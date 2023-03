Cooler Master: arriva la poltrona multipiattaforma Synk X

Cooler Master presenta la poltrona aptica multipiattaforma Synk X, che rivoluzionerà l’intrattenimento domestico

Da 30 anni Cooler Master è un leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e soluzioni ad alte prestazioni realizzate dalla piattaforma CMODX. Queste sono ideali per coloro che integrano la tecnologia in ogni aspetto della vita quotidiana e cercano di distinguersi dalla massa. Innovativa e all’avanguardia, l’azienda taiwanese è felice di annunciare il lancio ufficiale di Synk X. Synk X è la poltrona aptica multipiattaforma che rivoluzionerà l’esperienza utente dell’intrattenimento immersivo, garantendo un nuovo livello di coinvolgimento per l’intrattenimento domestico.

Dettagli sulla nuova poltrona Synk X di Cooler Master

Synk X offre un’esperienza di intrattenimento realistica grazie alla sua capacità di creare un’immersione amplificata. Questa innovativa poltrona converte le onde sonore in vibrazioni e fornisce esperienze tattili in tempo reale: Coinvolgendo gli utenti nell’ambiente e nell’atmosfera virtuale come mai prima d’ora. In questo modo, Synk X rappresenta un nuovo modo di immergersi nel mondo immaginario, garantendo una vera e propria esplosione sensoriale.

Intrattenimento immersivo: di qualsiasi tipo, in qualsiasi momento, ovunque.

Synk X si rivolge ad un pubblico eterogeneo di appassionati e giocatori, supportando una vasta gamma di tipi di contenuti e piattaforme hardware. Tra cui TV, PC, console di gioco, visori per VR e dispositivi mobili. In questo modo, Synk X si adatta perfettamente a diversi hobby e stili di vita, garantendo un’esperienza immersiva senza precedenti a tutti gli utenti. Questi infatti possono scegliere liberamente il dispositivo Bluetooth che preferiscono, senza preoccuparsi della compatibilità. Inoltre, grazie alla potente batteria integrata a lunga durata e alla base rotante altamente stabile, è possibile utilizzare la poltrona in totale libertà. Senza essere costretti a mantenerla collegata durante l’utilizzo, per godere di ore di intrattenimento senza interruzioni. Synk X offre un’ampia gamma di opzioni personalizzabili per soddisfare le esigenze di ogni utente.

Impostazioni personali per un’esperienza su misura con la nuova poltrona Synk X di Cooler Master

Design ergonomico della poltrona, caratterizzato da uno schienale a sostegno della postura di 135°, braccioli regolabili e un poggia gambe retrattile a due stadi. Questo vi consentirà molteplici impostazioni per l’altezza del sedile, la posizione della seduta e l’angolo di inclinazione, in base alle preferenze personali. Grazie a “Cooler Master Halo Illumination “si crea un’atmosfera sofisticata e all’avanguardia grazie alle 7 modalità di effetti di illuminazione ARGB, personalizzabili per soddisfare le preferenze di ogni utente. Synk X è dotata di un’interfaccia di controllo avanzata per la selezione delle sorgenti audio, dei livelli di vibrazione e del volume delle cuffie. Garantendo così una gestione facile e intuitiva senza la necessità di complicati settaggi o software aggiuntivi.

Disponibilità e prezzo

Synk X non solo offre un’esperienza coinvolgente, ma anche un design esterno aerodinamico, che aggiunge un tocco di elegante modernità alla vita quotidiana degli utenti. In breve, Synk X fonde perfettamente l’intrattenimento realistico con uno stile di vita tecnologico moderno. La poltrona è stata progettata per permettere agli utenti di percepire la tensione in un impegnativo sparatutto, immergersi nelle avventure di un film o muoversi al ritmo della musica senza alzarsi. Synk X mira a offrire agli utenti un’esperienza di intrattenimento nuova e definitiva. La poltrona aptica multipiattaforma Synk X è già in vendita in Italia in esclusiva da Drako, al prezzo di 1279 € IVA inclusa.

E voi ? Cosa ne pensate di questa nuova poltrona multipiattafortma Synk X di Cooler Master ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).