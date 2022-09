ASUS e ROG presentano i nuovi prodotti innovativi per gaming all’IFA 2022

L’azienda ASUS e ROG presentano la loro nuovissima gamma di prodotti innovativi per il gaming all’IFA 2022

ASUS (qui per maggiori info sull’azienda) è famosa in tutto il mondo per reinventare continuamente le tecnologie di oggi e ripensarle per il mondo di domani, anticipando i trend. Infatti, l’azienda ottiene ogni giorno più di 11 riconoscimenti per la qualità, l’innovazione e il design ed è annoverata tra le “World’s Most Admired Companies” di Fortune.

In questi giorni, ASUS e ROG hanno presentato, oltre i nuovissimi prodotti per consumer ed aziende, la nuova gamma di prodotti per gaming all’IFA 2022. I visitatori che partecipano all’evento di Berlino possono sperimentare dal vivo tutte le ultime innovazioni consumer, commerciali e dedicate al gioco firmate da ASUS, ROG e ProArt, incluso l’innovativo Zenbook 17 Fold OLED.

Vetrina prodotti per gaming presentata da ASUS e ROG all’IFA 2022

Oltre ai già citati prodotti per i professionisti:

workstation mobile ExpertBook B6 Flip , la ExpertBook B5 e la ExpertBook B5 Flip;

, la e la lo smartwatch ASUS VivoWatch 5 Aero;

Lo Zenfone 9 ;

; le nuove linee Zenbook e Vivobook;

I Display OLED ProArt e ZenScreen OLED;

ASUS e ROG hanno presentato anche i nuovi prodotti da gaming, come ROG Phone serie 6, ROG Strix Impact III, e le schede madri ROG X-670 e X-670E e molto altro ancora.

Dettagli sui nuovi prodotti di ASUS e ROG presentati all’ IFA 2022

La rinomata fiera, si svolge a Berlino, in Germania, dal 2 al 6 Settembre, dalle 10:00 alle 18:00 tutti i giorni, con lo stand ASUS situato nella Messe Venue, Hall 11.2 (Berlin ExpoCenterCity, Messedamm 22, 14055 Berlino, Germania). ASUS e ROG hanno presentato i loro nuovissimi prodotti da gaming.

Tra questi prodotti, abbiamo i notebook gaming ROG Flow Z13, Strix Scar 17 SE e TUF Dash F15; periferiche di gioco, tra cui il nuovo mouse ROG Strix Impact III; i nuovi smartphone ROG Phone 6. Il pubblico è invitato a visitare gli stand ASUS per vivere un’esperienza pratica con molte altre innovazioni, in tutte le categorie di prodotti, inclusi notebook, desktop, display, periferiche, networking, prodotti commerciali, schede madri e altro ancora.

Smartphone da gioco ROG Phone 6

La nuova serie di smartphone da gioco ROG Phone 6 inlude ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro, due dispositivi incredibilmente potenti. Questi sono alimentati dall’ultima piattaforma mobile di punta Snapdragon 8+ Gen 1, fino a 18 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di storage. La straordinaria capacità della batteria di 6.000 mAh offre una maggiore autonomia per lunghe sessioni di gioco.

Le immagini straordinarie sono garantite dal display Samsung AMOLED HDR10+ da 6,78 pollici. Questo utilizza l’esclusiva tecnologia di ottimizzazione ROG per ottenere un’incredibile frequenza di aggiornamento di 165 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 720 Hz, leader del settore.

Notebook gaming

Il notebook gaming ROG Strix SCAR 17 Special Edition (G733) ospita l’hardware più recente e soluzioni di raffreddamento all’avanguardia per sostenere esperienze di gioco leader della categoria. Formato da una camera di vapore personalizzata, abbinata all’esclusivo metallo liquido Conductonaut Extreme di ROG applicato sia alla CPU sia alla GPU. Ciò consente allo SCAR 17 SE di spingere l’hardware oltre i limiti.

Possiede un TDP massimo della CPU di 65 W (processore Intel Core i9-12950HX di 12a generazione) e un TGP massimo della GPU di 175 W con Dynamic Boost. SCAR 17 SE ha la potenza per raggiungere l’estremo massimo del gaming ad alta frequenza di aggiornamento senza fatica. Offrendo opzioni di pannello FHD 360 Hz o QHD 240 Hz, entrambi con tempi di risposta di 3 ms, SCAR 17 SE offre un’elevata nitidezza di movimento e una visualizzazione cristallina, indipendentemente dalla risoluzione.

