Siamo entrati ufficialmente nel nuovo anno, è arrivato il momento di fare un resoconto di ciò che ci aspetta dal mondo dei supereroi: ecco tutti i cinecomic del 2024, tra film al cinema e serie che vedremo in streaming tra Disney+ e Amazon Prime Video!

L’anno scorso il mondo del cinema ha dovuto fronteggiare non uno, ma ben due scioperi: lo sciopero degli sceneggiatori prima e lo sciopero degli attori dopo. Con entrambi gli scioperi terminati, è arrivato il momento di fare un resoconto di quello che riusciremo a vedere quest’anno. Nonostante molti lavori siano stati rallentati, in questo 2024 riusciremo ugualmente a vedere qualcosa di interessante e, incredibilmente, ce ne sono più di quanto ci aspettassimo.

Echo | I Cinecomic del 2024: ecco cosa vedremo nel nuovo anno!

La prima opera tratta dai fumetti che vedremo quest’anno è Echo. Questa sarà la serie che darà inizio a un nuovo angolo della Marvel, che prenderà il nome di Marvel Spotlight, ovvero un insieme di storie che non hanno molti collegamenti nell’MCU e che quindi non sono obbligatori da guardare, ma che arricchiscono ugualmente il mondo Marvel. Echo avrà come protagonista l’omonimo personaggio, interpretato da Alaqua Cox, un’attrice emergente (qui la sua biografia completa) che è entrata nel mondo del cinema grazie alla serie tv Hawkeye. La storia continuerà dal punto in cui abbiamo lasciato Maya Lopez, nel finale di Hawkeye, dove spara a Kingpin. Nella serie, infatti, tornerà anche Vincent D’Onofrio, che nella serie avrà un ruolo chiave. Maya Lopez deve affrontare il suo passato, riconnettersi con le sue radici da nativo americana e abbracciare il significato di famiglia e comunità. La miniserie uscirà il 10 gennaio su Disney+, avrà 5 episodi e usciranno nello stesso giorno.

Madame Web | I Cinecomic del 2024: ecco cosa vedremo nel nuovo anno!

Lo Spider-Verse della Sony continua ad espandersi con nuovi personaggi e per la prima volta avremo un film su Madame Web. L’importanza di questo personaggio per l’universo di Spider-Man è alta, Cassandra Webb è infatti al centro di tutto, colei grazie al quale lo Spider-Verso esiste e attorno alla quale gira tutto. La curiosità di vedere il film e come hanno trattato il personaggio quindi c’è. Il film ha come protagonista Dakota Johnson (50 Sfumature Di Grigio) e troveremo tre Spider-Woman, interpretate da Sydney Sweeney. Celeste O’Connor e Isabela Merced. Il film uscirà al cinema il 14 febbraio 2024.

X-Men 97 | I Cinecomic del 2024, ecco cosa vedremo nel nuovo anno!

La serie animata degli anni 90 degli X-Men è amata da molti, motivo per cui Disney ha deciso di continuare la serie animata con dei nuovi episodi. La storia infatti continuerà da dove è stata lasciata e riprenderà le stesse vibes della serie animata originale, mostrandoci di nuovo gli X-Men in azione. Non è ancora chiaro quando saranno disponibili di preciso, ma indicativamente il periodo dovrebbe essere nei primi mesi del 2024, probabilmente tra marzo e maggio 2024. Siete pronti a rivivere le avventure di Wolverine e dei suoi amici mutanti?

The Boys 4 | I Cinecomic del 2024: ecco cosa vedremo nel nuovo anno!

L’estate 2024 inizia col botto con The Boys 4. La serie non ha bisogno di presentazioni, il mondo di supereroi corrotti che si comportano da celebrità del cinema è diventato famoso in tutto il mondo, così come i suoi personaggi. L’azienda internazionale Vought continua a esistere, così come la guerra tra il volto dell’azienda, Patriota, e il leader del gruppo dei Boys, Butcher. La serie è stata acclamata da critica e pubblico per la sua violenza e per la critica al politicamente corretto, con i supereroi che in questo mondo non sono tutti buoni, anzi, sono narcisisti ed egoisti. La guerra tra il supereroe con la bandiera americana come mantello e il cacciatore di super continua nella quarta stagione, che uscirà il 13 giugno su Amazon Prime Video.

Deadpool 3 | I Cinecomic del 2024: ecco cosa vedremo nel nuovo anno!

La bomba di quest’anno, uno dei film più attesi del 2024, arriva finalmente Deadpool 3! Quest’anno torna il nostro amatissimo Mercenario Chiacchierone, ma non solo! Dopo aver infastidito continuamente il povero Hugh Jackman, insieme a Deadpool tornerà anche Wolverine! Un grande ritorno non solo per il mondo dei cinecomic, ma per il mondo del cinema in generale. Il Wolverine di Hugh Jackman è diventato un’icona, tutti lo amano e tutti sono entusiasti del suo ritorno, noi inclusi! Le aspettative per questo film sono altissime, considerando anche i vari rumor che ci sono stati che vedrebbero anche la partecipazione del Loki di Tom Hiddleston e Mobius di Owen Wilson. Questo è sicuramente il cinecomic più atteso dell’anno! Deadpool 3 uscirà il 26 luglio al cinema.

Kraven Il Cacciatore | I Cinecomic del 2024: ecco cosa vedremo nel nuovo anno!

L’universo di Spider-Man della Sony quest’anno ha deciso di espandersi ancora di più con Kraven Il Cacciatore. Il personaggio di Kraven è uno degli avversari più temibili e più celebri dell’Uomo Ragno e in questo film sarà interpretato da Aaron Taylor-Johnson, già visto nei panni di Quicksilver in Avengers: Age Of Ultron e in Kick-Ass. Il film parlerà delle origini di Kraven e del suo passato violento con suo padre, interpretato da Russell Crowe. Nel film vedremo anche una nuova versione di Rhino! Il film uscirà il 29 agosto 2024 al cinema.

