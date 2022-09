Durante un evento in cui Intel ha partecipato, il Technology Tour 2022, ha pubblicato un infografica dove è uscito un interessante dettaglio

Proprio durante il Technology Tour 2022, Intel ha mostrato nuovi dettagli sulle CPU Raptor Lake, che potrebbero arrivare, non sappiamo quando di preciso, ma non dovrebbero essere lontane. L’uscita dovrebbe essere segnata per fine anno, o quanto meno entro fine anno. La Mission sarebbe ovviamente quella di porsi contro AMD per ottenere una lotta diretta sul mercato.

Intel intanto, con la serie Raptor Lake ha ottimizzato quello che è l’IPC, riuscendo a lavorare su dei Chip in grado di toccare i 6,0 GHz. L’infografica è stata poi riportata dall’utente Daniel Rubino, vi lasciamo la fonte qui sotto.

Learning a lot today about Intel's forthcoming 13th Gen Raptor Lake. I will have more to share later, but the behind-the-scenes stuff about the dev cycle is really interesting. #IntelTechTour pic.twitter.com/0tBECxDn6L — Daniel Rubino (@Daniel_Rubino) September 12, 2022

8GHZ in overclock? Possibile per una CPU Intel Raptor Lake

Le CPU dovrebbero essere composte da una CPU i3 13100, ben cinque CPU della gamma i5, ovvero il 13400, 13500, 13600, 13600KF e 13600K. Per la gamma i7, abbiamo invece ulteriori cinque modelli, il 13700T, 13700F, 13700, 13700KF e 13700K. E sempre altri cinque modelli i9. Ovvero 13900T, 13900F, 13900, 13900KF e per concludere il modello 13900K.

Ricordiamo che il valore di 8 GHz, rappresenterebbe per Intel un vero record mondiale. Anche se non ha specificato quale modello raggiungerà tale frequenza. Una velocità del genere supererebbe anche quella di un Ryzen 9 7950X se invece ci fermiamo a comparare i 5,7 GHz di clock boost, in quanto un modello appartenente alla nuova gamma avrebbe un clock boost di 6 GHz. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.