Festival della Fotografia Etica: ecco l’edizione 2022

Il festival della fotografia etica di Lodi torna con la sua XIII edizione composta da oltre oltre 20 mostre fotografiche distribuite nei luoghi più suggestivi della città di Lodi, conferenze, presentazioni di libri, video-proiezioni, visite guidate con gli autori e progetti educational per gli studenti. Ancora una volta, partner del Festival è FUJIFILM con il quale abbiamo avuto l’occasione di visitare tutte le postazioni espositive.

Gli spazi scelti per le esposizioni sono uno dei punti di forza di questo Festival, palazzi storici e moderni, aperti al pubblico e molti inseriti all’interno di giardini e corti in grado di valorizzare sicuramente le opere che ospitano.

Festival della Fotografia Etica di Lodi: i principali spazi espositivi

Tra i principali spazi espositivi ci sono Le vite degli altri, che approfondisce la varietà antropologica e culturale dei popoli, da scoprire e preservare perché in questo è racchiusa la parola “umanità” come valore universale; World Report Award 2022, il concorso internazionale del Festival di Lodi, che ha lo scopo di dare voce e supporto all’impegno sociale dei fotografi e si rivolge a tutti, italiani e stranieri, professionisti e non. Il soggetto è l’umanità con le sue vicende pubbliche e private, le sue piccole e grandi storie, i fenomeni sociali, i costumi, le civiltà, le grandi tragedie e le piccole gioie quotidiane, i cambiamenti e l’immutabilità.

Un altro storico spazio è No-profit, che prende spunto dai reportage commissionati dalle organizzazioni No Profit sui territori e sulle tematiche in cui operano. Voci e testimonianze che possiamo conoscere solo grazie allo sforzo di fotografi impegnati direttamente sul campo. Ancora una volta, l’immagine è motore per il cambiamento.

Da segnalare, una grande novità di quest’anno ovvero lo spazio dedicato alla mostra ufficiale del World Press award 2022. Sicuramente uno degli spazi di maggior pregio in questa che ospita il concorso internazionale di fotogiornalismo più prestigioso al mondo. Si presenta come una vera e propria finestra su quello che è accaduto nel mondo nell’ultimo anno e non solo.

Il Festival della Fotografia Etica di Lodi edizione 2022 è visitabile ancora fino a domenica 23 ottobre.