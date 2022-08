Alienware: annunciati i nuovi monitor da gaming

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi monitor da gaming del marchio Alienware ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

La connettività è la stessa per entrambi i modelli. Anche se si dice che il modello da 27 pollici supporti Picture-by-Picture e Picture-in-Picture , cosa che il modello da 25 pollici apparentemente non supporta. L’ AW2523HF sarà disponibile all’inizio di Settembre al prezzo di 450,00 dollari, mentre l’ AW2723DF sarà lanciato all’inizio di Ottobre al prezzo di 650,00 dollari.

Quest’oggi, l’azienda ha lanciato una coppia di nuovi display per il gaming con il marchio Alienware ed entrambi sono monitor ad alta frequenza di aggiornamento. Il modello da 25 pollici (o meglio, da 24,5 pollici) va sotto il nome di AW2523HF e ha un pannello da 1080p con una frequenza di aggiornamento di 360 Hz. Supporta Freesync Premium e supporta anche VESA AdaptiveSync . Si dice che abbia un pannello IPS veloce con luminosità di picco di 400 nits e una gamma di colori che copre il 99% dello spettro sRGB. Gli ingressi consistono in una porta DP 1.4 e due porte HDMI 2.0, oltre a un ingresso USB-B 3.0 e quattro uscite USB-A 3.0.

Dell (clicca qui per maggiori informazioni sull’azienda) è una multinazionale statunitense, tra le più importanti al mondo nella produzione di personal computer e di sistemi informatici con sede a Round Rock, nel Texas. La Dell sviluppa, vende, ripara e supporta computer e prodotti e servizi correlati. L’azienda, che prende il nome dal suo fondatore, Michael Dell, ha oltre 165.000 dipendenti negli Stati Uniti e in tutto il mondo. È una delle più grandi società di prodotti per PC al mondo . Secondo i dati del 2016, Dell aveva circa 101 800 in tutto il mondo per un fatturato totale di 54,9 miliardi di dollari.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)