Agatha: Coven Of Chaos | I Cinecomic del 2024: ecco cosa vedremo nel nuovo anno!

Questo è un progetto molto interessante. Agatha: Coven Of Chaos riprenderà il finale di WandaVision e continuerà la storia della villain, Agatha Harkness, che nella serie tv su Wanda e Visione ha ottenuto la sua popolarità come antagonista, specie per aver creato tutto quell’alone di mistero che caratterizzava la serie tv. Non si sà ancora molto sulla trama, né sul periodo di uscita della serie, anche se indicativamente dovrebbe uscire nel mese di ottobre, come speciale di Halloween.

Joker: Folie à Deux | I Cinecomic del 2024: ecco cosa vedremo nel nuovo anno!

Joker di Todd Philips ha decisamente rivoluzionato il mondo dei cinecomic, diventando il primo a dare un Oscar come miglior attore protagonista a Joaquin Phoenix per la sua interpretazione magistrale della nemesi di Batman. Nel primo film, Joker è un pover’uomo maltrattato dalla società, con un problema mentale: ride involontariamente, il che rende la vita del povero Arthur Fleck molto difficile. Una nuova chiave di lettura del personaggio che ha conquistato il cuore di critica e pubblico, tanto da far partire i lavori per un sequel, Joker: Folie à Deux, dove vedremo una nuova Harley Quinn interpretata da Lady Gaga. Il film parlerà della storia d’amore tra i due e sarà ambientato principalmente all’Arkham Asylum. Il film uscirà al cinema il 2 ottobre.

Venom 3 | I Cinecomic del 2024: ecco cosa vedremo nel nuovo anno!

Il Venom di Tom Hardy tornerà in quello che sarà probabilmente l’ultimo film. Venom 3 è sicuramente uno di quei film che risvegliano curiosità, sia perché questa chiave di lettura comica di Venom crea dei pareri contrastanti tra il pubblico e la critica, sia perché ci si domanda in effetti se Venom 3 sarà all’altezza dei primi due (o molto meglio, dipende dai punti di vista). Nel bene o nel male, questo Venom piace e siamo curiosi di scoprire cosa succederà nel terzo capitolo, ciò che è sicuro è che vedremo Toxin nel nuovo film, come abbiamo potuto notare dal finale di Venom 2, quando il poliziotto Patrick Mulligan entra in contatto col simbionte. Venom 3 uscirà l’8 novembre.

The Penguin | I Cinecomic del 2024, ecco cosa vedremo nel nuovo anno!

Finalmente abbiamo buone notizie dal mondo di The Batman di Matt Reeves. Ne è passato di tempo dall’ultima volta che l’abbiamo visto, ma pare che sia finalmente pronto a fare il suo ritorno. The Penguin è una serie televisiva ambientata nell’universo del Batman di Robert Pattinson che avrà come protagonista Il Pinguino di Colin Farrell. Questo personaggio è diventato uno dei favoriti dal film The Batman, per la sua simpatia e il suo carisma come boss del crimine, che per quanto criminale sia, ha aiutato Batman nella sua indagine contro l’Enigmista. La serie parlerà proprio del potere che ha ottenuto Il Pinguino come boss criminale di Gotham e dei suoi loschi affari. La serie uscirà in un generico autunno 2024.

Eyes Of Wakanda | I Cinecomic del 2024: ecco cosa vedremo nel nuovo anno!

La Disney ha intenzione di esplorare ancora di più il mondo di Black Panther con una nuova serie animata ambientata nel Wakanda che prende il nome di Eyes Of Wakanda. I dettagli sulla trama e sulla data d’uscita sono ancora sconosciuti, anche se sappiamo che quello che vogliono fare con questa serie animata è raccontare la storia del Wakanda, sul suo potere e sulle sue ricchezze grazie al vibranio. Non sappiamo chi sarà il protagonista, vista la triste dipartita di Chadwick Boseman che interpretava proprio T’Challa. Sappiamo però che la serie animata dovrebbe uscire verso fine 2024.

Creature Commandos | I Cinecomic del 2024, ecco cosa vedremo nel nuovo anno!

Concludiamo questa lista con la serie animata Creature Commandos di James Gunn! Il DCU ripartirà proprio con questa serie animata, dove una squadra formata da creature mostruose col compito di combattere i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. La squadra sarà capitanata dal padre di Rick Flag, che sarà interpretato da Frank Grillo. Nella serie ci saranno anche David Harbour (Eric Frankenstein), Sean Gunn (Weasel) e Alan Tudyk (Dottor Fosforo). Gli attori scelti per doppiare i personaggi li interpreteranno anche in live-action quando appariranno al cinema o in tv. La serie animata uscirà a fine 2024.

Meno lavoro, più qualità

Questo 2024, a causa degli scioperi, le opere sui supereroi che vedremo quest’anno sono di meno rispetto al solito. Ma è per forza un male? I film e le serie tv di quest’anno sono comunque un bel po’, ma forse non è un male che siano di meno. Abbiamo visto cosa è successo con il sovraccarico di lavoro per gli artisti VFX, la CGI non è sempre stata il massimo, colpa soprattutto del troppo lavoro in troppo poco tempo. Forse un rallentamento non farà così male, sia per noi fan, ma soprattutto per i lavoratori che non hanno avuto modo di riposarsi e questo ha rovinato molto la qualità dei prodotti. Rimane comunque il fatto che in questo 2024 vedremo cose molto interessanti dal mondo dei supereroi.

