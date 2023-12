Recensione Worldless: più ermetico dei Tupperware!

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, quali sono i punti di forza e di debolezza di Worldless, opera di debutto di Noname Studios arrivato recentemente su PC e console

Definire Worldless è veramente complesso, ma possiamo partire con tre parole: coraggioso, disallineato, ermetico. Sviluppato da Noname Studios, il titolo è recentemente arrivato su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch rimanendo, come spesso accade a produzioni minori, lontano dalla luce dei riflettori. Il primo rimando che abbiamo avvertito, ma che poi è andato svanendo, è a Gris. Successivamente, il titolo che più ci è sembrato accomunabile è El Shaddai: Ascension of the Metatron. Considerando le sostanziali differenze fra i due, capirete bene perché abbiamo aperto dicendo che Worldless è davvero difficile da definire: ci proviamo, però, con questa recensione.

Sightless Conflict | Recensione Worldless

In Worldless potremo esplorare un mondo immaginifico ed astratto composto su due livelli: il piano basale, in cui le entità vivono, lottano e periscono, e un piano astrale a cui aspirano. Un mondo così tanto interconesso da essere quasi disarmante e, spesso, spaesante, di cui non sappiamo assolutamente nulla. E non sapremo assolutamente nulla neanche del protagonista, un combattente che parte alla ricerca della verità e, più barbaramente, di uno scopo. Ci sarà uno strano narratore, dalle sembianze difficilmente definibili, che non sarà però in grado di spiegare nulla: quel che dirà sarà molto spesso incomprensibile, o per meglio dire di difficile decifrazione.

Era questo però che Noname Studios voleva: creare un’esperienza, più che narrare una storia. Un po’ come tante altre produzioni, dal già citato Gris a Journey, il viaggio è il vero fulcro del divertimento e dell’emozione. E proprio per questo motivo, l’introduzione degli scontri a turni e degli elementi Metroidvania ci sono sembrati inizialmente di troppo, salvo poi amalgamarsi molto meglio di quanto pensassimo con il passare delle ore.

Blissfull Release | Recensione Worldless

Partiamo dall’esplorazione: in Worldless, è possibile richiamare una non proprio chiarissima mappa che ci mostrerà la prossima zona da esplorare. E dire non chiarissima, in alcuni frangenti, è decisamente un eufemismo: non è d’aiuto, quasi mai. Per il resto, il titolo di Noname Studios si comporta come un platform di buon livello, con salti e dash aerei da sbloccare, portali che ci aiutano a percorrere lunghezze maggiori ed enigmi ambientali che ci permettono di ottenere punti abilità da spendere nell’apposito menu. Il tutto in un’atmosfera sempre suggestiva, a tratti poetica e decisamente magica.

Non è però un titolo in cui dovrete “semplicemente” andare avanti come in tanti walking simulator su questa falsa riga. In Worldless avrete obiettivi precisi, mappe da esplorare, nemici da sconfiggere, strani cristalli da raccogliere e di cui capirete la funzione solo molto avanti nel gioco. Non una semplice esperienza interattiva, insomma, ma un vero e proprio videogioco con una forte componente di gameplay. Predominante, sotto molti aspetti.

Melancholic Undergo | Recensione Worldless

Veniamo dunque alla croce e delizia di Worldless: il sistema di combattimento. Come detto già, gli scontri si svolgono a turni con il nostro protagonista sulla sinistra e il nemico sulla destra. Ad ogni turno, avremo a disposizione un tempo, indicato dalla barra posta sotto il protagonista, per sferrare una serie di attacchi fisici o magici (affidati, ciascuno, ad un diverso tasto frontale), abbassando così gli HP del nemico, ma riempendo anche una barra posta in basso a destra. Una volta riempita per metà potremo provare ad assorbire il nemico tramite un semplice minigioco che sarà ancora più facile quanto più riusciremo a riempire la suddetta barra. Per farlo, potremo aumentare il moltiplicatore di riempimento attaccando il nemico con il suo punto debole o con l’elemento indicato a schermo.

In fase difensiva, invece, il nostro compito sarà quello di respingere gli attacchi fisici o magici (indicati, rispettivamente, da bagliori orizzontali e verticali) tramite l’utilizzo dei due stessi tasti frontali per gli attacchi. Se fatto a tempo corretto, potremo anche ottenere una guardia perfetta che non consuma lo scudo a nostra disposizione (e che mantiene anche intatto il livello dell’indicatore e il moltiplicatore). È dunque molto importante essere sempre attenti a ciò che accade a schermo, precisi nelle reazioni e pronti a tutto.

Blooming Damnation | Recensione Worldless

Inizialmente siamo rimasti un po’ interdetti, specialmente perché, salvo qualche fugace tutorial, Worldless spiega poco o niente del sistema di combattimento (e di tutto il resto, ad onor del vero), ma più andavamo avanti con gli scontri, più prendevamo mano con le meccaniche, più notavamo dettagli e particolari che rendono il gameplay di Worldless veramente unico, anche nel variegato mercato indipendente. Certo, se lo spiegassero un pochino meglio sarebbe decisamente preferibile, ma l’ermetismo la fa da padrona.

Abbiamo provato Worldless, per questa recensione, su una Xbox Series S, senza notare limiti tecnici di alcun tipo, nonostante non sia l’hardware più performante di questa generazione. Ciò che colpisce particolarmente del titolo di Noname Studios è la direzione artistica e l’estetica: come detto sopra, esplorarne il mondo è stato un viaggio tanto irrazionale quanto poetico e, lasciateci essere banali, semplicemente bello nel senso più puro del termine. L’estetica astratta amplifica ancora di più quel senso di irrazionalità e complessità, che rende tutto ciò che accade su schermo indecifrabile, ma al contempo terribilmente affascinante. Ad accompagnare quest’estetica così ricercata una colonna sonora eccezionale e un sound design coinvolgente. Nulla da dire, sotto questo punto di vista.

Existence

Concludiamo questa veloce recensione di Worldless consigliandovi vivamente di vivere quest’esperienza. Rimarrete sicuramente spaesati e, in tanti frangenti, non saprete minimamente cosa fare. Se riuscirete però a mettere da parte questo “piccolo” dettaglio, potrete affacciarvi in un mondo astratto e indecifrabile in cui esperire un’avventura ermetica, ma dannatamente affascinante. Un plus anche dal sistema di combattimento, accattivante e difficile al punto giusto. Un’ottima opera di debutto che fa ben sperare per il futuro!

Worldless è attualmente disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!