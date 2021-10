Migliori schede di rete per PC | Ottobre 2021

Basta connessioni lente e instabili! Scegli una delle migliori schede di rete per PC (ethernet o Wi-Fi) e gioca al massimo della velocità con 0 latenza

Al giorno d’oggi, la velocità della connessione Internet è fondamentale, soprattutto per chi gioca con videogames multiplayer, dove qualche millisecondo può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Al contrario di quanto si possa pensare, la velocità di connessione non dipende solo dall’ISP, e non è l’unico fattore da tenere in considerazione. Infatti, soprattutto nei videogame multiplayer bisogna considerare anche il fattore latenza.

Utilizzare una buona scheda di rete è fondamentale sia per sfruttare al massimo la velocità della connessione, ma anche per abbassare i tempi di latenza e ottenere un vantaggio sugli avversari.

Nelle prossime righe vedremo insieme quali sono le migliori schede di rete per PC presenti attualmente sul mercato, sia per PC Desktop che per Notebook, Wi-Fi ma anche anche Ethernet only, per coloro che preferiscono una connessione cablata.

Indice

Migliori schede di rete per PC Desktop

TP-Link WiFi 6 AX3000 – Migliori schede di rete per PC

L’AX3000 di TP-Link è un’ottima scheda di rete PCI-Express per PC Desktop, grazie al supporto alla tecnologia 802.11AX (Wi-Fi 6) Dual Band con MU-MIMO e alla presenza del Bluetooth 5.0.

Questa scheda è solamente Wi-Fi, non dispone di porte ethernet.

Il prezzo si aggira tra i 40 e i 50 euro.

ASUS PCE-AX3000 – Migliori schede di rete per PC

L’ASUS PCE-AX3000 è un altro valido prodotto per PC Desktop, quasi identico al TP-Link AX3000 per caratteristiche, ma con un prezzo medio molto più elevato, tra i 90 e i 100 euro.

Anche questa scheda è solamente Wi-Fi e non dispone di porte ethernet.

TP-Link TX401 – Migliori schede di rete per PC

La TP-Link TX401 è un prodotto lanciato recentemente, adatto a chi cerca una scheda di rete non wireless ad altissime prestazioni. Parliamo infatti di una scheda di rete PCI-e da ben 10Gbps (compatibile anche con connessioni da 5 / 2.5 / 1 Gbps e 100 Mbps), da utilizzare con cavi ethernet CAT6A o superiori per sfruttarla al massimo delle potenzialità.

La TP-Link TX401 dispone di una sola porta ethernet e nessun supporto al Wi-Fi.

Il prezzo si aggira intorno ai 100 euro.

(in offerta su amazon.it) TP-Link TX401 Scheda di Rete e Adattatore Ethernet 10 Gigabit PCIe, PCI Express 10Gbps, 10GBase-T/Compatibile con 5/2.5/1Gbps/100Mbps, RJ45 con QoS, ideale per Giocatori e NAS/Host Server connection [Rete da 10 Gbps] - In combinazione con l'ultima tecnologia 10GBase-T, TX401 offre velocità estreme fino a 10 Gbps, che è 10× più veloce delle tipiche schede Gigabit, garantendo trasmissioni fluide dei dati sia per l'accesso a Internet che per le trasmissioni di dati locali

ASUS XG-C100C – Migliori schede di rete per PC

Anche Asus entra nel mondo dei 10Gbps con la sua XG-C100C, proposta top per quanto riguarda le schede ethernet della casa Taiwanese.

L’XG-C100C garantisce connessioni fino a 10Gbps (compatibile anche con connessioni da 5 / 2.5 / 1 Gbps e 100 Mbps). Il prezzo medio è di circa 100 euro, relativamente alto rispetto ai prodotti concorrenti.

L’Asus XG-C100C dispone di una sola porta ethernet e nessun supporto al Wi-Fi.

EDUP EP-9635 – Migliori schede di rete per PC

L’EDUP EP-9635 è un prodotto intermedio, sia per caratteristiche che prezzo. Con una spesa inferiore ai 35 euro si ha infatti una scheda di rete dotata di controller ethernet da 2,5Gbps.

