CHERRY MX Ultra Low Profile Tactile per il nuovo CORSAIR Voyager

La tastiera CHERRY MX Ultra Low Profile Tactile è stata scelta per completare il nuovo CORSAIR Voyager a1600 AMD Advantage Edition

CHERRY MX (clicca qui per maggiori info sull’azienda), leader di mercato ed esperto di interruttori meccanici per tastiere, è stata la prima scelta per il debutto dei laptop CORSAIR. Il produttore leader di componenti e periferiche per PC ad alte prestazioni distribuisce i suoi nuovissimi laptop di fascia alta della serie CORSAIR a1600 AMD Advantage Edition con i tasti MX Ultra Low Profile Tactile. In questo modo, l’azienda statunitense si affida alla precisione meccanica made in Germany per soddisfare le elevate esigenze di giocatori, creatori di contenuti e altri power user.

Dettagli sul CORSAIR Voyager A1600

CORSAIR Voyager a1600 è dotato di una tecnologia all’avanguardia. Tuttavia, rimane sorprendentemente sottile. Nonostante un’altezza di soli 19,8 millimetri, il PC mobile è dotato del processore top AMD Ryzen 9 6900HS o Ryzen 7 6800HS e della soluzione grafica dedicata Radeon RX 6800M. Insieme a 16 gigabyte di memoria DDR5 della serie Vengeance di CORSAIR, i giochi vengono eseguiti senza problemi con i massimi dettagli grafici. E, le applicazioni che richiedono molte risorse, come i software di grafica o di editing video, possono essere utilizzate in modo reattivo. Per raffreddare adeguatamente i componenti ad alte prestazioni, CORSAIR si affida a un avanzato sistema di raffreddamento a camera di vapore. Questo, distribuisce il calore in modo uniforme, mantenendo basse le temperature anche in questo formato sottile.

Display reattivo e funzioni esclusive per gli streamer

Lo schermo da 16 pollici di CORSAIR Voyager a1600 vanta una risoluzione QHD+ di 2560×1600 pixel e visualizza colori eccezionalmente intensi e ricchi di contrasto grazie a un pannello IPS. Abbiamo la combinazione di una frequenza di aggiornamento estremamente elevata di 240 hertz con della tecnologia di sincronizzazione AMD FreeSync Premium. Queste, sommate allaa potenza di elaborazione della Radeon RX 6800M, garantiscono frame rate elevati e un gameplay fluido. Gli streamer, in particolare, beneficiano della tecnologia Elgato integrata nel CORSAIR Voyager a1600. Sopra la tastiera sono presenti dieci tasti di scelta rapida S-Key che possono essere programmati tramite il rinomato software Stream Deck di Elgato. Consentendo così il controllo dello streaming con la semplice pressione di un tasto. Grazie a una webcam Full HD e a un array di 4 microfoni con cancellazione del rumore ambientale, il portatile cattura perfettamente il volto e la voce.

CHERRY MX Ultra Low Profile Tactile e CORSAIR Voyager A1600

CORSAIR Voyager a1600 è progettato per i giocatori e i creatori di contenuti che si aspettano sempre il massimo dalle loro apparecchiature. Per questo l’azienda ha scelto la nuova tastiera CHERRY MX Ultra Low Profile Tactile (ULP) per il suo laptop. La variante Tactile non è caratterizzata da un clic udibile, ma da un feedback evidente che ricorda il famoso MX Brown. Prodotti esclusivamente in Germania, gli switch sono sottoposti a un rigoroso controllo di qualità interno per garantire la massima precisione e affidabilità. L’ULP Tactile si attiva già dopo una precorsa di 0,8 millimetri e una forza di azionamento di 65 centinewton. La corsa totale ammonta a 1,8 millimetri. Di conseguenza, gli interruttori ultrapiatti offrono un’escursione ergonomica di 1 millimetro e la familiare sensazione di digitazione di una tastiera meccanica. L’impegno ingegneristico e il fatto che CHERRY MX abbia stabilito un nuovo standard di tastiera con MX Ultra Low Profile sono valsi persino il premio tedesco per l’innovazione 2022, categoria Gold.

Sistema di contatto Gold Crosspoint

L’esclusivo e impareggiabile sistema di contatto Gold Crosspoint all’interno degli switch garantisce la precisione sempre affidabile di MX Ultra Low Profile Tactile. Grazie a uno strato d’oro di spessore extra sui punti di contatto saldati in modo impeccabile, la qualità e la precisione dell’azionamento rimangono invariate anche dopo anni di utilizzo intensivo. per questo gli utenti più esperti possono sempre contare su una digitazione dei tasti assolutamente affidabile.

Potente illuminazione RGB grazie a CORSAIR iCUE

Grazie alla struttura dell’MX Ultra Low Profile Tactile, i LED SMD possono essere posizionati direttamente sotto gli interruttori. Poiché i componenti polimerici dell’ULP sono traslucidi, i tasti vengono illuminati in modo intenso e uniforme. CORSAIR utilizza i LED CAPELLIX, eccezionalmente luminosi, alimentati e controllati dal software interno iCUE. In questo modo è possibile programmare in modo intuitivo e visualizzare in modo elaborato profili di illuminazione predefiniti o effetti personalizzati.

Dichiarazioni in merito al mix CHERRY MX e CORSAIR Voyager

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni in merito alla collaborazione di CHERRY MX e CORSAIR.

Con i nostri interruttori meccanici MX ULP particolarmente sottili, abbiamo raggiunto il limite di ciò che è attualmente tecnicamente fattibile e stiamo stabilendo un punto di riferimento per l’intero settore,

spiega Rolf Unterberger, CEO di CHERRY. Che ha poi proseguito, dichiarando che:

Soprattutto i portatili da gioco più moderni e potenti, come il Voyager a1600 di Corsair, grazie a questa tecnologia acquistano ancora più importanza per i giocatori professionisti, i giocatori di esports o i creatori di video e streaming.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi CORSAIR Voyager A1600 con CHERRY MX Ultra Low Profile Tactile ?