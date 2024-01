POCO X6 e M6 Series: ora disponibili all’acquisto in Italia

Prestazioni di gioco eccezionali con POCO X6 Pro, immagini e video sensazionali con POCO X6 e design di eccellenza con POCO M6 Pro, ora in Italia

POCO inaugura il 2024 con il lancio in Italia di due nuovi dispositivi della Serie X e l’ultimo modello della Serie M consentendo agli utenti di massimizzare la propria esperienza di gioco, di streaming e di utilizzo dei social: POCO X6 e M6 Series. Tutti i device portano con sé degli upgrades in grado di rivoluzionare i confini del mercato degli smartphone di fascia media e offrire tecnologia, eleganza e performance ad un prezzo vantaggioso.

I nuovi POCO X6 Pro e POCO X6 arrivano in Italia con processori e tecnologie di ultima generazione. Offrono, infatti, un display potenziato per immagini realistiche e coinvolgenti e una configurazione a tre fotocamere per la creazione di contenuti di livello professionale. POCO M6 Pro, si distingue per features ed esperienze di livello flagship in particolare grazie a un display di qualità superiore, ad un’enorme capacità di archiviazione e alla ricarica turbo, il tutto completato da un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

POCO X6 Pro in Italia: prestazioni ed esperienza flagship senza compromessi

Progettato per offrire un’esperienza eccellente senza compromettere le prestazioni, il nuovo POCO X6 Pro vanta un chipset, una memoria e un’archiviazione di livello flagship, insieme alla grande potenza della batteria, per soddisfare le esigenze di nuova generazione di gamer. POCO X6 Pro si presenta quindi con un caricamento più rapido, un funzionamento fluido e reazioni istantanee che tengono il passo con la velocità di gameplay.

POCO X6 Pro offre le prestazioni di gioco più estreme mai raggiunte da uno smartphone della Serie X, grazie al nuovo chipset Dimensity 8300-Ultra che stabilisce un nuovo record di velocità per un dispositivo POCO con un benchmark AnTuTu di 1.464.228. Questo processore di qualità superiore garantisce prestazioni più veloci e fluide e una migliore efficienza energetica per immergere completamente gli utenti nei loro giochi preferiti, che richiedono molta energia, più a lungo.

Prestazioni senza pari

Per sfruttare al meglio questa velocità, POCO X6 Pro offre fino a 12GB di memoria e fino a 512GB di spazio di archiviazione per un uso fluido e un multitasking di alto livello, consentendo agli utenti di passare agilmente dallo scatto di una foto, all’editing di un video e alla condivisione di contenuti sui social media. Il dispositivo è inoltre dotato dell’ottimizzazione WildBoost 2.0 aggiornata per esperienze di gioco estremamente veloci e senza intoppi.

Display

Entrambi i nuovi dispositivi della serie POCO X6 vantano anche uno straordinario display AMOLED CrystalRes Flow da 6,67” che offre un’azione fluida e realistica nei giochi o nei video e colori vividi anche sotto la luce del sole. Con cornici ultra-sottili, l’elevato rapporto screen-to-body del 94% dell’X6 Pro garantisce un’esperienza a tutto schermo e un design elegante e moderno.

Le immagini professionali sono un must per i nativi digitali di oggi. La tripla fotocamera da 64MP e le nuove funzioni, tra cui OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), aiutano gli utenti a catturare foto cristalline durante il movimento. Inoltre, si aggiunge la funzionalità Motion Capture e Motion Tracking, che identifica e traccia automaticamente la persona, l’animale o l’oggetto al centro del video. Ciò offre ottimi risultati per i vlogger che catturano momenti mozzafiato come una corsa in skateboard, una gara di ballo o immagini naturalistiche.

POCO X6 in Italia: nuovi livelli di prestazioni e di potenza che ridefiniscono la categoria mid-range

POCO X6, superando le aspettative degli smartphone di fascia media, offre potenza e prestazioni per vivere al meglio ogni giorno. Il nuovo device ha una marcia in più grazie a Snapdragon 7s Gen 2 di nuova generazione, alla memoria e allo storage potenziati e alla capiente batteria. Gli utenti possono godere, infatti, di un’esperienza fluida e veloce, sia che si tratti di scattare foto, guardare video ad alta risoluzione o giocare durante la giornata o di notte.

Il display e il comparto camera, forti di un nuovo upgrade, completano ulteriormente le qualità offerte da POCO X6. Come con POCO X6 Pro, questo dispositivo soddisfa gli appassionati che danno priorità alla dimensione dello schermo e i content creator che pubblicano foto e video ad alta risoluzione sui social media. La fotocamera principale da 64MP del nuovo dispositivo introduce un OIS di livello flagship, mentre l’obiettivo ultragrandangolare da 8MP e la microcamera da 2MP consentono al fotografo di esplorare diversi generi, da ampi paesaggi e foto di gruppo a dettagliati primi piani dei più piccoli insetti o a una nuova prospettiva su un oggetto quotidiano.

