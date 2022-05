BIOSTAR ha annunciato la nuova scheda madre B660M-SILVER. Prestazioni al top in un compatto fattore di forma ATX

Prestazioni al top in un compatto fattore di forma ATX, questa la nuova filosofia di BIOSTAR, che ha la prsentato la nuova scheda madre B660M-SILVER. Progettata sulla base del chipset B660 di Intel, la B660M-SILVER ha una compatibilità ineguagliabile con tutti i più recenti processori Intel 12th gen.

Adatta ai creator a detta del brand, come anche a giocatori occasionali, o come pc per uso quotidiano, la nuova scheda madre B660M-SILVER è un ottimo alleato per svariate attività, costruita per l’appunto con l’intento di soddisfare un ampio spettro di utilizzo. Portando la firma della gamma SILVER di BIOSTAR e l’aggiunta della personalizzazione RGB, la scheda madre B660M-SILVER rende speciale qualsiasi costruzione.

BIOSTAR annuncia la nuova scheda madre B660M-SILVER

Progettata su un Form Factor ridotto, si adatta a piccole build compatte che richiedono uno spazio minimo, la scheda madre B660M-SILVER porta specifiche degne di nota che rivaleggiano con qualsiasi concorrenza sul mercato.

La scheda madre supporta fino a 4 RAM DDR4 con una capacità totale di 128GB, in grado di funzionare fino a 5000 Mhz di velocità di clock. Inoltre, porta l’ultimo slot PCI-E 5.0 x16 che aumenta le prestazioni di qualsiasi scheda grafica più recente, fornendo un’erogazione di potenza superiore e un’efficienza delle prestazioni che offre esperienze di gioco AAA sbalorditive con frame rate più veloci e lisci come il burro.

Tecnologie come M.2 PCI-E 4.0 (64Gb/s) e SATA 6Gb/s forniscono velocità di trasmissione dati più veloci e ampia capacità di archiviazione al B660M-SILVER. Con il design proprietario di Biostar a 12 fasi di alimentazione accoppiato alla loro rinomata tecnologia DIGITAL PWM.

Quando si tratta di I/O posteriore, BIOSTAR non ha badato a spese con la scheda madre B660M-SILVER. Fornendo agli utenti un’ampia connettività e opzioni di uscita come più porte USB, che includono USB 3.2 Gen2 Type-A, USB TYPE-C con una velocità massima di trasferimento dati di 10Gbps e porte USB 2.0, HDMI e porte DISPLAY e DVI-D per una qualità dell’immagine nitida e cristallina, tecnologia Realtek ALC1220 7.1ch Blu-ray Audio per un’esperienza utente coinvolgente, nonché una porta LAN alimentata da Realtek RTL8125B (2.5 GbE LAN) che rende la B660M-SILVER

Per concludere, la scheda madre B660M-SILVER cerca di racchiudere tutti gli elementi essenziali necessari per una scheda madre del suo calibro, con un prezzo vantaggioso, e il suo piccolo Form Factor ricco di funzionalità. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.