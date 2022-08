Intel: trapelati i risultati del benchmark della CPU Raptor Lake

Trapelato il benchmark della CPU Raptor Lake con ottimizzazione TDP da 65 W e Intel Core i9-13900. Raggiunta una velocità di clock fino a 5,6 GHz

La notizia che circola in queste ore, è quella di un nuovo benchmark della CPU Intel Raptor Lake. Dai rumors che circolano, si evince che questa volta si tratta del Core i9-13900 Non-K con 24 core e 32 thread.

Dettagli sui risultati del benchmark della CPU Raptor Lake

La notizia inerente alla società Intel, dovrebbe avere delle fondamenta abbastanza solide, essendo stata riportata anche dai nostri colleghi di wccftech a sua volta trapelata da un noto leaker in rete, in pratica, riguarda i risultati della CPU Intel Core i9-13900 Non-K Raptor Lake, mostrando che quest’ultima sarebbe il 10% più veloce in single-core, e il 17% più veloce in multi-core, rispetto al 12900K.

Come riportato recentemente da Benchleaks, l’Intel Core i9-13900 è una variante Non-K ottimizzata per un TDP di base di soli 65W rispetto al chip sbloccato che presenta un TDP di base di 125W (PL1). La potenza massima raggiungibile sarà ovviamente molto più alta, probabilmente si aggirerà intorno ai 200W. Ma non supererà il limite di 250W+ che il 13900K ha da offrire.

Caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda la configurazione dei core, la CPU Intel Core i9-13900 Raptor Lake avrà gli stessi 24 core e 32 thread con 68 MB di cache totale del Core i9-13900K. Le uniche differenze saranno, come detto in precedenza, i limiti di potenza. Questi infatti, saranno un po’ più bassi per il chip Non-K. Differenza anche per la velocità di clock. Infatti, son state valutate a 2,0 GHz di base e fino a 5,6 GHz di boost, mentre il 13900K ha un clock di base di 3,0 GHz e un boost clock di 5,8 GHz.

Anche la gestione del clock di tutti i core, per il chip Non-K, si terrà sui livelli standard. Infatti, con tutta probabilità le prestazioni multi-core non saranno così elevate come quelle della SKU sbloccata.

I risultati

Se ci soffermiamo sui benchmark, la CPU Intel Core i9-13900 Non-K Raptor Lake ha totalizzato 2130 punti nel benchmark single-core e 20131 punti nel benchmark multi-core in Geekbench 5. Facendo un semplice confronto, il punteggio single-core è più veloce del 10% rispetto al Core i9-12900K e del 26% rispetto al Ryzen 9 5950X.

Il punteggio multi-core, pur non essendo così significativo come quello del 13900K, è comunque a più alto, con un aumento del 17% rispetto al Core i9-12900K e del 22% rispetto al Ryzen 9 5950X. Ovviamente, vi ricordiamo che si tratta ancora di risultati su un prodotto non completo, quindi è lecito aspettarsi prestazioni ancora più performanti.

Considerazioni

Rispetto al Core i9-13900K, la CPU Intel Core i9-13900 Non-K Raptor Lake è più lenta del 24% in multi-thread e dell’8% in single-core. Questo risultato, dimostra che le CPU Raptor Lake dipendono fortemente dall’alimentazione. Questo fattore è dato dalle loro elevate capacità multi-thread. Quindi si può affermare che, con molta probabilità, un’ambiente con TDP e consumi ridotti danneggerà la resa multi-core dei rispettivi chip di 13a generazione.

Vi ricordiamo, che le nuove CPU Intel di 13a generazione Raptor Lake, dovrebbero essere disponibili già in Autunno sulla piattaforma Z790. Queste, saranno lanciate sul mercato proprio in contemporanea alla linea di CPU Ryzen 7000 di AMD. prevista anch’essa in lancio ad Ottobre del 2022. Le SKU iniziali di Raptor Lake includeranno solo chip della serie K, mentre le CPU non K dovrebbero essere lanciate subito dopo, probabilmente entro fine anno, insieme alle schede madri mainstream.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi rumors trapelati sui risultati del benchmark della CPU Raptor Lake ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).