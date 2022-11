Disney ha finalmente annunciato l’arrivo di un terzo film di Pretty Princess. Anne Hathaway ha sempre dichiarato di essere disposta a rivestire i panni della principessa Mia

Disney ha ufficialmente annunciato che è in lavorazione un terzo film per quanto riguarda la saga di Pretty Princess. Sembra proprio che l’insistenza di Anne Hathaway abbia finalmente dato i suoi frutti.

Molto presto potremmo tornare nel minuscolo regno di Genovia insieme alla principessa Mia. Sono passati quasi 20 anni dall’ultima volta che Anne Hathaway ha prestato il volto alla principessa.

E, dopo quasi 20 anni, potremmo finalmente rivedere l’immaginario mondo tratto dai romanzi di Meg Cabot.

Nel 2001 infatti è uscito il primo film, dal titolo Pretty Princess con la regia di Gery Marshall, che ha segnato una doppietta, firmando anche il secondo, uscito nel 2004, dal titolo Principe Azzurro Cercasi.

Purtroppo non è possibile riavere Marshall alla regia, a causa della sua scomparsa nel 2016.

Tuttavia potremo rivedere molti volti noti dal cast originale.

Cosa sappiamo

Il progetto è ancora abbozzato, quindi ci sono molte cose che sono ancora da decidere.

È stato reso noto che a capo della sceneggiatura troveremo Aadrita Mukerji, e come produttrice esecutiva, ritroveremo Debra Martin Chase, che aveva guidato i precedenti due film.

I dettagli della trama non sono ancora disponibili, tuttavia siamo certi che non si tratterà di un remake o reboot, ma sarà invece un sequel volto a proseguire la storia di Mia (ora Regina).

Anne Hathaway e Julie Andrews saranno nel cast?

Quindi tutto lascia presagire che rivedremo Anne Hathaway nei panni di Mia, dopo averla già interpretata nei precedenti film.

L’attrice ha più volte ribadito il proprio interesse riguardo un eventuale revival. Inoltre l’attrice ha, di recente, dichiarato la propria volontà di voler tornare a lavorare al fianco di Julie Andrews.

Disney non ha ancora comunicato i suoi intenti riguardo questo terzo capitolo, ma viene quasi automatico pensare alla Hathaway come protagonista. Non sappiamo ancora nulla riguardo un eventuale coinvolgimento di Julie Andrews, o se sia disposta a tornare nei regali panni della Regina Clarisse Renaldi.

