AGON by AOC: presentato il nuovo AOC Gaming CQ27G2S/BK

AGON by AOC presenta il suo nuovo AOC GAMING CQ27G2S/BK: un monitor curvo per un’esperienza di gioco eccezionale

Il marchio AGON by AOC, un dei leader nel mondo dei monitor gaming e degli accessori IT, presenta il nuovo AOC GAMING CQ27G2S/BK; un monitor curvo da 27 pollici (68,6 cm) con risoluzione QHD progettato appositamente per il gaming. Questo monitor offre tutto ciò che i giocatori desiderano, inclusa una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e una curvatura dello schermo di 1500R.

Il CQ27G2S/BK è l’opzione ideale per chi cerca un’esperienza coinvolgente nel gaming, offrendo inoltre un contrasto elevato di 3000:1 grazie al suo pannello VA. Questo monitor da gioco rappresenta una scelta equilibrata per una vasta gamma di attività, tra cui gaming, visualizzazione di film e altro ancora; il tutto ad un prezzo eccezionale.

Dettagli sul nuovo monitor gaming AOC GAMING CQ27G2S/BK

Il CQ27G2S/BK presenta un pannello VA con una curvatura di 1500R, che avvolge l’utente in un ampio e coinvolgente campo visivo. La nitida risoluzione QHD (2560×1440) e la frequenza di aggiornamento di 165 Hz garantiscono un’esperienza di gioco incredibilmente fluida. Con un tempo di risposta GtG (Grey to Grey) di 4 ms e un rapidissimo MPRT (Moving Picture Response Time) di 1 ms; ogni movimento è reso con una nitidezza senza paragoni, sia che si tratti di esplorare mondi aperti vibranti o di sfide competitive in spazi ristretti.

Grazie al supporto HDR10, il CQ27G2S/BK offre una gamma dinamica di colori e un rapporto di contrasto di 3000:1; creando immagini realistiche che catturano l’attenzione dei giocatori. La tecnologia Adaptive-Sync elimina il tearing dello schermo, garantendo una fluidità impeccabile anche nei momenti di gioco più intensi. Con una copertura sRGB del 99%, questo monitor va oltre il gaming, migliorando anche l’esperienza di grafica e design con una straordinaria precisione cromatica. Il basso input lag assicura che le azioni dell’utente si traducano istantaneamente in reazioni sullo schermo, conferendo un vantaggio competitivo.

Il monitor CQ27G2S/BK è altamente versatile e offre regolazioni in altezza, inclinazione e rotazione grazie al suo supporto ergonomico. Ciò consente agli utenti di personalizzare la propria configurazione per ottenere il massimo comfort; sia durante lunghe sessioni di gioco che durante l’uso quotidiano.

Novità tecnologiche

Quando si gioca fino a tarda notte, il monitor CQ27G2S/BK protegge gli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free e alla modalità Low Blue Light; riducendo l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato. Inoltre, offre funzioni legate al gioco attraverso il suo OSD, come il controllo delle ombre, per migliorare la visibilità in scene poco illuminate, e la sovrapposizione del mirino (Dial Point) per una mira precisa nei giochi FPS. Le funzioni OSD possono essere personalizzate anche attraverso il software AOC G-Menu. L’AOC GAMING CQ27G2S/BK sarà disponibile per l’acquisto alla fine di settembre 2023 al prezzo di € 249,00

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo monitor da gaming di casa AGON by AOC ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).