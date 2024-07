Arkham Asylum: sospesa la serie spin-off di The Batman

Deadline informa che la serie tv spin-off di The Batman incentrata sull’Arkham Asylum non andrà avanti per il momento

Il sito Deadline riferisce che la serie spin off di The Batman, Arkham Asylum, è momentaneamente sospesa. La serie sul manicomio di Gotham City fa parte dell’universo di Batman che il regista Matt Reeves sta costruendo, e che a settembre vedrà il debutto di un’altra serie collegata, The Penguin con Colin Farrell.

Dopo l’annuncio nell’ottobre 2022 e l’assunzione di Antonio Campos che è salito a bordo come scrittore e produttore della serie, il progetto sta vivendo uno stallo. Un nuovo progetto situato all’interno del famigerato bunker di Gotham City potrebbe ancora essere sviluppato in futuro, ma secondo un insider la versione di Campos andrebbe rivista.

Arkham Asylum: la serie tv spin off è per ora sospesa

Questo conclude (almeno per ora) il complicato viaggio della serie sullo schermo. Originariamente era stata annunciata nel luglio 2020, ma all’epoca avrebbe dovuto concentrarsi sul funzionamento interno della polizia di Gotham, come visto nel film Batman. Terrence Winter è stato assegnato alla scrittura e alla produzione esecutiva, ma ha lasciato il progetto nel novembre 2020 a causa di differenze creative. Il creatore di Jerry/Huggie Joe Barton è stato poi chiamato a scrivere, ma alla fine anche la Warner Bros. si è separata da Barton.

Reeves ha poi detto in un’intervista del 2022 che uno spin-off di Gotham PD non stava funzionando, ma che la storia ha iniziato ad evolversi in quello che è diventato lo spin-off di Arkham Asylum, che ha descritto come un film dell’orrore o una casa stregata. Poi però si è unito anche Campos Poco dopo, è stato annunciato che James Gunn e Peter Safran avrebbero rilevato i DC Studios e lanciato un nuovo universo cinematografico e televisivo. In una serie di post sui social media nel dicembre 2023, Jan ha affermato che lo spettacolo era ancora in fase di sviluppo e lo ha chiarito che dovrebbe essere ambientato nel nuovo DCU Invece di essere nello stesso mondo di Batman. In ogni caso per ora ci sono più incertezze che risposte.

