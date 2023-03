Huawei P60 Pro: tutti i nuovi device top di gamma in arrivo in Europa

Huawei ha annunciato in Cina una serie di nuovi prodotti di fascia alta, tra cui P60 Pro, che in Europa saranno presentati ufficialmente martedì 9 maggio a Monaco.

Con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone, Huawei continua a portare avanti il processo di innovazione tecnologica ponendo il consumatore al centro del proprio ecosistema di prodotti che si amplierà nei settori smartphone, laptop e wearable, per offrire un’esperienza utente multi-scenario. In occasione del lancio del 9 maggio, l’azienda presenterà anche le aree chiave per la strategia dei prossimi mesi.

Huawei P60 Pro: La nuova generazione di device top di gamma

L’offerta di smartphone firmati Huawei si arricchisce di due modelli di ultima generazione. HUAWEI P60 Pro, il nuovo top di gamma con comparto fotografico all’avanguardia, realizzerà il sogno di tutti gli appassionati di fotografia che nei propri scatti desiderano catturare dettagli da diverse distanze e angolature e in ogni condizione di luce. Con HUAWEI Mate X3, il nuovo foldable che in un corpo sottile, ultraleggero e super resistente racchiude numerose innovazioni, Huawei consolida la propria posizione nel settore degli smartphone pieghevoli. In ambito PC, Huawei ha presentato HUAWEI MateBook X Pro, un laptop leggero e ultrasottile che unisce design e innovazioni in un corpo leggero e funzionale.

Huawei Watch Ultimate

Alle ultime novità si aggiungono HUAWEI WATCH Ultimate, lo smartwatch ultraflagship con design di lusso pensato per persone audaci che amano sfidare i propri limiti che, grazie a una serie di funzionalità e materiali premium innovativi, definisce un nuovo livello di prestazioni rispetto ai modelli attualmente sul mercato, e i nuovi auricolari HUAWEI FreeBuds 5, che si distinguono per estetica e qualità del suono.

Inoltre, nel corso dell’anno la proposta di wearable vedrà l’introduzione di un nuovo smartwatch avanzato abilitato alle eSIM.

Disponibilità

HUAWEI WATCH Ultimate sarà il primo device in vendita in Italia a partire da lunedì 3 aprile e, a seguire, HUAWEI FreeBuds 5 da lunedì 17 aprile. La disponibilità dei nuovi smartphone HUAWEI P60 Pro e HUAWEI Mate X3 e del laptop HUAWEI MateBook X Pro sarà confermata nel corso dell’evento di lancio del 9 maggio. Queste ultime novità di Huawei saranno disponibili su Huawei Store, con anche la possibilità di usufruire di vantaggi speciali per l’acquisto in pre-ordine.

