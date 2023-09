Rivoluziona l’audio attraverso Creative Zen Hybrid Pro

Le cuffie wireless di ultima generazione migliorano notevolmente l’esperienza di ascolto quotidiano, offrendo audio ad alta risoluzione, latenza estremamente bassa, capacità multi-stream e una dose di magia Super X-Fi

Creative Technology ha annunciato il lancio delle nuove cuffie wireless Creative Zen Hybrid Pro, insieme ai modelli correlati Creative Zen Hybrid ProClassic e Creative Zen Hybrid ProSXFI. Questi dispositivi sono caratterizzati da un design affascinante e una finitura rinnovata. Offrono una serie di funzionalità interessanti, tra cui la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) ibrida e la Modalità Ambiente.

Eleva il tuo ascolto con le nuove cuffie Creative Zen Hybrid Pro

Con un potente driver al Neodimio da 40 mm e una notevole durata della batteria che può arrivare fino a 100 ore, queste cuffie sono ideali per una vasta gamma di attività quotidiane, che spaziano dalla vita in città, alle serate di film e persino al gaming.

Questo straordinario annuncio rappresenta un passo epocale nell’evoluzione dell’audio wireless, poiché la recente serie di cuffie Creative Zen Hybrid Pro sfrutta la tecnologia LE Audio (Low Energy Audio) per garantire una qualità sonora ineccepibile, uno streaming a ultra-bassa latenza e la capacità di effettuare il multi-streaming, offrendo un’esperienza audio senza paragoni.

In aggiunta a questa eccitante novità, sono stati introdotti i nuovi trasmettitori audio Creative BT-L3 e Creative BT-L4, che fungono da gateway per sbloccare le caratteristiche chiave di LE Audio e la tecnologia Super X-Fi. Questi dispositivi servono anche da pietra miliare nell’espansione dell’ecosistema LE Audio in continuo crescita.

Sbloccare il potere di LE Audio

La tecnologia LE audio sta veramente rivoluzionando il panorama dell’audio, apportando significativi cambiamenti nell’esperienza dell’audio wireless. Questa innovativa tecnologia offre prestazioni audio wireless di prossima generazione, superando le limitazioni delle classiche connessioni Bluetooth cui gli utenti sono stati abituati nel corso degli anni.

In poche parole, LE Audio non solo migliora la qualità audio, ma estende anche la durata della batteria, garantendo un’esperienza di ascolto ininterrotta e senza soluzione di continuità.

Con LE Audio, la condivisione delle esperienze audio raggiunge nuove vette. Supportando sia la modalità unicast che la modalità broadcast, gli utenti possono godere di flussi audio in modo privato o condividerli su più dispositivi, offrendo un livello di comodità e versatilità senza precedenti.

La modalità Broadcast, in particolare, consente la trasmissione audio a più dispositivi contemporaneamente. Questa funzionalità apre la porta a flussi audio pubblici o catturati da schermi televisivi pubblici, trasformando i dispositivi abilitati per LE Audio in veri portali di ascolto collettivo.

Infine, la modalità Ultra-Low Latency (ULL) garantisce una riproduzione audio incredibilmente fluida, con una latenza di appena ~ 20 ms. Questa caratteristica non solo assicura una sincronizzazione perfetta, ma ridefinisce anche l’esperienza audio sia per gli appassionati di film che per gli appassionati di giochi, aprendo nuove prospettive di divertimento e coinvolgimento.

Cuffie adatte a ogni avventura

Le nuove cuffie wireless Creative Zen Hybrid Pro e i loro modelli correlati, Creative Zen Hybrid ProClassic e Creative Zen Hybrid ProSXFI, rappresentano l’unione perfetta tra stile e funzionalità, pronte ad accompagnarti in ogni tua avventura sonora, che sia una giornata normale o una sessione di gioco coinvolgente. Queste cuffie di ultima generazione si adattano a diverse preferenze e necessità audio.