L’EDUP EP-9635 è quindi una valida alternativa alla classica scheda da 1Gbps ma non vuole spendere una cifra eccessiva per l’acquisto di una scheda 10Gbps.

TP-Link TG-3468 – Migliori schede di rete per PC

Il modello TG-3468 di TP-Link è una scheda di rete entry-level per chi cerca un prodotto senza troppe pretese ad un costo più che accessibile.

Con un prezzo inferiore ai 15 euro, questa scheda ethernet supporta connessioni fino ad 1Gbps, rappresentando una buon prodotto per l’utente medio.

Migliori schede di rete per PC Portatili

Killer Networking Killer AX1650 – Migliori schede di rete per PC

Una delle migliori, se non la migliore, scheda di rete wireless per laptop. La Killer AX1650 supporta Wi-Fi 6 2×2 e Bluetooth 5.1, garantendo connessioni e bassa latenza, in qualsiasi ambito di utilizzo.

Killer - Modulo Wi-Fi 6 AX1650 Dual Band, 2x2 Wi-Fi 6/11AX, Bluetooth 5.1, M.2/NGFF (Gig+) Si prega di leggere: il modulo è 22 x 30 mm e deve essere utilizzato solo in computer portatili con un connettore M.2 e una presa standard di chiave A o E. Non funziona nello slot M.2 in un desktop.

Ziyituod AX200NGW – Migliori schede di rete per PC

La Ziyituod AX200NGW non è altro che la scheda wireless Wi-Fi 6 AX200 prodotta da Intel, ma rimarchiata e venduta da Ziyituod. Questa scheda offre pieno supporto al Wi-Fi 6 (802.11ax) 2×2 e Bluetooth 5.1.

Ziyituod WiFi 6 AX200NGW Scheda WiFi 802.11ax 2402 Mbps 5 GHz e 574 Mbps Modulo wireless 2,4 GHz per desktop portatile con Bluetooth 5.1, Windows 10 64 bit e Linux, M.2 / NGFF 2230 (AX200NGW) ➤Tecnologia Intel Wi-Fi 6 --- Basata sul chipset Intel AX200NGW, questa scheda WiFi 6 supporta la più recente tecnologia 802.11ax, come OFDMA, 1024QAM, Target Wake Time, offre velocità di trasmissione dati di picco da 80 MHz a 160 MHz superiori fino a 2,4 Gbps, e fino a 4 volte il miglioramento della capacità in ambienti densi o congestionati rispetto a 802.11ac.

OWC TB3ADP10GBE – Migliori schede di rete per PC

L’OWC TB3ADP10GBE è un prodotto dal prezzo relativamente alto ma giustificato dalle prestazioni.

Parliamo infatti di un adattatore ethernet da ben 10Gbps (compatibile anche con connessioni da 5 / 2.5 / 1 Gbps e 100 Mbps), utilizzabile tramite Thunderbolt 3 su qualsiasi dispositivo Mac o Windows con tale connessione, sia notebook che desktop, anche se in questo caso si trovano schede di rete interne a prezzi inferiori.

OWC Adattatore Ethernet 10G Thunderbolt 3, (OWCTB3ADP10GBE), per connessioni di Rete ad Alta velocità Connetti in modo sicuro ed economico il tuo PC Mac o Windows equipaggiato con Thunderbolt 3 a reti cablate ad alte prestazioni che offrono fino a 10 volte le prestazioni di Gigabit Ethernet

QNAP QNA-UC5G1T – Migliori schede di rete per PC

Prodotto da QNAP, azienda famosa soprattutto per i suoi NAS, l’adattatore QNA-UC5G1T permette di aggiungere una porta ethernet da ben 5Gbps al proprio notebook, utilizzando solamente un cavo USB-C.

Anche questo dispositivo è compatibile sia con Mac che con Windows, su notebook e dekstop.

D-Link DUB-E250 – Migliori schede di rete per PC

Il D-Link DUB-E250, con la sua porta da 2,5Gbps, è pensato per offrire un upgrade ai laptop già provvisti di porta ethernet da 1Gbps, o anche a quelli sprovvisti, ad un prezzo decisamente più contenuto rispetto alle soluzioni da 5 e 10Gbps.

Dotato di cavo USB-C può essere utilizzato sia su Windows che su Mac, laptop o dekstop.