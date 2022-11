Come scegliere uno smartwatch: idee e consigli

L’evoluzione della tecnologia digitale ha riguardato non soltanto i dispositivi portatili, rendendoli sempre più pratici e funzionali, ma anche gli accessori ‘indossabili’, in particolare gli orologi

Dopo il passaggio dall’analogico al digitale, da diversi anni assistiamo ad un’ulteriore trasformazione: l’applicazione di tecnologie e funzionalità sempre più sofisticate. È in questa prospettiva che si colloca il costante sviluppo degli smartwatch, moderni orologi high-tech dotati di un numero crescente di funzioni, tanto da poter essere considerati a tutti gli effetti un’estensione ‘da polso’ degli smartphone.

Uno smartwatch può essere un accessorio di grande utilità per chi, ad esempio, ha bisogno di avere (letteralmente) a portata di mano la propria casella di posta elettronica o un calendario digitale tramite il quale tenere traccia degli appuntamenti più importanti. In altre parole, è l’opzione migliore per chi vuole rendere più agile e smart la gestione dei propri impegni e avere sotto controllo scadenze e comunicazioni importanti.

Le funzionalità disponibili sono solo uno degli aspetti da prendere in considerazione nella scelta di un modello di smartwatch. Vi sono, infatti, svariati fattori da valutare con attenzione per individuare il prodotto più adatto alle proprie esigenze, anche in considerazione di un’offerta particolarmente ampia e variegata. A tal proposito, è bene farsi un’idea a riguardo avvalendosi anche di recensioni specializzate dedicate alla scelta del miglior smartwatch, come quelle presenti sul portale Recensioniorologi.it.

Smartwatch o smartband?

Gli smartwatch vengono spesso confusi con un accessorio, apparentemente, simile ovvero i braccialetti fitness, i cosiddetti “smartband”. Ma qual’è la differenza tra i due dispositivi? Uno smartwatch presenta diverse affinità con uno smartphone vero e proprio, in quanto consente di visualizzare in tempo reale le mail in arrivo, ricevere le notifiche di chiamata oppure quelle dalle app dei social media.

Una smartband, invece, è un accessorio utile al monitoraggio di alcuni parametri biologici e fisiologici, tant’è che viene utilizzato soprattutto da chi fa attività fisica regolarmente. In particolare, un ‘braccialetto fitness’ consente di monitorare la frequenza del battito cardiaco, la distanza percorsa (tramite una funzione contapassi), la frequenza di passo e altri parametri come, ad esempio, una stima delle calorie bruciate durante l’attività sportiva.

In sintesi, quindi, smartwatch e smartband rappresentano due prodotti piuttosto diversi tra loro, per caratteristiche e funzionalità; di conseguenza, sono adatti a rispondere ad esigenze diverse. Al contempo, la maggior parte degli smartwatch in commercio include anche numerose funzioni fitness, integrando molte delle prerogative caratteristiche di una smartband.

Scegliere uno smartwatch: quali fattori valutare

Vediamo ora su quali aspetti basare la propria scelta: