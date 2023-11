Biostar presenta le nuove schede madri Serie Silver per processori Intel Core i7-14700K

In arrivo le nuove schede madri Biostar Serie Silver per processori Intel Core i7-14700K. Sinergia perfetta con il processore Raptor Lake-S Refresh per giocatori e creatori di contenuti

BIOSTAR, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, presenta le schede madri della serie SILVER. Queste motherboard si combinano perfettamente con l’ultimo processore Intel Core i7-14700K Raptor Lake-S Refresh. Il processore Intel Raptor Lake-S Refresh, Intel Core i7-14700K, emerge come una potenza nel panorama informatico. Superando il suo predecessore con un’impressionante serie di 20 core e 28 thread.

Questo sostanziale aumento rispetto ai 16 core e 24 thread dell’i7-13700K si traduce in un notevole incremento della capacità di multitasking e dell’efficienza nella gestione di attività complesse.

Dettagli sulle nuove schede madri BIOSTAR Serie Silver

Progettate con precisione secondo i più alti standard di eccellenza tecnologica! Le schede madri B760A-SILVER, B760M-SILVER, B760T-SILVER e B660T-SILVER di BIOSTAR sono la quintessenza del processore Intel Core i7-14700K. Queste schede madri esemplificano l’impegno incrollabile di BIOSTAR nei confronti della tecnologia all’avanguardia. Assicurando che ogni scheda madre si abbini perfettamente alla potenza delle prestazioni dell’i7-14700K.

Realizzata per coloro che esigono affidabilità e prestazioni massime. La sinergia tra il design meticoloso di BIOSTAR e le robuste capacità del processore Intel i7-14700K facilita un’esperienza di elaborazione tanto perfetta quanto potente. Che si tratti di giochi intensivi, carichi di lavoro professionali o creazione di contenuti, questa accoppiata garantisce una piattaforma che soddisfa i rigori del computing moderno con una precisione e un’abilità senza pari.

Schede madri BIOSTAR Serie Silver: BT760A e BT760M

La scheda madre BIOSTAR B760A-SILVER è progettata per gli utenti che richiedono prestazioni di alto livello e funzionalità pronte per il futuro. È la soluzione ideale per gli utenti più esigenti che svolgono attività intensive come il rendering 3D e l’editing video. Soprattutto se abbinata al processore Intel Core i7-14700K e a un massimo di 192 GB di memoria DDR5. Grazie al supporto PCIe 5.0, è pronto per l’hardware di nuova generazione. Mentre gli slot M.2 PCIe 4.0 e le porte USB 3.2 Gen2 Type C assicurano trasferimenti di dati rapidi, soddisfacendo le esigenze di professionisti creativi e appassionati di tecnologia.

Il modello B760M-SILVER è perfettamente adatto per le configurazioni di piccole dimensioni in cui è fondamentale risparmiare spazio senza sacrificare le prestazioni di base. In combinazione con l’ultimo processore i7-14700K, la B760M-SILVER si rivolge agli utenti che necessitano di una configurazione compatta ma potente. Offrendo opzioni di connettività avanzate per una perfetta integrazione negli spazi di lavoro e di intrattenimento contemporanei. Questa scheda madre è un’ottima scelta per la realizzazione di un HTPC di fascia alta o di una workstation efficiente e silenziosa. In grado di fornire una solida piattaforma per la produttività e il consumo di contenuti multimediali.

BIOSTAR B760T-SILVER e B660T-SILVER

La scheda madre B760T-SILVER di BIOSTAR bilancia il design compatto con le potenti capacità, servendo bene chi ha bisogno di un sistema affidabile che offra comunque spazio per l’espansione. Presenta un supporto per un massimo di 96 GB di memoria DDR5, ulteriormente migliorato dai processori Meteor Lake all’avanguardia e dalle opzioni di connettività di alto livello. Ciò lo rende una scelta versatile per le configurazioni di gioco o le applicazioni server domestiche. Questa scheda madre garantisce agli utenti contenuti ad alta definizione e una connessione Internet stabile e ad alta velocità per il gioco online. Offrendo un mix di dimensioni e prestazioni che soddisfa un’ampia gamma di esigenze informatiche.

Infine, la scheda madre BIOSTAR B660T-SILVER. Pensata per gli appassionati e gli utenti mainstream che desiderano sfruttare le capacità dei processori Intel Core di 12a-14a generazione, compreso il potente i7-14700K. Grazie al chipset Intel B660, offre una piattaforma economica senza compromettere le prestazioni. Il supporto per 2-DIMM di memoria DDR4 fino a 64 GB, con capacità di overclocking superiori a 5000MHz, lo rende un’ottima base per il gioco e il multitasking.

Dotata del più recente standard PCIe 5.0, è pronta per le schede grafiche di nuova generazione, assicurando un futuro a prova di bomba. L’inclusione dello slot M.2 PCIe 4.0 consente soluzioni di archiviazione fulminee e, grazie alla tecnologia Intel Optane, gli utenti ottengono un’accelerazione della reattività del sistema. Inoltre, l’uscita HDMI 2.0 supporta display ad alta risoluzione e la LAN da 2,5 GbE garantisce una connettività di rete ad alta velocità. Con USB 3.2 Gen2 per il trasferimento rapido dei dati e il supporto WiFi 6 & 6E per la connettività wireless. La B660T-SILVER è una scheda madre eccellente per la creazione di un sistema potente e versatile attorno al robusto processore i7-14700K.

Compatibilità e prestazioni di altissimo livello

Le B760A-SILVER, B760M-SILVER, B760T-SILVER e B660T-SILVER, si sono dimostrate ancora una volta all’avanguardia in termini di compatibilità e prestazioni. Offrendo una perfetta integrazione con il nuovo processore Intel Core i7-14700K Raptor Lake-S Refresh. Questa sinergia evidenzia la lungimiranza di BIOSTAR nel progettare schede madri che non solo soddisfano gli standard attuali, ma anticipano anche le esigenze future dell’informatica.

E voi? Cosa ne pensate di queste schede madri della Serie Silver di BIOSTAR?