In particolare, il modello Creative Zen Hybrid Pro è pronto per LE Audio, aprendo le porte al mondo dell’audio avanzato. Per attivare questa funzionalità, è sufficiente accoppiarlo con i trasmettitori audio Creative BT-L3 e Creative BT-L4, inclusi rispettivamente nei pacchetti delle cuffie Creative Zen Hybrid ProClassic e Creative Zen Hybrid ProSXFI.

Le Creative Zen Hybrid Pro più recenti sono dotate di caratteristiche di primo piano, come la cancellazione attiva del Rumore ibrida e la Modalità Ambiente, offrendo la flessibilità di immergersi completamente nell’audio o di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante in modalità che si adattano in modo fluido a qualsiasi situazione.

Queste cuffie vantano anche driver al Neodimio da 40 mm personalizzati e potenti ma leggeri, che garantiscono una riproduzione audio potente e precisa, offrendo un’esperienza sonora coinvolgente e di alta qualità.

La qualità delle chiamate è cristallina grazie alla tecnologia avanzata di cancellazione del rumore basata sull’intelligenza artificiale e sulla Rete Neurale Profonda (DNN), che permette di ascoltare chiaramente anche in ambienti affollati.

Creative Zen Hybrid Pro è progettato per un utilizzo in movimento senza problemi e offre un’incredibile durata della batteria fino a 100 ore, rendendolo ideale per viaggi prolungati. La connettività multipoint e il Bluetooth 5.3 semplificano il passaggio tra dispositivi, mentre il design elegante e leggero garantisce il massimo comfort durante l’ascolto.

Personalizza ulteriormente le cuffie con luci LED RGB personalizzabili per uno stile unico e regola l’esperienza audio tramite equalizzatori e controlli personalizzabili tramite l’app Creative.

Per gli utenti che cercano un’esperienza audio superiore, le opzioni includono il mondo di LE Audio e Super X-Fi. Il modello Creative Zen Hybrid ProClassic offre una soluzione audio migliorata e versatile, con il trasmettitore audio Creative BT-L3 che svela il potenziale di LE Audio e un microfono boom rimovibile per una comunicazione fluida.

Creative Zen Hybrid ProSXFI è pensato per i giocatori, offrendo sia LE Audio che Super X-Fi grazie al trasmettitore audio Creative BT-L4 e il chip Super X-Fi UltraDSP per una vantaggiosa modalità SXFI BATTLE nei giochi online.

All’interno dell’ecosistema in espansione LE Audio, i trasmettitori audio Creative BT-L3 e Creative BT-L4 sono il cuore, sbloccando il potenziale di LE Audio e Super X-Fi e aprendo la strada a futuri prodotti come soundbar e auricolari True Wireless Stereo (TWS), tutti perfettamente integrati con l’ecosistema LE Audio. L’introduzione delle cuffie Creative Zen Hybrid Pro e dei trasmettitori audio crea una base solida per un’esperienza audio futura senza soluzione di continuità e integrata tra dispositivi.

Song Siow Hui, CEO di Creative Technology, ha dichiarato: “Il lancio delle cuffie Creative Zen Hybrid Pro e dell’ecosistema LE Audio rappresenta una rivoluzione senza precedenti nel mondo dell’audio wireless. Siamo orgogliosi di offrire agli utenti un passaggio verso il futuro del suono, ridefinendo le loro esperienze audio e aprendo la strada a una nuova era di connettività e intrattenimento.”

Prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità, le cuffie Creative Zen Hybrid Pro sono disponibili al prezzo di €99,99 su Creative.com, mentre le Creative Zen Hybrid ProClassic sono disponibili a €129,99 e le Creative Zen Hybrid ProSXFI a €149,99, entrambe anch’esse su Creative.com.

È possibile preordinare queste cuffie per ottenere un accesso esclusivo all’ultima gamma di prodotti Creative Zen Hybrid Pro.

Cosa ne pensate di queste nuove cuffie di ultima generazione? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram e di restare connessi su tuttotek.it.