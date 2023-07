Biostar: presentata la nuova scheda madre A620MT

L‘azienda Biostar presenta la sua nuova scheda madre A620MT dalle prestazioni massimizzate sia per la casa, l’ufficio e integrazione di sistemi

BIOSTAR, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, è orgogliosa di presentare la scheda madre A620MT. Questa rappresenta per BIOSTAR la scheda madre progettata per far funzionare i più recenti processori AMD Ryzen serie 7000.

Perfettamente bilanciata per soddisfare le esigenze di diversi utenti, dalle applicazioni d’ufficio alle aziende di integrazione di sistemi, fino ai sistemi di intrattenimento domestico. La scheda madre A620MT offre una serie impressionante di funzioni avanzate e prestazioni di alto livello, definendo lo standard per l’informatica moderna.

Dettagli sulla nuova scheda madre Biostar A620MT

Utilizzando l’architettura single-chip A620 basata su AMD Socket AM5, la scheda madre A620MT supporta i processori AMD Ryzen 7000 Series; compreso il nuovissimo processore AMD Ryzen 5 7500F.

Il processore AMD Ryzen 5 7500F è dotato di sei core e dodici thread, con un TDP di 65W. Sebbene il processore Ryzen 5 7500F non sia dotato di capacità grafiche integrate, la scheda grafica Radeon RX 7600 di BIOSTAR è un ottimo partner; e il trio combinato di scheda madre A620MT, processore Ryzen 5 7500F e scheda grafica RX 7600 di BIOSTAR è una ricetta di successo.

L’eccellente sinergia tra tutti i dispositivi garantisce un’esperienza di elaborazione senza precedenti con prestazioni più elevate, integrità dei dati superiore e consumo energetico ridotto.

Con il supporto per la memoria DDR5, la scheda madre A620MT è un ottimo esempio di prestazioni all’avanguardia racchiuse in una piattaforma accessibile e facile da usare. Con un’impressionante capacità fino a 48 GB per modulo e fino a 96 GB di capacità totale, la A620MT offre un incredibile aumento del 50% della larghezza di banda rispetto alle DDR4.

Inoltre supporta i doppi canali e presenta un consumo energetico ridotto. I progressi della scheda madre in termini di prestazioni ed efficienza la rendono ideale per le workstation ad alte prestazioni come i sistemi di editing.

Caratteristiche della nuova scheda madre A620MT di BIOSTAR

Grazie alla tecnologia PCIe 4.0, la scheda madre A620MT garantisce un utilizzo ottimale delle risorse mantenendo la compatibilità con le versioni precedenti. La scheda madre supporta anche il PCIe 4.0 M.2, che offre una latenza inferiore e la massima larghezza di banda di 64 Gb/s. Questo la rende perfetta per i giochi occasionali, l’intrattenimento domestico e le applicazioni industriali.

Inoltre, la A620MT è dotata di una porta USB 3.2 Gen2 Type-C anteriore, che offre una maggiore velocità di trasferimento dati e una maggiore facilità di plug-and-play. La scheda madre è ulteriormente arricchita da un LED di debug integrato e da una ventola AI che protegge il sistema e segnala all’utente eventuali problemi; ottimizzando al contempo la velocità della ventola per il controllo della temperatura.

Con supporto per la risoluzione HDMI 4K, LAN Gigabit Realtek e tecnologia audio ad alta definizione ALC897 a 7.1 canali. L’A620MT è una scelta eccellente per un sistema di intrattenimento all’avanguardia che offre capacità di visione superiori direttamente nel comfort del proprio salotto.

L’inizio dell”avvento di una nuova generazione

La nuova A620MT di BIOSTAR segna l’avvento della prossima generazione di schede madri ad alte prestazioni. Offre una miscela unica di tecnologia innovativa e caratteristiche che soddisfano un ampio spettro di applicazioni; un ambiente d’ufficio, l’integrazione di sistemi o un sistema di intrattenimento domestico.

L’ultima offerta di BIOSTAR garantisce prestazioni e affidabilità di alto livello. Incarnando l’incessante ricerca dell’eccellenza da parte di BIOSTAR, la scheda madre A620MT è destinata a ridefinire gli standard del settore e a fornire un’esperienza utente senza precedenti.

