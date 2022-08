Recensione Be Quiet! Pure Loop 240 FX: matrimonio tra bellezza ed efficienza

In questa recensione parleremo del Be Quiet! Pure Loop 240 FX, dissipatore a liquido all-in-one che coniuga bellezza ed efficienza

Dissipatori ce ne sono tantissimi, e spesso incappiamo in marche che offrono i propri prodotti a prezzi stracciati. Oggi abbiamo il piacere di provare un dissipatore di Be Quiet!, azienda che si è ritagliata col tempo un ruolo di assoluta protagonista nel panorama hardware mondiale. Il prodotto che oggi abbiamo provato e messo alla prova è il Be Quiet! Pure Loop 24 FX, dissipatore da 240mm che ci ha veramente stupito in termini di bellezza, facilità d’uso e completezza. Senza ulteriori indugi immergiamoci nella sua recensione completa.

Confezione e unboxing | Recensione Be Quiet! Pure Loop 240 FX

Lo sforzo dell’azienda di creare confezioni esteticamente appaganti risulta di fondamentale importanza. La confezione è infatti curatissima, totalmente nera con tutte le informazioni e le caratteristiche tecniche del prodotto. All’interno troviamo ovviamente l’intero blocco dissipatore, con, a corredo i classici kit di montaggio Intel e AMD. Completano la dotazione una piccola siringa di pasta termica, una bottiglietta di liquido refrigerante di ricambio, due ventole da 120mm ARGB e un hub per ventole ARGB. Ovviamente è presente anche il libretto d’istruzioni veramente ben fatto.

Caratteristiche tecniche

Di seguito una carrellata delle principali caratteristiche tecniche del prodotto:

Compatibilità AMD: socket AM5/AM4

socket AM5/AM4 Compatibilità Intel: socket 1700/1200/2066/1150/1151/1155/2011(-3) square ILM

socket 1700/1200/2066/1150/1151/1155/2011(-3) square ILM Ventole: 2x Pure Wings 2 PWM ARGB high-speed 120mm max. 2500 rpm

2x Pure Wings 2 PWM ARGB high-speed 120mm max. 2500 rpm Velocità pompa: 5500 rpm, 3-pin

5500 rpm, 3-pin Dimensioni e peso : 277x120x52mm, 1.05 kg

: 277x120x52mm, 1.05 kg Altre caratteristiche : illuminazione led singolo colore, porta di ricarica liquido, tubi sleevati, piastra dissipante rivestita al Nickel

: illuminazione led singolo colore, porta di ricarica liquido, tubi sleevati, piastra dissipante rivestita al Nickel Garanzia: 3 anni

Peculiarità e installazione | Recensione Be Quiet! Pure Loop 240 FX

Iniziamo con l’elogiare Be Quiet! per delle scelte che se è vero che si distaccano dalla massa, è altresì vero che si dimostrano spesso e volentieri vincenti. Prima tra tutte la posizione della pompa, in partnership con KD Industrial che è spostata vicino al radiatore. Riprendendo un po’ lo stile della sorella minore Pure Loop 240. Non solo, perché anche la dotazione di una porta di ricarica sul radiatore per la sostituzione del liquido refrigerante è un’assoluta chicca. Anch’essa ripresa dalla sorella minore e quanto mai utile anche in ottica di durevolezza nel tempo. Un cenno anche alla piastra sul blocco CPU, realizzata in rame e rivestita in Nickel che permette l’utilizzo anche in ottica metallo liquido (in sostituzione alla classica pasta termica).

L’installazione è stata quanto mai semplice, agevolata seppure dal case Pure Base 500 FX da noi recensito. Dopo aver montato il backplate adatto alla scheda madre e sopratutto al processore in nostro possesso potremo proseguire il lavoro capovolgendo nuovamente la scheda madre e attaccare i supporti per il dissipatore. Sono solo due le viti da avvitare sugli appositi sostegni del backplate. Scelta che a molti piace, a me onestamente non convince pienamente (ma questo rimane un parere personale).

Collegamenti con l’hub

Il dissipatore arriva con in dotazione un hub PWM/ARGB in grado di gestire diverse ventole. Nel mio caso, avendone già uno preinstallato col case, ho voluto comunque installarlo accanto. A questo hub ho collegato le due ventole del radiatore e il cavo ARGB del blocco CPU. Chiaramente questo hub ha bisogno di un’alimentazione sata, un connettore PWM (che ho attaccato su “CPU Fan”) e un ingresso ARGB (che ho attaccato su una porta ARGB dell’altro hub in maniera che fossero tutte coordinate).

Build di test e benchmark | Recensione Be Quiet! Pure Loop 240 FX

Iniziamo con l’elenco dei componenti che hanno dato vita alla build che ho utilizzato per testare sul campo questo dissipatore:

Case: Be Quiet! Pure Base 500 FX

Be Quiet! Pure Base 500 FX Scheda Madre: Biostar B660 GTA

Biostar B660 GTA CPU: Intel Core i5 12600

Intel Core i5 12600 RAM: Crucial Ballistix 3200 MHz 16GB (8×2)

Crucial Ballistix 3200 MHz 16GB (8×2) SSD : Samsung 980 PRO 1 TB

I test sono stati effettuati utilizzando una pasta termica differente da quella offerta in dotazione da Be Quiet! nello specifico l’Artic MX-2 reperibile a pochi euro su Amazon. I risultati visibili nei test sottostanti rappresentano il valore di picco raggiunto all’interno del test. Il valore medio, invece, si attesta uno o due gradi al di sotto. I test sono stati effettuati tutti alla temperatura climatizzata di 28° e tutti ripetuti almeno 5 volte per evitare errori.

Idle

Il test in idle è stato condotto dopo il caricamento completo del sistema opertivo per un totale di quindici minuti in cui il PC non è stato minimamente utilizzato.

Cinebench R20

Uno dei benchmark sintetici più intuitivi e diffusi nel panorama PC. Dopo diverse misurazioni questo è il risultato che è stato ottenuto.

Prime95

Simulazione di pieno carico della CPU attraverso lo stability test di Prime95 (stress CPU, stress FPU e stress cache abilitati e Maximum Heat), di seguito i risultati ottenuti.

Gaming

Ho testato il dissipatore anche in ambito gaming, essedosi comportato così bene nei test precedenti. Il gioco prescelto non poteva che essere Call of Duty: Warzone, saga che ormai non ci scolla più dal monitor. Di seguito il risultato ottenuto.

Conclusioni e prezzo | Recensione Be Quiet! Pure Loop 240 FX

Questo dissipatore mi ha sicuramente sorpreso in termini di prestazioni e facilità d’installazione. Un prodotto che sicuramente fa uno step avanti rispetto al predecessore anche in relazione all’illuminazione ARGB che è sicuramente un piacere per gli occhi. La dotazione è anch’essa molto ricca, con un hub PWM-ARGB in confezione e una bottiglietta di liquido refrigerante che vi terrà al sicuro per svariati anni di autonomia. Il prezzo è leggermente con qualche euro di troppo ma è comunque ampiamente giustificato dalla qualità e dall’efficienza del prodotto. La rumorosità a 2500 rpm ovviamente si fa sentire ma la qualità delle ventole è fuori discussione.

photo_5994596459481250729_y

photo_5994596459481250730_y

photo16589343431

Voi cosa ne pensate di questo Be Quiet! Pure Loop 240 FX? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.