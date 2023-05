Recensione Amazon Fire 8 HD: inaspettatamente buono!

Recensione dell’ultimo arrivato nella famiglia Fire di Amazon, il Fire 8 HD, che ci ha sorpreso per una moltitudine di fattori, inaspettati e decisamente ben graditi. Scopritelo con noi

Recensione completa del tablet indirizzato alla lettura (e non solo) by Amazon, il Fire 8 HD. Devo ammettere che ero piuttosto scettico circa l’effettiva praticità d’uso di un tablet del genere, a causa degli evidenti limiti tecnologici dovuti ad un prezzo di listino estremamente competitivo, eppure, mi sono dovuto ricredere completamente. Vi racconto qui nel dettaglio la mia esperienza con l’Amazon Fire 8 HD.

Scheda tecnica | Recensione Amazon Fire 8 HD

Display : 8″ IPS, 60Hz, 800 x 1280 pixel

: 8″ IPS, 60Hz, 800 x 1280 pixel SoC : Mediatek MT8169A, Hexa-core (6×2.0 GHz Cortex-A55)

: Mediatek MT8169A, Hexa-core (6×2.0 GHz Cortex-A55) GPU : Mali-G52 2EE MC2

: Mali-G52 2EE MC2 RAM : 2GB

: 2GB Memoria interna : 32/64GB

: 32/64GB Fotocamera posteriore : 5 MP

: 5 MP Fotocamera anteriore : 2 MP

: 2 MP Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.2, A2DP, LE

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.2, A2DP, LE Batteria : ricarica cablata a 15W

: ricarica cablata a 15W Audio : 2 altoparlanti stereo

: 2 altoparlanti stereo Dimensioni : 201.9 x 137.4 x 9.6 mm

: 201.9 x 137.4 x 9.6 mm Peso : 337g

: 337g Altro : accelerometro, sensore di luce ambientale

: accelerometro, sensore di luce ambientale Sistema operativo: Android 11 con Fire OS 8

Confezione e qualità costruttiva | Recensione Amazon Fire 8 HD

La confezione di vendita è piuttosto standard, seppur completa di tutto il necessario. Troviamo qui l’alimentatore, il cavetto USB-C e la manualistica di turno. Per quanto riguarda il design, il tablet presenta un aspetto classico e una struttura interamente volta a favorire l’ergonomia, uno degli aspetti più significativi per questa tipologia di prodotto e relativo pubblico di riferimento. A pagarne il prezzo sono ovviamente i materiali e la sensazione restituita al tatto, che non risulta quindi ‘premium’; ma questo non è uno svantaggio, anzi!

Il tablet regala quindi un’esperienza piacevole e adatta alla lettura, che sia in interna o ancor meglio in esterna grazie alla sua manegevolezza. Presenti infine i tipici pulsanti di accensione e volume, disposti sul lato destro, vicino all’ingresso di ricarica. Piccolo appunto per le cornici, davvero enormi, ma nulla per cui lamentarsi visto il prezzo di listino.

Hardware e display | Recensione Amazon Fire 8 HD

La vera sorpresa di questo dispositivo è stata proprio nella parte hardware, limitata sulla carta ma efficiente all’atto pratico. Il tablet presenta un SoC Mediatek MT8169A e soli 2 GB di RAM. L’esperienza è stata più che dignitosa per ogni tipo di utilizzo; naturalmente scordatevi il gaming o il disegno tecnico, ma qualsiasi altro utilizzo social o multimediale sarà più che soddisfacente. Le prestazioni sono sopra le aspettative, ma dove il tablet dà il meglio di sé è ovviamente nella lettura: piacevole è dir poco.

Questo anche grazie al pannello di ottimo livello, che nonostante la risoluzione non troppo elevata (800 x 1280 pixel), risulta perfettamente visibile sotto la luce diretta del sole. L’unico vero appunto che gli si può fare è nel trattamento oleofobico, non all’altezza del compito richiesto, né frontalmente né posteriormente. Abbiamo poi due fotocamere, una frontale ed una posteriore che fanno il loro compito, ma senza troppe pretese. Ultimo, ma non per importanza, il comparto sonoro, dotato di un suono stereo non esageratamente alto ma bilanciato e di qualità.

Software e autonomia | Recensione Amazon Fire 8 HD

Dove invece si potrebbe fare sicuramente uno sforzo in più è nel software, che nonostante presenti tutto l’occorrente, dimostra una certa disorganizzazione generale (come d’altronde un po’ tutti i dispositivi Amazon, es: Fire Stick). Organizzare la schermata home sarà difficile quando non impossibile, alcune sezioni non potranno infatti essere personalizzate e vi obbligheranno a visionare contenuti predefiniti e scelti dal software.

Stesso discorso vale per lo store Amazon, fornito, ma non come siamo abituati a vedere negli store tradizionali. Potreste dunque imbattervi in qualche grande assenza, come l’app Telegram (e attenzione a non farvi truffare dalle app cloni, stavo per installare Telegarm!). In ogni caso il software non è specificato nelle impostazioni, anche se graficamente parrebbe essere un Android 11 enormemente personalizzato. Il discorso autonomia, infine, è la ciliegina sulla torta di un dispositivo che vale ogni euro speso. Potrete tranquillamente utilizzarlo per giorni interi senza alcun tipo di problema, ed in standby il consumo è praticamente nullo!

Conclusioni

Amazon colpisce nel segno con un prodotto di ottima fattura, che fa quel che deve e non mostra particolari debolezze. Al prezzo richiesto è un vero e proprio best-buy! E per chi volesse una diagonale di schermo maggiore è presente anche la variante da 10 pollici.