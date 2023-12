Interessanti novità attendono il live action The Legend of Zelda, scopriamole attraverso le parole del regista

In molti saprete che Nintendo è attualmente al lavoro su una nuova, attesissima pellicola, dedicata a The Legend of Zelda. Si tratta di un film creato in collaborazione con Sony Pictures. A capo del progetto troviamo Wes Ball, attualmente al lavoro su Il regno del pianeta delle scimmie, nuovo capitolo delle saga del Pianeta delle scimmie. È stato proprio Ball a soffermarsi su alcuni importanti aspetti del nuovo The Legend of Zelda. Ecco le sue parole.

Incontro fra due passioni | The Legend of Zelda: interessanti aggiornamenti sul live action

L’occasione per scoprire qualche dettaglio in più, proprio dal regista, è arrivata grazie ad un’intervista con Entertainment Weekly, in cui ha spiegato che il live action è stata una grande opportunità per lui, di fare incontrare due grandissime passioni: l’IP videoludica Nintendo e Hayao Miyazaki. Ball ha dichiarato del nuovo film:

Lo penso come un film fantasy d’avventura unico. Ho sempre detto che mi piacerebbe vedere un film live-action di Miyazaki. Quella tipica meraviglia e fantasia che lui porta nelle cose che realizza, ecco mi piacerebbe vedere e fare qualcosa del genere.

Lo stile di Miyazaki non è l’unico spunto per il regista a cui ispirarsi. Partendo da un vecchio tweet del 2010, dedicato a James Cameron, ha confessato:

James Cameron è uno di quegli uomini a cui mi ispiro per quanto riguarda il cinema. Realizza blockbuster grandiosi, ma è comunque in grado di ancorare le sue storie in modo molto comprensibile per un vasto pubblico. Avatar mi ha ispirato a realizzare il mio piccolo cortometraggio Ruin che mi ha fatto notare dalla Fox, che poi mi ha affidato Maze Runner. Da lì sono passato al Pianeta delle scimmie e alla fine a Zelda.

Un live action speciale

Insomma, si prospetta un’uscita davvero entusiasmante, che sicuramente starà lasciando i fan in grande attesa. Entusiasmo che pervade anche Wes Ball:

Sarà fantastico. Tutta la mia vita mi ha portato a questo momento. Sono cresciuto con Zelda; è la proprietà intellettuale più importante in circolazione ed è ancora inesplorata, se così si può dire. Stiamo lavorando duramente per realizzare qualcosa di valido. Non stiamo cercando di farlo tanto per farlo. Vogliamo realizzare qualcosa di davvero speciale; ora stiamo progettando la sceneggiatura. Speriamo di dare ai fan ciò che si aspettano e, allo stesso tempo, invitare nuove persone. Credo che il desiderio di Nintendo sia quello di far conoscere anche ad altre persone questo mondo, che esiste da ormai 40 anni.

