Il ragazzo e l’airone, la nuova fatica di Miyazaki, è il miglior debutto al box office di sempre per un lungometraggio giapponese. I dettagli

Un altro attesissimo film d’animazione è sbarcato da poco al cinema, sorprendendo tutti e piazzandosi al primo posto al box office italiano. Stiamo parlando de Il ragazzo e l’airone, ultima fatica di Hayao Miyazaki che sembra proprio non stia deludendo il pubblico di ogni età, accorso in sala per assistere a questa nuova e magica avventura, proveniente dal Giappone.

Un debutto da record | Il ragazzo e l’airone: il film trionfa al box office

Al suo primo giorno in sala, il film è riuscito ad incassare 837.278 euro, registrando 107.386 presenze e posizionandosi al sedicesimo posto tra i migliori incassi di sempre, per un lungometraggio animato giapponese. Un grande successo considerando l’accesa concorrenza del periodo, che ha portato in sala moltissime pellicole di ogni genere. Eppure, Il ragazzo e l’airone sembra pronto a ripercorrere, anche in Italia, quella scalata verso il successo che lo ha fatto trionfare nel suo paese natale, dove è addirittura arrivato in sala con una trama avvolta nel mistero e senza alcuna campagna di marketing alle sue spalle.

A ieri, Il ragazzo e l’airone ha continuato la sua scalata verso il successo, con un guadagno pari ad un 1 milione e 400 mila euro. Dietro di lui Wish e il film di Alessandro Siani, Succede anche nelle migliori famiglie. Solo quarto Wonka, con alle spalle Come può uno scoglio di Pio ed Amedeo ed Aquaman il regno perduto.

Le prime recensioni

Concentriamoci ora sul contenuto di questo film d’animazione che, dalle prime impressioni, risulta essere un capitolo imperdibile per gli amanti del genere e soprattutto dello stile di Miyazaki. La pellicola è stata infatti lodata sia per i suoi temi profondi, capaci di tenere incollati allo schermo gli adulti, ma anche per la capacità di intrattenere i più piccoli, con animazioni incredibili e personaggi interessanti. Insomma, dai primi commenti giunti fino a noi, sembrerebbe proprio che ne valga la pena. Fateci sapere cosa ne pensate!

