Turtle Beach lancia Stealth Ultra Wireless, il nuovo controller Xbox

Turtle Beach Corporation, noto produttore di cuffie e accessori per il mondo del gaming, ha svelato il suo altamente anticipato controller wireless per Xbox e PC, il Turtle Beach Stealth Ultra Wireless Smart Game Controller

Appositamente progettato per l’esperienza Xbox, questo innovativo controller di gioco wireless di Turtle Beach garantisce prestazioni di alto livello grazie a componenti di precisione e opzioni di personalizzazione, rispondendo alle esigenze dei giocatori più esigenti su Xbox e PC.

Stealth Ultra Wireless: il nuovo standard per il gaming Xbox e PC

Il Controller Stealth Ultra di Turtle Beach offre una connettività wireless a bassa latenza proprietaria per console Xbox e PC Windows, insieme alla possibilità di utilizzare Bluetooth per giocare su Smart TV e dispositivi mobili Android compatibili.

I microinterruttori tattili dello Stealth Ultra garantiscono risposte veloci e affidabili, con una durata fino a cinque volte superiore rispetto ai pulsanti standard di altri controller. Grazie ai Thumbstick AntiDrift, il fenomeno del drift viene eliminato, garantendo un controllo preciso, mentre i grilletti regolabili a pressione breve e lunga offrono una risposta adatta alle esigenze del gioco in corso.

Il Controller Stealth Ultra di Turtle Beach presenta un innovativo Display di Comando Connesso a colori, unico nel suo genere, che offre ai giocatori la possibilità di personalizzare l’illuminazione RGB, le impostazioni audio di gioco e di chat, la sensibilità del Thumbstick, i pulsanti mappabili e molto altro.

Grazie alla tecnologia brevettata di Turtle Beach, i giocatori possono ricevere notifiche social direttamente sulla dashboard del Connected Command Display del controller. Lo Stealth Ultra offre modalità di alimentazione regolabile, con la possibilità di fornire fino a 30 ore di autonomia con una sola carica.

Il dock di ricarica a basso profilo anche non solo ricarica il controller ma funge anche da comodo supporto per riporlo quando non è in uso. Il Stealth Ultra Wireless Smart Controller, progettato per Xbox, è disponibile per il pre-ordine a € 199,99 su www.turtlebeach.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo, con la disponibilità prevista per il 15 dicembre 2023.

“I componenti, la qualità costruttiva e le caratteristiche di alto livello dello Stealth Ultra lo elevano al di là di qualsiasi altro controller presente oggi sul mercato e lo rendono un controller irrinunciabile per i giocatori che vogliono il meglio”, osserva Cris Keirn, Interim CEO & SVP of Global Sales, Turtle Beach Corporation. “I controller di Turtle Beach sono stati progettati per fornire il massimo controllo e per integrare caratteristiche di gran lunga superiori alla categoria. Il nuovissimo Stealth Ultra è una testimonianza suprema di questo ideale e un altro chiaro esempio di come Turtle Beach continui a mantenere la promessa fatta ai suoi fan”.

Il rivoluzionario Connected Command Display a colori del Controller Stealth Ultra di Turtle Beach non solo mantiene i giocatori connessi durante il gioco, ma offre anche ampie opzioni di personalizzazione e regolazione direttamente sulla dashboard del controller. Questa esclusiva funzionalità brevettata di Turtle Beach, disponibile solo sullo Stealth Ultra, consente di visualizzare le notifiche dei social media direttamente sul Connected Command Display del controller, evitando di distogliere lo sguardo dal gioco e perdere momenti cruciali durante il controllo delle notifiche.

Il Connected Command Display di Stealth Ultra permette ai giocatori di regolare facilmente 10 profili per diversi generi di gioco o loadout di personaggi. Il display consente anche di personalizzare aspetti chiave delle prestazioni del controller, come la mappatura dei pulsanti, la risposta della levetta, le zone morte e l’intensità della vibrazione. Inoltre, offre la possibilità di regolare lo stile visivo con 16,8 milioni di colori RGB diversi, per adattare l’estetica, le notifiche e gli avvisi di batteria scarica secondo le preferenze individuali.

Oltre alle caratteristiche di personalizzazione e all’aspetto estetico, lo Stealth Ultra è progettato per garantire longevità e prestazioni affidabili. Utilizza materiali di alta qualità, comprese finiture morbide al tatto e una forma ergonomica con canali di micro-raffreddamento.

I microinterruttori tattili offrono un ciclo di vita di cinque milioni di clic nel D-Pad, nel cluster ABXY, nei pulsanti mappabili e nei paraurti, garantendo risposte affidabili e veloci ad ogni pressione. La levetta AntiDrift del controller utilizza sensori a effetto Hall senza contatto per migliorare la precisione e la durata. Sono inclusi due set aggiuntivi di cappucci per levetta e cupola per una personalizzazione ulteriore.

Gli interruttori regolabili consentono un grilletto corto per giochi d’azione o FPS, e una corsa completa per un controllo fine dell’acceleratore e della frenata nei giochi di corse.

Quattro pulsanti ad azione rapida mappabili offrono la possibilità di configurare le preferenze di controllo in base al gioco in corso.

Personalizzazione e prestazioni al massimo livello

Il dock di ricarica a basso profilo e ad alta velocità fornisce un pratico punto di appoggio e ricarica quando il controller non è in uso. Diverse modalità di alimentazione regolabili, compresa la modalità Eco che disattiva l’illuminazione RGB, consentono di estendere la durata della batteria fino a 30 ore con una singola carica. La ricarica USB 3.0 ad alta velocità riporta il controller al 100% in meno di due ore.

Il dock di ricarica dispone anche di una porta USB integrata per collegare il trasmettitore wireless del controller e occupa solo una porta USB su Xbox o PC. Il controller Stealth Ultra è dotato di un cavo USB da 3 metri, permettendo di giocare e ricaricare quando necessario.

Oltre alle funzionalità di gioco, il Controller Stealth Ultra include anche le caratteristiche audio di alta qualità del marchio Turtle Beach. Come nei pluripremiati controller Recon e REACT-R, lo Stealth Ultra migliora le cuffie da gioco cablate collegate attraverso il jack da 3,5 mm, offrendo funzioni audio esclusive di Turtle Beach come Superhuman Hearing per un vantaggio competitivo, preset audio EQ, mix del volume di gioco e di chat, monitoraggio del microfono e altro.

La modalità Pro-Aim Focus di Turtle Beach consente di regolare la sensibilità della levetta per una maggiore precisione a lungo raggio ed è selezionabile come preimpostato per uno qualsiasi dei quattro pulsanti mappabili sul retro del controller.

I motori a doppia vibrazione nelle impugnature e nei grilletti forniscono un feedback coinvolgente, regolabile tramite la dashboard del Connected Command Display.

Oltre al Connected Command Display, le impostazioni di Stealth Ultra possono essere ottimizzate e personalizzate tramite l’applicazione Control Center 2, disponibile su Xbox, PC, dispositivi mobili Android e iOS. Quando non utilizzato, il controller Stealth Ultra, il dock di ricarica, i cavi ei Thumbcaps aggiuntivi possono essere riposti nella custodia da viaggio rigida inclusa.

Questa custodia dispone anche di uno slot integrato per la ricarica del controller mentre è in custodia.

