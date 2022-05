Speedlink: ecco il nuovo PIAVO Ergonomic Deskset

Lavorare in modo sano ed efficiente con il nuovo PIAVO Ergonomic Deskset di Speedlink, riducendo al minimo lo sforzo fisico e con un’elevata funzionalità

Il nuovo Deskset Ergonomico PIAVO di Speedlink assicura una postura sana e facilita il lavoro su PC e notebook a lungo termine. Per completare la configurazione, Speedlink offre altri prodotti ergonomici nella sua vasta gamma, come il poggiapolsi ergonomico SATEEN e il tappetino per mouse in gel VELLU.

Digita comodamente su una tastiera di qualsiasi dimensione con questo poggiapolsi. Grazie all’imbottitura in schiuma, il peso dei polsi è distribuito equamente, non concentrato su un punto specifico come con un cuscinetto in gel. Ciò fornisce un supporto confortevole per i polsi riducendo al contempo lo sforzo su di essi.

Il tappetino per mouse è perfetto per mantenere i polsi in una posizione rilassata durante il lavoro, prevenendo così sforzi eccessivi. Il riempimento in gel consente al tappetino del mouse di modellarsi per adattarsi in modo ottimale a qualsiasi polso, migliorandone così l’uso.

Design elegante ed ergonomico

Il Deskset è composto da una tastiera e un mouse ed è stato progettato per un lavoro sano ed efficiente. Entrambi i dispositivi hanno una forma ergonomica e favoriscono una postura naturale mentre si lavora su PC o notebook. Questo protegge in modo sostenibile i tendini e le articolazioni del braccio, della spalla e del collo e riduce notevolmente lo sforzo fisico. Inoltre, il set è caratterizzato da un alto livello di funzionalità.

Grazie alla tecnologia radio wireless a 2,4 GHz con una portata fino a dieci metri, il lavoro può essere svolto indipendentemente dalla posizione del computer. Il preciso sensore a infrarossi del mouse funziona su quasi tutte le superfici e la risoluzione del sensore può essere adattata alla rispettiva situazione con un interruttore dpi.

Inoltre, i cinque pulsanti del mouse consentono un controllo comodo ed efficiente. Con un totale di dodici tasti multifunzione, la tastiera con tastierino full-size facilita le opzioni di inserimento e mantiene sempre la giusta posizione grazie ai piedini gommati. Sia il mouse che la tastiera possono essere accesi e spenti tramite un interruttore separato.

PIAVO Ergonomie Deskset: ecco le principali caratteristiche

Deskset : composto da tastiera e mouse

: composto da tastiera e mouse Forma ergonomica

Portata : fino a 10 m

: fino a 10 m Tecnologia radio : 2,4 GHz

: 2,4 GHz Collegamento : ricevitore USB

: ricevitore USB Mouse con 5 pulsanti + interruttore dpi

con 5 pulsanti + interruttore dpi Sensore ottico con risoluzione regolabile : 800 / 1.200 / 1.600 dpi

: 800 / 1.200 / 1.600 dpi Dimensioni del mouse : 120 × 76 × 72 mm (L × P × A)

: 120 × 76 × 72 mm (L × P × A) Peso del mouse : 112 g

: 112 g Tastiera: con tastierino a grandezza naturale

con tastierino a grandezza naturale 12 tasti multifunzione

Dimensioni tastiera: 453 × 212 × 30 mm (L × P × A)

453 × 212 × 30 mm (L × P × A) Peso tastiera: 363 grammi

Disponibilità e prezzi

Il PIAVO Ergonomic Deskset wireless, nella colorazione nera è ora disponibile al prezzo di 59,99 €. Per maggiori informazioni visitare il sito internet dedicato.

