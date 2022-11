MOSTRAMI KIM: una mostra fotografica sul diritto alla cura

MOSTRAMI KIM è il titolo di una mostra fotografica che racconta i venticinque anni dell’Associazione KIM, impegnata a fianco dell’infanzia malata e del diritto alla cura

MOSTRAMI KIM è un’esposizione fotografica che inaugura a Trastevere, presso Palazzo Velli Expo, in una nuova e ampliata forma sempre con l’obiettivo di raccontare i venticinque anni di Associazione KIM a fianco dell’infanzia malata.

Dal 1997 l’Associazione Kim difende il diritto alla cura dei bambini malati più vulnerabili, spesso provenienti da Paesi in guerra o da Paesi senza strutture sanitarie adeguate. Kim si occupa, in completa gratuità, della loro accoglienza, tutela e ospedalizzazione, prendendoli per mano in tutto il percorso a partire dalla richiesta d’aiuto e poi durante il periodo delle cure nei principali ospedali di Roma: primi fra tutti l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e il Policlinico Gemelli.

MOSTRAMI KIM: la mostra a Trastevere e i suoi autori

La collettiva, che si aprirà al pubblico giovedì 1 dicembre alle 19.00 e si concluderà domenica 4 dicembre, integra sguardi d’autore e istantanee raccolte dai volontari dell’Associazione KIM e diventa anche la cornice ideale per riflettere sul diritto alla salute dei bambini attraverso la tavola rotonda “Curare o prendersi cura?” organizzata per sabato 3 dicembre alle ore 18.00.

Il percorso, fra immagini e parole, è stato organizzato per accendere i riflettori su un problema drammatico che trova poco spazio nelle narrazioni quotidiane: la condizione di troppi bambini provenienti da Paesi in guerra o senza strutture sanitarie adeguate e per i quali l’intervento, chirurgico o farmacologico, in un Paese come il nostro rimane l’unica speranza di vita.

Curata da Elisa Clementelli, MOSTRAMI KIM, nasce dall’incontro di dieci fotografi professionisti e amatoriali, con questo mondo e questa realtà sconosciuta ai più. Impronte personali, nate da emozioni diverse ma tutte unite dal filo rosso dell’accoglienza. E l’impatto è forte: dall’insieme di tutti questi sguardi arriva una grande onda di cura e di affetto, commenta la curatrice Elisa Clementelli.

Le opere esposte sono di Flavia Castorina, Mimmo Chianura, Elisa Clementelli, Emiliano Gallo, Luigina Di Giampietro, Bernadette Guarrera, Omar Kheiraoui, Martino Pisanello, Laura Saviola, Elisabetta Tufarelli. L’iniziativa è sostenuta dal Circolo Dipendenti Quirinale.