ROG Flow Z13

Essendo il tablet da gioco più potente al mondo, il ROG Flow Z13 (GZ7301) racchiude un’elevata potenza gaming in uno chassis ultrasottile e leggero. La configurazione comprende:

Windows 11 ,

, processore Intel Core fino a i9-12900H a 14 core di 12a generazione,

di 12a generazione, GPU NVIDIA per notebook GeForce RTX 3050 Ti ,

per notebook , lo switch MUX ,

, memoria LPDDR5 da 5.200 MHz.

Tutto questo è racchiuso in un design retro-futurista ispirato alla corsa allo spazio del 20° secolo, ma che racchiude la visione di ROG

per il futuro dei giochi: la massima portabilità.

Sono disponibili due opzioni di visualizzazione: un display 4K a 60 Hz con copertura DCI-P3 dell’85% o uno schermo Full HD a 120 Hz con copertura sRGB del 100%.

ASUS TUF Dash F15

ASUS TUF Dash F15 (FX517), modello 2022 , è stato aggiornato e migliorato con l’hardware più recente, mantenendo lo spessore del telaio sotto i 20 mm. E’ dotato di un processore Intel Core i7- 12650H di 12a generazione e una GPU per notebook NVIDIA fino a GeForce RTX 3070 con interruttore MUX. TUF Dash F15 è una macchina gaming eccezionalmente capace in uno chassis sottile e leggero. La memoria DDR5 in esecuzione a 4.800 MHz è in grado di affrontare facilmente anche il multitasking più intenso. Mentre, i doppi slot SSD PCIe 4.0 consentono uno spazio di archiviazione ad alta velocità più che sufficiente mentre si è in condizioni di mobilità. Le immagini straordinarie sono garantite dal pannello QHD a 165 Hz con copertura del 100% del gamut DCI-P3: mantiene i giocatori immersi e fornisce uno spazio accurato per la creazione di contenuti.

Accessori gaming ASUS e ROG presentati all’ IFA 2022

Diversi nuovi accessori gaming debuttano all’IFA 2022. Tra questi il mouse ROG Strix Impact III pensato per i giochi FPS. Ultraleggero, dal peso di soli 59 grammi, e dal design perfettamente bilanciato con un profilo dei pulsanti destro e sinistro meticolosamente progettati per regalare clic precisi ed un grip perfetto per tutti gli stili di impugnatura. Integrando anche un esclusivo sistema meccanico di tensione dei pulsanti che garantisce una latenza dei clic pressoché azzerata.

Inoltre, ROG ha recentemente svelato ROG Keris Wireless AimPoint e Gladius III Wireless AimPoint. Entrambi questi mouse sono dotati del sensore ROG AimPoint da 36.000 dpi. Questo assicura assoluta precisione anche nella scelta della sensibilità relativa, della nuovissima tecnologia wireless ROG SpeedNova, che ottimizza la durata della batteria pur offrendo peso ridotto per assicurare sempre massime prestazioni.

Sono inoltre entrambi dotati di nastro antiscivolo con motivo ROG opportunamente sagomato e modellato, per una nota aggiuntiva di stile ed aiutare i giocatori ad ottenere una presa migliore durante le situazioni più competitive. Entrambi i mouse saranno disponibili anche nelle versioni Moonlight White.

Nuova gamma di cuffie gaming

La vetrina di ASUS all’IFA include anche un’impressionante gamma di cuffie gaming capitanata da ROG Cetra True Wireless Pro. Con connettività dual-mode cablata/wireless e tecnologia Qualcomm Snapdragon Sound. Inoltre, si aggiungono ESS Quad DAC ad alta risoluzione e microfono AI con cancellazione del rumore in modalità USB-C per un audio e una comunicazione di gioco eccezionali.

In aggiunta ci sono anche le ROG Cetra True Wireless nella versione Black e nella nuovissima edizione Moonlight White, che offrono audio a bassa latenza per una migliore sincronizzazione in game.

Esposizione da provare

Il pubblico è invitato a visitare gli stand ASUS IFA 2022 dal 2 al 6 Settembre, dalle 10:00 alle 18:00 (CEST) tutti i giorni nella Messe Venue, Hall 11.2 (Berlin ExpoCenter City, Messedamm 22, 14055 Berlino, Germania). L’innovativo Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) e molti altri prodotti saranno disponibili per essere provati e protagonisti nelle dimostrazioni negli stand ASUS di IFA. Oltre a questi prodotti,

alcune delle più recenti innovazioni ROG presentate durante la Gamescom saranno disponibili per essere viste e provate.

E voi? cosa ne pensate di questi nuovi prodotti per il gaming presentati da ASUS e ROG all’IFA 2022 ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).