COLORFUL: presentate le schede madri CVN B660I Mini-ITX

Nelle ultime ore l’azienda COLORFUL ha presentato le sue nuove schede madri CVN B660I Mini-ITX

Colorful Technology Company Limited (qui per visitare il sito) è un produttore professionale di schede grafiche, schede madri, soluzioni multimediali e di gioco all-in-one e storage ad alte prestazioni. L’azienda ha presentato le nuove schede madri CVN B660I GAMING FROZEN e CVN B660I GAMING Mini-ITX come l’ultima aggiunta alla Schede madri della serie CVN per processori Intel Core di 12a generazione. La scheda madre GAMING FROZEN presenta un PCB bianco dalla parte anteriore a quella posteriore, completato da dissipatori di calore con armatura di raffreddamento CVN argento.

Dettagli delle nuoce schede madri CVN B660I Mini-ITX

Le schede madri CVN B660I sono perfette per gli appassionati di PC con fattore di forma ridotto che cercano una centrale elettrica compatta. La scheda madre Mini-ITX sfoggia un design della fase di alimentazione 8+1 Dr MOS e due slot DIMM DDR4 supportano fino a 64 GB di capacità a doppio canale e fino a una frequenza DDR4-4600 (OC). La scheda madre è dotata di due slot M.2 (PCIe 4.0 + PCIe 3.0), che supportano fino a due SSD NVMe per l’archiviazione.

Doppio slot M.2

Entrambe le schede madri CVN B660I GAMING FROZEN e CVN B660I GAMING sono dotate di due slot M.2. Nella parte anteriore c’è uno slot PCIe Gen4x4 M.2 2280 con CVN Cooling Armor che fornisce un raffreddamento passivo migliorato agli SSD NVMe. Sul retro è presente uno slot PCIe Gen3x4 M.2 2280 per SSD PCIe Gen3 NVMe per fornire storage ad alta velocità per il gioco e la produttività.

Interfaccia del BIOS ridisegnata

Le serie Z690 e B660 sono dotate di un’interfaccia utente (UI) del BIOS recentemente riprogettata che mira a rendere la navigazione più semplice e intuitiva. Le funzionalità di overclock rapido ora possono essere trovate in una scheda. Per gli utenti avanzati, le modalità di overclocking avanzate e le modifiche si trovano anche nella scheda Avanzate. Il monitoraggio, il profilo della ventola, il controllo della ventola intelligente e le informazioni generali sull’hardware sono organizzati e semplificati nella home page del BIOS.

Connettività ad alta velocità

Il CVN B660I GAMING FROZEN è dotato delle più recenti funzionalità di connettività tra cui una porta da 2,5 GbE e Wi-Fi 6 per una connessione cablata e wireless veloce. Le schede madri sono inoltre dotate di una porta USB 3.1 Gen1 Type-C che funge da I/O posteriore insieme a quattro porte USB 2.0 e due porte USB 3.2. Le schede madri hanno anche un’intestazione USB 3.2 Gen1 Type-C per le porte USB-C dello chassis desktop.

Prezzo e disponibilità

Le schede madri COLORFUL CVN B660I GAMING FROZEN e CVN B660I GAMING sono ora disponibili presso i rivenditori partner in regioni selezionate. Per FROZEN il prezzo è pari a 159,00 dollari, mentre per Gaming il prezzo si aggira intorno ai 154,00 dollari.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove schede madri Colorful CVN B660I Mini-ITX ? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).