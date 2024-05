Formentor e Leon di Cupra: rinnovamento tra design e tecnologia

Aria di rinnovamento in casa Cupra: i due modelli più iconici, Formentor e Leon, sono state rinnovate sia nel design che nell’offerta tecnologica

Cupra, il marchio sportivo spagnolo del Gruppo Volkswagen, svela il nuovo look di due dei suoi modelli più iconici: Formentor e Leon. SUV il primo, compatta il secondo, il restyling punta a rafforzare la posizione dell’azienda sul mercato. Lo fa coniugando un design ancora più accattivante con tecnologie all’avanguardia e attenzione all’ambiente. Entrambi i modelli adottano il nuovo family feeling di Cupra, caratterizzato da un frontale aggressivo con il logo integrato nel cofano e la griglia a nido d’ape. I fari a LED Matrix con firma luminosa triangolare e il paraurti ridisegnato completano il quadro estetico. Questo nuovo look conferisce alle vetture un aspetto ancora più sportivo e distintivo.

Formentor e Leon: sostenibilità, potenza e versatilità da parte del marchio Cupra

Anche gli interni sono stati rinnovati, con un occhio di riguardo alla sostenibilità. I materiali utilizzati sono in gran parte riciclati, a partire dai sedili in tessuto o microfibra per il 73% riciclata. La consolle centrale è stata riprogettata per migliorare l’ergonomia e la qualità. Invece, il quadro strumenti digitale e lo schermo touch da 12,9″ dell’infotainment offrono un’esperienza di guida più intuitiva e connessa. La gamma di motori rimane ampia e versatile, con opzioni benzina, diesel e ibride plug-in. Per la Leon, la versione benzina 1.5 TSI parte da 150 CV, mentre il 2.0 TSI arriva a 300 CV sul hatchback e 333 CV sul Sportstourer VZ. Disponibili anche le versioni diesel 2.0 TDI da 150 CV e ibride plug-in con 204 o 272 CV.

La Formentor, invece, propone la versione benzina 1.5 TSI da 150 CV, il 2.0 TSI da 204 CV con trazione integrale, le varianti sportive VZ da 265 o 333 CV, la versione mild-hybrid da 150 CV, il diesel 2.0 TDI da 150 CV e le ibride plug-in da 204 o 272 CV. Con questo restyling, Formentor e Leon si preparano ad affrontare un futuro ancora più luminoso. Il loro design accattivante, la tecnologia all’avanguardia e l’attenzione all’ambiente le rendono pronte a conquistare il cuore degli appassionati di guida sportiva e attenti alla sostenibilità.

