Star Trek: Discovery, novità e anticipazioni della quinta stagione della serie

Quinta e ultima stagione di Star Trek: Discovery. La serie debutterà su Paramount+ ad aprile, ma chi parteciperà al SXSW a marzo potrà assistere alla prima mondiale del primo episodio

La conferenza annuale per il SXSW ad Austin, in Texas, ha messo in evidenza le scoperte più importanti nel campo della tecnologia, del cinema, della cultura e della musica. Quest’anno all’SXSW, che si svolgerà dall’8 al 16 marzo, ci sarà una ricca programmazione di film e TV, tra cui Star Trek: Discovery. È prevista una tavola rotonda con domande e risposte, ma Paramount+ non ha ancora confermato i dettagli su chi parteciperà. La data specifica per la première mondiale della quinta stagione di Discovery al SXSW non è stata ancora fissata. La Paramount ha però già rivelato una sinossi per la stagione incentrata sulla USS Discovery “che scoprirà un mistero, portando l’equipaggio in un’epica avventura attraverso la galassia per trovare un antico potere la cui stessa esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli“.

Star Trek: Discovery, la serie finirà con la quinta stagione

La stagione vedrà il Capitano Burnham e l’equipaggio alla “caccia” di questo mistero, affrontando la concorrenza di “nemici pericolosi che cercano disperatamente di rivendicarlo per sé stessi”. Sul sito SXSW ci sono maggiori dettagli per la premiere della, rivelando specificamente cosa dovrà trovare la USS Discovery. Ecco la sinossi completa:

Il Capitano Burnham e la USS Discovery vengono inviati a recuperare una misteriosa nave romulana di 800 anni, finché il manufatto nascosto all’interno non viene rubato, dando vita a un inseguimento epico. Nel frattempo, a Saru viene offerta la posizione della sua vita, e gli sforzi di Tilly per aiutarla la trascineranno in una intricata rete di segretezza.

Durante il Comic-Con 2023 di San Diego, la Paramount pubblicò una clip di 5 minuti. La clip mostra i momenti di apertura della premiere della stagione, dove il Capitano Burnham affronta i cattivi della quinta stagione. Dato che Start Trek: Discovery la serie è ambientata nel 32° secolo, vuol dire che la nave romulana è del 24° secolo, probabilmente dell’era di Star Trek: The Next Generation.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le news dal mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone come GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.