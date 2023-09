SHARP Tech-Day: un grande evento per celebrare 111 anni di innovazione

Annunciato l’evento “SHARP Tech-Day”: dal 10 al 12 novembre si celebreranno i 111 anni di innovazioni targate Sharp

Sharp Corporation sta celebrando il suo 111° anniversario dalla fondazione, avvenuta il 15 settembre 1912. In onore di questa importante data, l’azienda ha annunciato la realizzazione del grande evento SHARP Tech-Day; che si terrà dal 10 al 12 novembre presso il Tokyo Big Sight a Koto-Ku, Tokyo. È stato creato un sito web dedicato all’evento, già accessibile, e presto saranno disponibili ulteriori dettagli.

L’evento si svolgerà sotto il tema “Essere un Cambiatore di Giochi – Tecnologie rivoluzionarie che trasformano il nostro futuro,” e Sharp presenterà tecnologie innovative; queste guideranno la loro crescita sostenibile nel medio e lungo termine. In collaborazione con partner tecnologici, saranno allestite quattro aree tematiche: “Smart Living,” “Smart Industry,” “Smart Cities,” e “Sustainability;” dove i visitatori avranno l’opportunità di sperimentare concretamente e testare prodotti e servizi all’avanguardia.

L’evento comprenderà anche diverse iniziative, tra cui: presentazioni, tavole rotonde con figure di spicco, occasioni di networking per start-up e studenti in cerca di lavoro, e molto altro ancora. Rendendo l’evento coinvolgente per una vasta gamma di partecipanti, dai professionisti agli studenti e alle famiglie.

Dettagli sull’evento SHARP Tech-Day

Le date

Sharp continuerà a introdurre innovazioni uniche in vari settori, contribuendo al modo in cui le persone vivono e lavorano. L’azienda vuole essere riconosciuta come un marchio forte, vicino alle persone e alla società, in grado di costantemente apportare nuovi valori al mondo. Le date dell’evento:

10 novembre (venerdì) dalle 13:00 alle 18:00;

11 novembre (sabato) dalle 10:00 alle 18:00;

12 novembre (domenica) dalle 10:00 alle 16:00.

L’evento si terrà a Tokyo Big Sight East Hall 8 (3-11-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo, Giappone). Per partecipare all’evento, è possibile registrarsi attraverso il sito web dedicato.

