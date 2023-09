L‘azienda BIOSTAR ha presentato nelle ultime ore le soluzioni industriali BIELK-PAT E MS-J6412. Grande utilità per i sistemi HMI industriali

BIOSTAR è un’azienda leader nella produzione di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione. L’azienda è lieta di presentare la scheda madre industriale BIELK-PAT e il sistema applicativo MS-J6412; realizzati per soddisfare le crescenti esigenze delle industrie moderne. La scheda madre BIELK-PAT è l’incarnazione della versatilità e dell’innovazione.

Progettata per supportare un’ampia gamma di temperature da -40ºC a 85ºC e una tensione operativa di 9-24V. La scheda madre BIELK-PAT è in grado di operare in ambienti diversi, integrandosi perfettamente in spazi di lavoro come dispositivi esterni, stazioni di ricarica per veicoli elettrici, chioschi e fabbriche refrigerate.

All’interno della sua robusta struttura, ospita un processore Intel Elkhart Lake SOC e offre uscite di visualizzazione tramite LVDS, HDMI e VGA. Supporta 2 x SO-DIMM DDR4 RAM fino a 32GB 3200MHZ e una LAN da 2,5GbE alimentata da Intel.

BIOSTAR: presentate le soluzioni industriali BIELK-PAT e MS-J6412

Approfondendo le specifiche, il BIELK-PAT dispone di uno slot SATA III e di uno slot M.2 per l’archiviazione, oltre che di più porte USB 2.0 e USB 3.0. È la scelta migliore per le aziende SI che cercano una solida integrazione di sistema con un’ottima sinergia hardware con i sistemi operativi Windows 10 e Linux Ubuntu.

Il sistema applicativo MS-J6412 di BIOSTAR è ideale per i sistemi embedded senza ventola. Compatto ma potente, è in grado di gestire sistemi POS, chioschi interattivi e dispositivi IoT interconnessi in molti settori, grazie al suo design DC-IN. Vanta un design elegante e sottile e garantisce un’elaborazione silenziosa grazie al suo innovativo e sottile design barebone senza ventole.

Il sistema applicativo MS-J6412 impiega un processore Intel Celeron J6412 quad core, 2,0GHz, TDP 10W Elkhart Lake; inoltre dispone di una memoria SO-DIMM DDR4 3200MHz con capacità fino a 32GB. La rete e la connettività sono migliorate grazie alla stabile e potente LAN Intel 2.5GbE e a una serie di porte USB 2.0 e USB 3.0.

L’MS-J6412 offre una visualizzazione grafica tramite HDMI e VGA con codec audio ALC897 integrato per una qualità audiovisiva eccezionale. Dispone di 2 porte LAN Intel I225V 2.5GbE per una capacità di rete superiore. MS-J6412 supporta i sistemi operativi Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise 2021 e Linux Ubuntu 20.04 per un’esperienza utente senza problemi.

La scheda madre BIELK-PAT e il sistema applicativo MS-J6412 sono soluzioni industriali eccezionali, adatte a una moltitudine di scenari d’uso, con funzioni e caratteristiche eccellenti progettate esclusivamente per guidare i futuri sistemi industriali.

