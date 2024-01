Avengers: Kang Dinasty: chi sarà il sostituto di Jonathan Majors?

Secondo rumor sempre più insistenti, i Marvel Studios avrebbero già trovato un sostituto di Jonathan Majors per Kang il Conquistatore

L’MCU si trova in una fase di stallo, dato che l’interprete del principale villain dei prossimi film dei Marvel Studios Jonathan Majors è stato arrestato, processato e dichiarato colpevole di violenza domestica in danno della sua ex compagna, con conseguente licenziamento voluto dai vertici Disney e Marvel.

Avengers: The Kang Dinasty, chi sarà il sostituto di Jonathan Majors?

Majors è apparso per la prima volta nel ruolo di Kang il Conquistatore nel finale di Loki, serie tv disponibile su Disney +, anche se lì la sua variante si era presentata al dio dell’inganno e al pubblico come Colui che rimane. In Quantumania Majors aveva ripreso il ruolo e per la prima era apparso sul grande schermo Kang il Conquistatore. Il personaggio avrebbe dovuto diventare, insieme alle sue numerose varianti, il principale antagonista dei più forti supereroi della Terra, in Avengers: The Kang Dinasty.

Tuttavia, quanto accaduto con l’ex fidanzata Grace Jabbari e la sentenza che lo ha dichiarato colpevole di violenza domestica ha portato all’esclusione di Jonathan Majors da qualsiasi progetto legato ai Marvel Studios. Sembra ora che i vertici degli Studios abbiano già individuato un possibile sostituto: a diffondere il rumor è stato Daniel Ritchman, insider Disney, che sostiene che uno dei papabili attori per Kang il Conquistatore è Colman Domingo.

L’attore è noto per aver preso parte a serie tv come Fear the Walking Dead e Selma, e nonostante abbia 54 anni sarebbe uno dei nomi presi in considerazione dai produttori. L’attore ha anche vinto un Emmy per il suo ruolo in Euphoria e potrebbe essere uno dei candidati ai Premi Oscar di quest’anno, grazie alla sua partecipazione al remake de Il colore viola. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.

