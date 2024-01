Martha is Dead: annunciato un adattamento cinematografico del videogioco

Martha is Dead è stato rilasciato a febbraio del 2022 su tutte le principali piattaforme di gioco. Arriva un adattamento cinematografico dopo il successo del gioco

“Martha is Dead”, titolo sviluppato dalla LKA, avrà nuova vita sul grande schermo grazie ad un adattamento cinematografico. La casa di produzione svedese Studios Extraordinaires sarà alla guida di questo ambizioso progetto, in collaborazione con lo studio italiano e la casa editrice britannica del gioco, Wired Productions. I co-direttori del film saranno André Hedetoft e Andreas Troedsson degli Studios Extraordinaires. Un ruolo chiave per la riuscita dell’adattamento è affidato ad Hedetoft, che non solo sarà il co-direttore ma anche l’autore della sceneggiatura. Troedsson, dal canto suo, contribuirà anche alla cinematografia del film. Una partnership che promette di portare sullo schermo la magia e la complessità di “Martha is Dead”. Nell’ottobre 2022, il gioco ha ampliato il suo pubblico con il lancio su Amazon Luna.

“Martha is Dead”: i commenti di Wired Productions e LKA

Leo Zullo, amministratore delegato di Wired Productions, ha condiviso il suo entusiasmo dichiarando:

La narrativa avvincente e l’ambientazione unica del gioco lo rendono un candidato perfetto per un adattamento cinematografico. Siamo entusiasti di unire le forze con Studios Extraordinaires per creare un’esperienza cinematografica storica, fondendo l’arte del gioco e del cinema in un’unica soluzione.

Luca Dalcò, fondatore e direttore della LKA, ha aggiunto un tocco personale sottolineando il lavoro meticoloso che ha caratterizzato la creazione di ogni elemento di “Martha is Dead”. Ecco le sue parole:

Ogni elemento di Martha is Dead è stato creato con straordinaria precisione e cura. La complessità della narrazione è stata meticolosamente pianificata, visualizzata e persino modellata con una qualità cinematografica in mente. Dare vita a tutto questo come un film è un sogno diventato realtà.

Parallelamente, Studios Extraordinaires sta lavorando su un altro ambizioso progetto: l’adattamento cinematografico del gioco di fantascienza e horror “Fort Solis”. L’annuncio dell’adattamento cinematografico getta una nuova luce su questo titolo, offrendo ai fan e agli appassionati un’opportunità unica di immergersi ancora una volta nell’oscura e coinvolgente narrazione di “Martha is Dead”, ma questa volta attraverso l’occhio attento della macchina da presa. Un nuovo capitolo si apre, promettendo di portare sullo schermo la stessa intensità e maestosità che ha reso il gioco un successo.

