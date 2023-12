Anime Breakfast: One Punch Man, quando i supereroi fanno ridere

Buona domenica a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Anime Breakfast! Oggi ci facciamo due risate con un anime che ha a dir poco del geniale, stravolgendo completamente il supereroe e dimostrandolo in una chiave comica: la serie anime protagonista di questo Anime Breakfast è One Punch Man!

L’episodio di oggi di Anime Breakfast sarà molto più tranquillo, più chill e soprattutto più divertente rispetto all’ultimo episodio dove abbiamo parlato di quel capolavoro dello Studio Ghibli, ovvero La Tomba delle Lucciole. L’anime protagonista dell’Anime Breakfast di quest’oggi è infatti One Punch Man, dalla mente geniale del giovane mangaka One, autore della serie web, e Yūsuke Murata, che si è occupato del manga. Dopo aver parlato dell’orrore della guerra e della perdita dell’innocenza nell’ultimo episodio, anche in vista delle feste natalizie, è il momento di essere un po’ più allegri e spensierati con qualcosa di divertente, siete d’accordo? Bene, perché Saitama è uno dei migliori comici che possiate mai trovare nel mondo dei manga e degli anime.

Saitama, il supereroe comico | Anime Breakfast: One Punchman, quando i supereroi fanno ridere

Una cosa che caratterizza molto la serie di One Punch Man è lo stesso protagonista, Saitama, che crea la parodia perfetta del supereroe. Per fidarsi ciecamente di un supereroe, dev’essere invulnerabile, invincibile e immortale. Uno come Saitama tornerebbe sicuramente utile alla sicurezza dei civili, ma proviamo a porci una domanda: come sarebbe se fossimo i più forti sul pianeta? Questo è quello che succede a Saitama, diventa l’uomo più forte che l’universo abbia mai conosciuto, riesce a battere ogni nemico con un solo pugno, motivo per cui gli viene affidato il titolo di One Punch Man. Ma è davvero così bello essere il più forte?

A questa domanda risponde direttamente il protagonista di questa serie: no, anzi, è molto noioso. Provate ad immaginare ad essere davvero la creatura più forte che l’universo abbia mai conosciuto e che non solo nessuno può battervi, ma ogni combattimento è estremamente facile? Il bello del supereroe è che, per quanto forte sia, spesso si trova in difficoltà. Questo a Saitama non succede mai, il che rende tutto particolarmente divertente perché sottovaluta ogni singola minaccia o rischio di morte. Indovinate un po’? Non sbaglia mai. Sottovalutare un avversario spesso è un errore, ma lui può permetterselo, perché non c’è letteralmente nessuno abbastanza forte da batterlo o anche solo metterlo in difficoltà (no, neanche Batman).

La noia di essere il più forte | Anime Breakfast: One Punch Man, quando i supereroi fanno ridere

Mettiamo in chiaro una cosa: One Punch Man è uno degli anime più divertenti che troverete in circolazione, ma per Saitama non è così. Anzi, essere il più forte è una vera e propria maledizione, l’ha privato di ogni emozione, come la preoccupazione, la paura, la gioia, l’entusiasmo e la felicità. Questo status in cui si è trovato grazie al suo allenamento quotidiano (letteralmente fare 100 flessioni al giorno) l’ha portato ad una vera e propria apatia, lottando contro alieni e supercriminali che minacciano la Terra con una noia mortale. Certo, magari all’inizio poteva essere divertente riuscire a battere chiunque con un solo pugno, ma dopo giorni, settimane, mesi, anni, riuscire sempre a ottenere la vittoria facile annoia moltissimo.

Durante i suoi combattimenti, Saitama non si preoccupa minimamente di rimanere ferito, perché sa già che nessuno può batterlo. Per rendere i combattimenti divertenti, il protagonista spara battute completamente fuori contesto mentre lotta contro il cattivo di turno, ad esempio disperandosi perché si è lasciato sfuggire il giorno dei grandi sconti al supermercato. Tutti temono e ammirano Saitama, c’è perfino Genos, un ragazzo cyborg, che rende One Punch Man il suo idolo e lo implora di insegnargli a diventare forte quanto lui, ma l’eroe è talmente annoiato e poco preso dalla questione che invece di fargli un discorso sulla responsabilità e sull’aiutare il prossimo, risponde con un semplice “ok”, parola che ripete spesso anche contro tutti i suoi avversari convinti di sconfiggerlo.

Valido avversario cercasi | Anime Breakfast: One Punch Man, quando i supereroi fanno ridere

La storia di One Punch Man è molto semplice, l’eroe protagonista è la creatura più forte nell’universo e tutti cercano di batterlo, fallendo miseramente. Saitama, da parte sua, cerca un degno rivale da tanto tempo, purtroppo, però, rimane deluso ogni singola volta. La ricerca di un valido avversario che possa combattere, qualcuno che possa farlo divertire un po’ almeno, qualcuno che possa metterlo in difficoltà, diventa una ricerca infinita. Tutta la storia della serie gira intorno al protagonista che cerca qualche stimolo, una sfida che possa essere ritenuta davvero tale, mentre tra un combattimento e un altro la serie ci fa spaccare dalle risate con quanta poca serietà Saitama prenda le situazioni. Che si tratti di un supercriminale che minacci la terra, un giovane che vuole diventare suo apprendista, o qualcuno che voglia affidargli un incarico, Saitama sarà sempre tremendamente annoiato.

L’unico caso (non ne parleremo nello specifico per non fare spoiler), in cui Saitama si è “sforzato” un po’ di più, è stato quando invece di un solo pugno, ne ha sferrati due. Wow, davvero faticoso, vero? La comicità di questa serie è geniale proprio per questo: sfonda tutta la teatralità e la serietà con cui viene raccontata la storia di un supereroe nobile, stoico e maestoso, sostituendolo con un uomo letteralmente imbattibile, che è così annoiato da non prendere nulla con serietà. Uno spettacolo comico per noi, con cui divertirci insieme ad altri amici, mentre sotto gli occhi del protagonista, la sua vita è fin troppo noiosa.

Vale la pena essere il più forte nell’universo?

Siamo giunti alla fine di questo ultimo episodio dell’anno dell’Anime Breakfast. Ora, è chiaro che i creatori della serie abbiano voluto creare una vera e propria parodia dei supereroi dei fumetti Marvel e DC che abbiamo visto nei cinecomics, ma One Punch Man ha un messaggio: se è una cosa è troppo facile, non regala alcuna soddisfazione una volta ottenuta. Nella vita raggiungiamo i nostri obiettivi con molta fatica, motivo per cui ce li godiamo per bene, a volte anche con lacrime di gioia. Saitama non ha questo privilegio, avere successo con una facilità tanto estrema non regala alcuna soddisfazione, anzi, rende la vita priva di significato. Saitama cerca un senso in tutto questo, cerca qualcosa che lo faccia sentire vivo e di farlo uscire dal suo stato di apatia. Il suo problema è questo: è tremendamente apatico. Una vita così vale davvero la pena essere vissuta? La risposta sta a voi.

Fateci sapere cosa ne pensate dell’anime di One Punch Man nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it.

