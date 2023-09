Hisense si impegna per la sostenibilità con il suo nuovo lancio del Laser TV

Hisense, un leader globale nell’industria dell’elettronica di consumo, ha una solida consapevolezza dell’importanza della sostenibilità come elemento fondamentale nella produzione e nell’utilizzo della tecnologia

Negli ultimi anni, l’azienda ha dedicato notevoli sforzi per garantire la sostenibilità dei suoi prodotti e dei processi produttivi, con l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale in entrambi i settori.

Hisense, innovazione tecnologica sostenibile al servizio dell’ambiente

Hisense, con il suo innovativo Laser TV recentemente presentato in anteprima all’IFA, rappresenta un notevole passo avanti nel contesto del risparmio energetico, del riciclo e delle caratteristiche eco-friendly dei propri prodotti, mantenendo allo stesso tempo un livello tecnologico di altissima qualità.

Hisense è un vero pioniere nello sviluppo della tecnologia Laser TV, ridefinendo gli standard del settore e creando nuove tendenze nel mercato con ogni nuovo modello di TV che introduce. Questa rivoluzione offre un’esperienza di visione televisiva senza precedenti per tutti coloro che amano la qualità eccezionale.

La tecnologia Laser TV è caratterizzata da una serie di innovazioni sorprendenti. A partire dalla straordinaria esperienza di visualizzazione su schermi di 100 e 120 pollici, con una capacità di soppressione della luce ambientale che garantisce immagini luminose, nitide e dettagliate, rendendo ogni posizione di visione la migliore in qualsiasi condizione di illuminazione.

Inoltre, con Dolby Vision, ogni scena prende vita con chiarezza e precisione straordinarie, regalando una profondità, un contrasto e una vivacità dei colori mozzafiato. La funzione Filmmaker Mode permette agli spettatori di guardare film e programmi televisivi nel modo in cui sono stati concepiti dagli autori, preservando ogni dettaglio per una visione autentica come previsto dai creatori.

Quando si tratta di sport, l’esperienza è paragonabile a trovarsi nel mezzo dell’azione, vicino ai propri eroi o sul campo di gioco grazie alle avanzate tecnologie integrate nelle TV laser Hisense, che garantiscono un’eccezionale qualità audio e video grazie alla combinazione di una console laser a distanza ultracorta, uno schermo di altissima qualità e un sistema operativo intelligente.

Ma la vera bellezza dei Laser TV di Hisense risiede nella loro sostenibilità. Come suggerito dallo slogan “go green, go cinema”, Hisense si trova all’incrocio tra la tecnologia e l’umanità, offrendo soluzioni tecnologiche all’avanguardia mentre si impegna a ridurre al minimo l’impatto ambientale.

La Laser TV offre un’esperienza cinematografica ecologica, permettendo di godere delle bellezze naturali del mondo senza preoccuparsi dell’impatto ambientale. Questa tecnologia consente di ammirare la natura sulla parete, rispettandola in ogni suo centimetro.

Ci sono diversi motivi per considerare la tecnologia del Laser TV come una futura aggiunta a casa o in ufficio. In primo luogo, il consumo energetico è significativamente inferiore rispetto alle TV tradizionali, richiedendo solo la metà dell’elettricità. Questo è particolarmente importante dato che i televisori spesso rimangono accesi per gran parte della giornata.

In secondo luogo, il numero di alberi necessari per assorbire il carbonio prodotto da una TV laser è notevolmente inferiore rispetto alle TV tradizionali, contribuendo così a migliorare la qualità dell’aria.

In terzo luogo, oltre il 90% dei componenti di una TV laser sono riciclabili, rispetto al 60% circa dei televisori tradizionali. Inoltre, i televisori laser sono molto più leggeri, rendendoli più facili da smaltire.

Quarto, i televisori laser sono noti per non emettere luce direttamente negli occhi degli spettatori, riducendo così il rischio di affaticamento oculare, il che è confermato da certificati come il TÜV Rheinland per il filtraggio della luce blu.

In definitiva, scegliere un Laser TV di Hisense al posto di un televisore tradizionale offre un’esperienza tecnologica superiore, accompagnata da un impatto ambientale notevolmente inferiore.

E voi? Cosa ne pensate di questo innovativo Laser TV di Hisense? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).