Autonomia

Gli utenti possono dare libero sfogo alla loro creatività con un portafoglio ampliato di filtri e cornici, tra cui nuovi filtri retrò e scenari, che li aiutano a creare look diversi per i post sui social che siano memorabili nel modo giusto. Nonostante il peso di soli 181 grammi, il device è alimentato da un’ampia batteria da 5100mAh che supporta la ricarica turbo da 67W. Ciò consente al dispositivo di raggiungere la piena capacità in 44 minuti, in modo che gli utenti siano pronti a riprodurre musica e video ininterrottamente, al gaming ad alta velocità e al social media sharing senza dover aspettare.

POCO M6 Pro in Italia: gaming senza limiti e entertainment immersivo di livello premium

Grazie a una potenza e a prestazioni raramente riscontrabili negli smartphone di fascia media di questo prezzo, e a un display di alto livello che non mancherà di stupire, POCO M6 Pro consente ai giovani utenti di tuffarsi nell’azione con l’intrattenimento on-the-go e la navigazione sui social media. Il display Flow AMOLED da 120Hz, il primo della serie, con cornici ultrasottili, offre una visione a tutto schermo di altissima qualità, più coinvolgente e piacevole per gli occhi. Gli utenti potranno godere, infatti, di uno scorrimento più fluido, animazioni più uniformi e un’esperienza migliore durante i giochi e la visione di video ad alta velocità. Il display vanta anche un touchscreen a super-risoluzione 16x: un touchscreen altamente preciso che è significativamente più fluido e stabile di uno schermo standard, consentendo così una maggiore velocità e precisione per un gioco di livello superiore.

Fotocamere

Questi ultimi device POCO sono perfetti anche per i post sui social, grazie alla tripla fotocamera da 64MP aggiornata con OIS ed EIS integrati per aiutare gli utenti a scattare e condividere foto e video straordinari. Il sistema OIS, raro in un telefono di fascia media, riduce le vibrazioni e le sfocature della fotocamera per ottenere risultati professionali. In questo modo è possibile catturare un’immagine chiara o un video fluido quando c’è una sola possibilità di immortalare la scena, anche con le mani non proprio ferme: l’ideale per assicurarsi una ripresa epica di una partita di basket. Ma cosa succede se si è seduti un po’ distanti dal campo da gioco? Non è un problema grazie allo zoom 2x integrato nel sensore che consente di catturare immagini più nitide e dettagliate anche da lontano.

Memorie

POCO M6 Pro è stato ulteriormente aggiornato pensando alle giovani generazioni. Al suo debutto mondiale, il potente chipset Helio G99-Ultra è considerato uno dei più potenti sul mercato nel suo segmento di prezzo. È stato progettato per l’intrattenimento e offre prestazioni potenti con frame rate fluidi. Oltre a un ottimo chipset, per la prima volta nella serie M, POCO M6 Pro è dotato di un’ottima memoria e archiviazione, fino a 12GB di RAM e 512GB di ROM. Anche la ricarica è più veloce che mai, con una ricarica turbo da 67W, la prima della serie, che consente di ricaricare il telefono quando si ha fretta di uscire per andare al lavoro o a studiare o per una serata in giro per la città.

POCO X6 e M6 Series in Italia: disponibilità e prezzi

Gli smartphone POCO X6 Pro, POCO X6 5G e POCO M6 Pro sono disponibili in Italia dall’11 gennaio sul sito ufficiale Xiaomi e POCO, e su Amazon. POCO X6 Pro 5G sarà disponibile nelle colorazioni Black, Yellow e Grey nelle configurazioni:

8GB + 256GB a partire da 349,90€

a partire da 12GB + 512GB a partire da 419,90€

Xiaomi POCO X6 5G sarà acquistabile in tre colori, Black, White e Blu, nelle varianti: 8GB + 256GB a partire da 299,90€

a partire da 12GB + 256GB a partire da 329,90€

a partire da 12GB + 512GB a partire da 369,90€

POCO M6 Pro sarà disponibile in tre colori, Black, Blue e Purple, nelle configurazioni: 8GB + 256GB , a partire da 229,90€

, a partire da 12GB + 512GB a partire da 299,90€

A partire dalle ore 14.00 dell’11 gennaio, e fino alle 23.59 del 17 gennaio, gli smartphone saranno disponibili in offerta early bird: POCO X6 Pro, nella versione da 12GB + 512GB, sarà acquistabile al prezzo di 379,90€

nella versione da sarà acquistabile al prezzo di POCO X6, nella verione da 12GB + 256GB, sarà in vendita al prezzo di 289,90€

nella verione da sarà in vendita al prezzo di POCO X6 , nella variante da 12GB + 512GB , sarà disponibile al prezzo di 329,90€

, nella variante da , sarà disponibile al prezzo di POCO M6 Pro, nella variante da 12GB + 512GB, al prezzo early bird di 259,90€

Che ne pensate dei nuovi smartphone Xiaomi? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!