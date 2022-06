Nuovi JBL Live Pro 2: novità di casa JBL

E voi? cosa ne pensate di questi nuovi auricolari JBL Live Pro 2 ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK , per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Gli auricolari in-ear True Wireless JBL Live Pro 2, dotati di driver da 11 mm , si presentano con il classico design “stick-closed” con inserti ovali per garantire una migliore cancellazione del rumore ed una qualità audio ottimizzata. La tecnologia True Adaptive Noise Cancelling con Smart Ambient consente agli utenti di regolare la quantità di rumore di fondo che si desidera percepire. Così da poter continuare ad avere consapevolezza dell’ambiente circostante o per parlare con gli amici senza il bisogno di togliersi le cuffie. La gestione a mani libere e l’ app JBL Headphones dedicata consentono di accedere facilmente agli assistenti vocali preferiti. Inoltre, certificati IPX5 , i nuovi JBL Live Pro 2 sono resistenti all’acqua e permettono di affrontare senza preoccupazioni anche le lunghe sessioni di lavoro. Mentre i sei microfoni incorporati isolano il rumore e il vento per offrire una qualità di chiamata superiore. Con una batteria che garantisce fino a 40 ore di riproduzione , gli ascoltatori possono godersi lunghe sessioni in palestra, all’aria aperta o dedicarsi al loro podcast preferito.

JBL riproduce il suono straordinario che caratterizza i momenti più importanti della vita. Dagli eventi iconici come Woodstock ed i concerti al Madison Square Garden, fino alle partite allo Yankee Stadium e ai viaggi nei weekend. I prodotti JBL elevano l’esperienza di ascolto con un audio pluripremiato che consente agli utenti di trarre il meglio da ogni momento. Con caratteristiche professionali senza uguali e 75 anni di esperienza nel portare innovazione nel settore, JBL è un’autorità nel progettare un suono di qualità superiore. Il marchio JBL combina abilmente una visione ambiziosa del futuro con la passione e il talento di ingegneri e designer di tutto il mondo. Il Signature Professional Sound di JBL è la tecnologia leader che alimenta i principali eventi della cultura pop. Inoltre, JBL ha collaborato con migliori talenti del mondo in ambito musicale, sportivo ed Esports.

I nuovi auricolari JBL Live Pro 2 combinano la tecnologia True Adaptive Noise Cancelling con le funzionalità smart ambient, durata della batteria migliorata e 6 microfoni per offrire un’esperienza di comunicazione senza precedenti. Che si tratti di musica, di un podcast o di una chiamata Zoom, la qualità dell’audio di JBL ( qui per maggiori informazioni sull’azienda) assicura le più elevate prestazioni ovunque.

JBL annuncia i nuovi auricolari JBL Live Pro 2 che permettono di restare sempre in contatto anche in movimento grazie alla perfetta qualità della voce ed alla tecnologia True Adaptive Noise Cancelling

