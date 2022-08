Be Quiet! festeggia il 20° anniversario con la gamma di prodotti FX

L’azienda Be Quiet! festeggia quest’oggi il suo 20° anniversario con la nuovissima gamma di prodotti FX

Be quiet!, (qui per maggiori info sull’azienda) il produttore tedesco di componenti per PC premium, festeggia oggi il suo 20° anniversario. Fondata vicino ad Amburgo, in Germania, come società di distribuzione di componenti per PC, Listan GmbH vide presto il potenziale nei componenti per PC silenziosi. Il primo prodotto con il marchio “be quiet!” è stato rilasciato nel 2002: un tappetino antirumore. Seguito nel 2003 da un alimentatore per PC dotato di tecnologia di riduzione del rumore. Nel 2009, l’azienda ha introdotto la prima ventola del case Silent Wings, seguita dai dispositivi di raffreddamento della CPU un anno dopo. Nel 2014, il primo telaio di casa Be quiet! ha visto la luce del giorno.

Dettagli sul 20° anniversario di Be quiet! e sulla gamma di prodotti FX

Negli ultimi 20 anni, Be quiet! ha introdotto prodotti acclamati dalla critica come la serie di ventole Silent Wings e la serie di dissipatori per CPU Dark Rock. Ed ancora, prodotti di fascia alta rivoluzionari come lo chassis per PC Dark Base Pro 900 e l’alimentatore Dark Power Pro 12. Per celebrare questo importante traguardo, l’azienda sta introducendo una nuova gamma di prodotti FX nel suo portafoglio. Questa è composta dallo chassis Pure Base 500 FX, dalla serie di raffreddatori ad acqua Pure Loop 2 FX AIO e dal raffreddatore ad aria Pure Rock 2 FX. Il tema di collegamento di questi prodotti FX è facile da individuare: Be quiet! ha abbracciato pienamente ARGB!

Gamma prodotti FX: Pure Base 500 FX

Cosa succede quando migliori una delle custodie per PC più popolari di be quiet!, la Pure Base 500DX, con più funzionalità ARGB? Il risultato è il Pure Base 500 FX, che offre lo stesso design, set di funzionalità arrotondati e facili opzioni di installazione del suo predecessore. Ma aggiunge effetti di luce ARGB all’interno del telaio e ventole di raffreddamento aggiuntive sostituendo le tre ventole Pure Wings 2 da 140 mm con quattro ventole Light Wings ARGB (3x 120 mm e 1x 140 mm). Un hub per un massimo di sei dispositivi ARGB e sei ventole PWM è incluso con Pure Base 500 FX per un controllo più semplice. Pure Base 500 FX è disponibile a un prezzo al dettaglio consigliato di $ 149,90 / € 149,90 / £ 146,99.

Pure Loop 2 FX

Rispetto all’attuale serie Pure Loop, Pure Loop 2 FX apporta straordinari miglioramenti. I LED bianchi attorno al blocco di raffreddamento sono sostituiti con LED ARGB, mentre le ventole ad alta velocità PWM Pure Wings 2 sul radiatore fanno spazio alle ventole ad alta velocità Light Wings PWM per una maggiore pressione statica e migliori effetti visivi. A grande richiesta, la pompa è ora regolabile in PWM, consentendo una migliore messa a punto del rapporto prestazioni/rumore. Inoltre, il refrigeratore d’acqua include un hub ventola ARGB e PWM. Pure Loop 2 FX è disponibile in tre modelli a un prezzo al dettaglio consigliato di $ 129,90 / € 129,90 / £ 123,90 (240 mm), $ 139,90 / € 139,90 / £ 129,99 (280 mm) e $ 154,90 / € 154,90 / £ 144,99 (360 mm ).

Pure Rock 2 FX

Ultimo ma non meno importante, anche il popolare dissipatore ad aria Pure Rock 2 ha ricevuto un aggiornamento in stile FX, in cui la ventola PWM Pure Wings 2 da 120 mm è stata sostituita con una Light Wings 120 mm PWM ad alta velocità per prestazioni migliori e supporto ARGB . Pure Rock 2 FX sarà disponibile a un prezzo al dettaglio consigliato di $ 52,90 / € 52,90 / £ 46,99.

Tutti i prodotti FX sono disponibili online e nei negozi da oggi. Nei mesi di Agosto e Settembre, partner selezionati offrono questi prodotti a prezzi promozionali speciali fino a € 30 al di sotto dei prezzi al dettaglio suggeriti.

E voi? Cosa ne pensate del 20° anniversario di Be quiet! con la sua nuovissima gamma di prodotti FX? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).