano una distanza di attuazione incredibilmente ridotta di appena 1 mm che consente di registrare istantaneamente qualsiasi input. La corsa fluida e lineare li rende perfetti per il gaming competitivo di livello professionale e ogni switch è garantito 150 milioni di battute.

Inoltre, questi switch di qualità premium sono integrati nell’iconico telaio in alluminio caratteristico dei modelli K70, famoso per la sua resistenza e portabilità, e grazie al profilo tenkeyless ed al cavo USB Tipo C rimovibile assicurano alla tastiera la massima portabilità e praticità. Completano infine la dotazione del prodotto i resistenti keycap in policarbonato con layout standard per l’ultima riga di e il supporto ai set di keycap personalizzati.

Prestazioni da tastiera gaming professionale

La tastiera gaming opto-meccanica K70 RGB TKL, include tutte le prestazioni delle tastiere gaming professionali. La tecnologia CORSAIR AXON Hyper-Processing consente l’hyper-polling a 8.000 Hz, registrando la pressione dei tasti 8 volte più velocemente rispetto alle tastiere gaming standard, per permetterti di registrare i tuoi comandi e di eseguire ogni azione più velocemente che mai.

In conformità con le precise linee guida dei tornei eSport, l’innovativo switch posizionato sul retro della tastiera consente di bloccare istantaneamente la retroilluminazione in un colore statico e di disabilitare le macro, preparando la tastiera all’imminente battaglia.

Ogni singolo tasto é personalizzabile tramite il software CORSAIR iCUE

Tutte le prestazioni che rendono famoso il modello K70 RGB TKL tra i giocatori professionisti sono presenti anche in questa nuova versione opto-meccanica, ed includono la retroilluminazione RGB per singolo tasto personalizzabile tramite il software CORSAIR iCUE, i tasti multimediali dedicati con rotella di regolazione del volume in resistente alluminio ed una memoria integrata per salvare fino a 50 profili personalizzati.

Grazie agli switch CORSAIR OPX che inviano gli input al PC in modo veloce e affidabile, la tastiera opto-meccanica K70 RGB TKL è progettata per assistere al meglio i giocatori più esigenti.

Disponibilità, garanzia e prezzi

La tastiera gaming opto-meccanica CORSAIR K70 RGB TKL CHAMPION SERIES, è disponibile immediatamente presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati presente in tutto il mondo. La tastiera è coperta da una garanzia di due anni ed è supportata dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili in tutto il mondo.

Per i prezzi aggiornati della tastiera opto-meccanica CORSAIR K70 RGB TKL, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali. Mentre per un elenco completo delle altre tastiere, visita la seguente pagina internet dedicata.

Cosa ne pensate di questa nuova tastiera da gaming opto-meccanica di Corsair? Fateci sapere qui sotto nei commenti.