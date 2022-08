Selena Gomez produttrice del remake di Una Donna In Carriera

Selena Gomez è sempre più affermata anche nella sua nuova carriera di produttrice ed ora pare che stia preparando il remake di Una Donna in Carriera

Selena Gomez si trova senza dubbio in un periodo davvero proficuo della sua carriera, non solo come attrice, cantante e attivista, modella e volto ufficiale di una nota casa di cosmetici (Sephora), ma ora anche come produttrice.

La stiamo ammirando nella divertente serie mystery, Only Murders in the Building, al fianco di Steve Martin e Martin Short.

Il remake di cui sarà produttrice

Ora pare che si stia concentrando nel remake della divertente commedia di Mike Nichols del 1988 con protagonisti Melanie Griffith e Harrison Ford, Una Donna in Carriera. Secondo le ultime notizie lei non sarà presente nel cast, almeno non in un ruolo principale.

Una Donna in Carriera uscì nel 1988, diretto dal regista Mike Nichols, e interpretato da Melanie Griffith, Sigourney Weaver e Harrison Ford.

Selena Gomez ne dirigerà un riadattamento per Hulu, e probabilmente l’ambientazione sarà latino-americana, visto che alla sceneggiatura avremo Ilana Peña.

La trama

La trama del film originale (se qualcuno se lo fosse perso) racconta la storia di una segretaria, alla quale la sua principale ruba un’idea senza neanche riconoscerle il merito.

Quando questa, a causa di un incidente finisce in ospedale, lei cerca di soffiarle il ruolo. Tuttavia si tratta di una ragazza ancora inesperta, ma con l’aiuto di un dirigente di un’altra società, che ignora sia il fidanzato della sua boss, riesce alla fine ad ottenere il giusto riconoscimento per le sue intuizioni e, ciliegina sulla torta, anche l’amore.

Una donna in carriera venne candidato a sei Oscar e fu un grande successo al box office. Chissà se questo remake riuscirà ad eguagliarne il successo.

Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci qui!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.