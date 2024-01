In occasione del lancio della nuova T10L, Togg presenta una rivoluzionaria fotocamera che sfrutta l’intelligenza artificiale: scopriamo tutti i dettagli

Togg, il marchio di tecnologia globale turco, mira a potenziare l’esperienza degli utenti dei propri dispositivi intelligenti di mobilità, introducendo un’innovativa funzionalità di fotocamera dotata di intelligenza artificiale. Questa rivoluzionaria applicazione permette agli utenti di immortalare, modificare, condividere e conservare ogni momento del loro viaggio, contribuendo così a creare ricordi indelebili.

Il recente progetto della fotocamera con intelligenza artificiale di Togg è stato presentato in occasione del CES 2024, in concomitanza con il lancio globale del suo più recente modello, il T10F. Questa nuova proposta enfatizza il desiderio del marchio di sviluppare tecnologie innovative orientate al futuro, pensate per la prossime generazioni.

Togg insieme alla T10L ecco la fotocamera con IA integrata

Posizionata appena sopra lo specchietto retrovisore, la lente ampia della fotocamera IA è strategicamente collocata per includere tutti i passeggeri in un singolo scatto. Grazie ai 19 differenti algoritmi di intelligenza artificiale, tra cui il riconoscimento delle scene, la correzione automatica della luce, il rilevamento di visi e sorrisi, il tracking degli oggetti e la messa a fuoco automatica, anche le foto più semplici possono essere trasformate in qualcosa di unico. La vasta gamma di filtri IA a disposizione, può essere applicata con un semplice clic, permettendo l’accesso a mondi e temi inediti come il cyberpunk, lo spazio, il tema felino o fantasie futuristiche, per ricreare scene di epiche avventure.

L’app della fotocamera con IA può essere accessibile tramite TruStore e utilizzabile dal passeggero in qualsiasi momento o dal conducente durante la sosta. Dopo aver catturato le immagini, gli utenti potranno esprimere la propria creatività, modificando le foto prima di condividerle con amici attraverso i social media, messaggistica o email, o persino mostrando l’intera galleria di immagini in modalità “esposizione” durante il viaggio per condividere il divertimento.