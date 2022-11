Volete passare una serata Netflix & Chill con il vostro partner, ma non sapete che film vedere? Ecco i migliori film drammatici, thriller e sentimentali da vedere almeno una volta nella vita!

Di seguito abbiamo raccolto per te una breve lista di film (drammatici, sentimentali e thriller) che siamo certi apprezzerai.

Miglior film drammatico

Sono ormai trascorsi più di 10 anni dall’uscita nelle sale di Shutter Island, un cult del regista Martin Scorsese. Si inserisci nel genere drammatico anche se al suo interno contiene più sfumature. Celebre in questa pellicola l’interpretazione di Leonardo Di Caprio. L’ambientazione è già di per sé drammatica, un manicomio criminale attivo negli anni Cinquanta. Di Caprio interpreta il ruolo di un agente federale inviato su quest’isola, insieme a un suo collega, per condurre alcune indagini su una misteriosa paziente scomparsa. La suspense è alta per tutto il tempo della pellicola carica di misteri e di colpi di scena che sveleranno piano piano degli intrecci inaspettati tra il protagonista e questo luogo, divenuto surreale. Gli altri interpreti: Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer, Michelle Williams, Max von Sydow, Jackie Earle Haley, Elias Koteas, John Carroll Lynch, Christopher Denham, Curtiss Cook, Patricia Clarkson, Robin Bartlett e Nellie Sciutto.

Miglior film thriller

Gone Girl (meglio noto in Italia con il titolo “L’amore bugiardo”) di David Fincher è stato girato solo pochi anni dopo Shutter Island ed è un film, entrato subito nei cuori di chi ama questo genere, che ha lasciato letteralmente a bocca aperta gli spettatori. Si tratta di una pellicola che il mondo cinematografico è certo si sia aggiudicata un posto nella storia. Gli attori principali sono Ben Affleck e Rosamund Pike a cui si aggiungono: Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Carrie Coon e Kim Dickens. I due attori interpretano alla perfezione la vita di una coppia su cui rancori e vendette sembrano avere la meglio. È lei il personaggio che più colpisce per le grandi abilità che dimostra nel corso della storia: manipolatrice e calcolatrice fino allo stremo. Tutto ha inizio quando lui rientra a casa e si rende conto che sua moglie è scomparsa e in men che non si dica si trasforma nel primo sospettato dalla polizia e dalla società. I media e l’opinione pubblica hanno un ruolo centrale in questo film in cui emerge quanto siano influenti ma allo stesso tempo influenzabili. La tensione è alle stelle e il finale imprevedibile. Assolutamente da non perdere.

Miglior film sentimentale

Abbiamo scelto di inserire in questa guida un film sentimentale che piacerà agli innamorati e a chi è in cerca dell’anima gemella, Le pagine della nostra vita. Il regista è Nick Cassavates e gli attori principali Ryan Gosling e Rachel McAdams. Si tratta dell’avvincente storia di due ragazzi che si innamorano ma che a causa di interventi esterni e coincidenze sono portati a lasciarsi. Il romanticismo tocca l’apice quando sotto una pioggia intensa lei, dopo molti anni, ascolta la dichiarazione d’amore di lui, parole pronunciate come se il tempo non fosse mai passato. Un vero esempio di amore eterno.

Per altri consigli, non dimenticate di seguire la nostra sezione cinema e serie TV, a presto!

