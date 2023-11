TCL NXTPAPER: comfort visivo di nuova generazione su smartphone e tablet

Il rinomato marchio di elettronica di consumo, TCL, noto come il secondo brand al mondo per i televisori, comunica ufficialmente il lancio sul mercato italiano dei nuovi smartphone TCL 40 NXTPAPER 4G e 5G, insieme al tablet TCL NXTPAPER 11, caratterizzati dall’innovativa tecnologia display sviluppata internamente

Questi dispositivi, equipaggiati con la tecnologia proprietaria NXTPAPER di TCL, si distinguono per l’eccezionale comfort visivo e vantano la certificazione TÜV Rheinland per la ridotta emissione di luce blu. I display multistrato TCL NXTPAPER, resi antiriflesso e anti-impronta, presentano una texture opaca simile a quella della carta. La gamma di prodotti TCL NXTPAPER promette un’esperienza visiva all’avanguardia, equiparabile a quella offerta dalla carta.

Scopri gli innovativi TCL 40 e 40 5G: comfort visivo e performance eccezionali.

Progettato con un’enfasi sull’intrattenimento e la creatività senza compromettere il comfort visivo, lo smartphone TCL 40 NXTPAPER vanta un display NXTPAPER FHD+ da 6,78 pollici, doppi altoparlanti e audio 3D boom potenziato DTS per un’esperienza audiovisiva coinvolgente.

Presenta una fotocamera selfie da 32MP e un sistema fotografico posteriore con tripla fotocamera da 50MP, obiettivo ultra-grandangolare da 5MP e sensore macro da 2MP, permettendo di catturare paesaggi, ritratti e dettagli con chiarezza cristallina.

Inoltre, il TCL 40 NXTPAPER è dotato di 256GB di memoria e 8GB di RAM, con la possibilità di espansione aggiuntiva di 8GB di RAM virtuale, la più ampia nella sua fascia di prezzo, consentendo all’utente di eseguire più applicazioni contemporaneamente e migliorare la produttività.

TCL 40 NXTPAPER 5G

Pensato per il professionista sempre connesso, il TCL 40 NXTPAPER 5G offre un comfort visivo eccezionale e una connettività ultraveloce 5G per svolgere tutte le attività con facilità, anche in movimento. Il display NXTPAPER HD+ da 6,6 pollici, insieme all’esperienza di visualizzazione simile alla carta e all’interfaccia utente NXTPAPER, lo rendono ideale per la lettura prolungata e la gestione dei documenti.

Con 256GB di storage e 6GB di RAM, espandibili ulteriormente con 6GB di RAM virtuale, consente una gestione multitasking su diverse applicazioni, intrattenimento multimediale e altro ancora.

Il dispositivo presenta un versatile sistema fotografico posteriore con una fotocamera principale da 50MP, un sensore di profondità da 2MP e un obiettivo macro da 2MP. La fotocamera AI intuitiva trasforma ogni scatto in una foto professionale e si distingue per la modalità AI Colour Video, unica nel suo genere, che mantiene il soggetto a colori vividi mentre sfuma gli sfondi in bianco e nero.

Con una fotocamera frontale da 8MP, il dispositivo si adatta sia alle esigenze aziendali, offrendo videoconferenze di alta qualità, che a quelle personali, rendendolo un compagno versatile per lavoro e svago.

TCL NXTPAPER 11: visione avanzata e funzionalità versatili in un tablet innovativo.

Grazie alla tecnologia NXTPAPER 2.0, il tablet TCL NXTPAPER 11 offre un’esperienza visiva confortevole e immagini di alta qualità attraverso il suo schermo 2K da 11 pollici, potenziato dalla tecnologia AI Boost per un intrattenimento nitido e coinvolgente.

Il display, composto da diversi strati per ridurre la luce blu, assicura una visione confortevole mantenendo i colori originali e realistici. Certificato TÜV Rheinland per il vetro antiriflesso, riduce riflessi e bagliori, creando una texture distintiva simile alla carta.

Il TCL NXTPAPER 11 facilita la gestione di lavoro e svago, offrendo videochiamate cristalline con la fotocamera frontale grandangolare da 8MP e un audio potenziato da quattro altoparlanti e due microfoni. L’interfaccia utente semplificata di TCL agevola il multitasking attraverso funzionalità come Split Screen o Floating Window, offrendo la sensazione di un doppio schermo in un unico tablet.

Per chi predilige libri stampati e quaderni rispetto agli e-reader, il TCL NXTPAPER 11 è la scelta ideale. Il rivestimento dello schermo offre una sensazione realistica e fluida simile alla carta, mentre la modalità di lettura imita l’effetto in scala di grigi di un libro, soddisfacendo tradizionalisti e appassionati di tecnologia.

Infine, con il supporto di una robusta batteria da 8000mAh, questo dispositivo garantisce un utilizzo prolungato.

Prezzi e disponibilità:

TCL 40 NXTPAPER disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 199,90 euro.

TCL 40 NXTPAPER 5G disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 239,90 euro.

TCL NXTPAPER 11 disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 249,90 euro.

E voi cosa ne pensate del lancio sul mercato dei nuovi smartphone TCL 40 NXTPAPER 4G e 5G, e al tablet TCL NXTPAPER 11? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttotek.it.