Naughty Dog: il prossimo titolo sarà scritto da più sceneggiatori

Sembra che diversi sceneggiatori contribuiranno al prossimo titolo di Naughty Dog. Scopriamo i dettagli in questa news

Stando alle dichiarazioni rilasciate da Neil Druckmann, emerse online nelle ultime ore, il prossimo titolo di Naughty Dog sarà scritto in collaborazione con un equipe di sceneggiatori. Il co-presidente della software house americana, che di recente ha rilasciato l’atteso The Last Of Us Parte 1 Remake (trovate a questo link la nostra recensione in merito), non si è sbilanciato in merito alla nuova opera in cantiere, ma conoscendo il livello qualitativo che il team è in grado di raggiungere, è comprensibile come i fan siano intrepidamente attesa di saperne di più.

Un equipe di sceneggiatori al lavoro sul prossimo titolo di Naughty Dog

In una recente intervista per la testata statunitense The New Yorker, Neil Druckmann ha rilasciato qualche piccola anticipazione in merito al nuovo gioco in lavorazione attualmente presso la software house autrice, fra le altre cose, delle serie di Uncharted e The Last Of Us. Naughty Dog infatti starebbe lavorando in collaborazione con un vero e proprio team di sceneggiatori per scrivere la trama del prossimo titolo, che, sempre secondo quanto dichiarato, dovrebbe essere strutturato in maniera simile ad una serie TV.

Lo stesso Druckmann ha recentemente collaborato alla realizzazione della serie TV dedicata a The Last Of Us, in arrivo prossimamente, e dunque tale esperienza potrebbe aver portato nuovi spunti per i lavori futuri. Non sappiamo ancora se la nuova opera della software house sarà il ritorno di una saga conosciuta o una nuova IP. Non ci resta quindi che attendere con trepidazione un annuncio ufficiale.

