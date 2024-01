Sandra Milo, attrice e musa di Fellini ci ha lasciato all’età di 90 anni

Sandra Milo ci ha lasciati a 90 anni. La famiglia ne dà il triste annuncio attraverso i social, l’attrice si è spenta serenamente

All’età di 90 anni, l’attrice Sandra Milo ci ha lasciati. Il 29 gennaio la famiglia ne dà l’annuncio tramite un post su Facebook:

Oggi alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto, circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady. Vi chiediamo di rispettare il nostro immenso dolore e di pregare per la sua anima, rivolgendole un pensiero di luce.

Invece la figlia Deborah ha deciso di ricordarla così su X:

Addio mamma. Sei di nuovo leggera…nel vento.

Ospitata poi al talk show del pomeriggio di Rai1, La Vita in Diretta, Deborah aggiunge poi:

E’ stata una paladina dei diritti civili, combattendo la violenza contro le donne, lottando contro l’omofobia, la discriminazione e in favore dei figli avuti fuori dal matrimonio.

I funerali si svolgeranno mercoledì alle 12 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. Martedì dalle 10 invece sarà possibile dare l’ultimo saluto all’attrice in Campidoglio dove sarà ospitata la camera ardente.

Nei film che ha interpretato, Sandra Milo, ha avuto nomi banali e nomi esotici e ha indossato costumi diversi per stili e colori. È stata ingenua, ma anche furba, zitella, sposata o peccatrice, sexy o naif, ma era sempre e comunque Sandra o -come la chiamava Fellini- Sandrocchia. All’anagrafe risulta, invece, come Elena Salvatrice Greco, nata l’11 marzo 1933 a Tunisi. Ebbe una vita piena di avventure e riuscì ad incatenare il subconscio e i sogni di Fellini e l’attenzione di Pietrangeli per le donne. Con la madre e la nonna fece viaggi e diversi traslochi in tempo di guerra. Si sposò per 21 giorni col marchese Cesare Rodighiero, che si rivelò essere un uomo violento. Anche il secondo marito, il produttore greco Moris Ergas la trattava allo stesso modo, ma l’aiutò sul set, però la divise dalla sua adorata figlia Deborah. Quando dichiarava di essersi fatta male con l’amore non lo faceva per fare una metafora. A guerra conclusa Sandra Milo si trasferì a Milano, per inseguire il sogno di fare l’attrice, ma fece i primi passi come fotomodella.

Sandra Milo, la carriera da attrice

La sua carriera inizia a Roma facendosi notare per essere una maggiorata con la voce da cartoon, una cascata di capelli biondi e gli occhi magnetici. La Milo attrice inizia con registi francesi d’annata e negli anni ’50, le capita spesso di girare nello stesso periodo con Cayatte e Steno, finché non viene notata da Pietrangeli che decide di affiancarla ad Alberto Sordi ne Lo Scapolo. Da qui la carriera parte davvero al decollo, lavora poi diverse volte con lo stesso Pietrangeli, poi con Rossellini. Dopo il flop a Venezia nel ’61 per il film Vanina Vanini, tratto dall’omonimo racconto di Stendhal e diretto da Rossellini, Sandra si ferma per alcuni anni, ma proprio in questo momento arriva Fellini che la vuole in 8 e mezzo per l’interpretazione della sensuale Carla. Sandra Milo fu un’incredibile attrice degli anni ’60 che spaziava dai film d’autore, alle commedie da spieggia. Vinse due nastri d’argento sotto la direzione di Fellini. La troviamo anche come conduttrice, giornalista e anche come concorrente ai reality show televisivi. Nel 2001 la troviamo come opinionista al Festival di Sanremo, mentre nel 2010 partecipa all’Isola dei Famosi. Nel 2020 la troviamo per L’Estate in diretta di Rai2 e nel 2022 è affiancata dalla Maionchi e della Laurito nel docu-reality Quelle Brave Ragazze. Sandra Milo riassumeva la propria vita così: voglia di tenerezza, gratitudine, passione, tre ragioni per cui ho amato, lavorato e lottato.

