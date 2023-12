Mortal Kombat 2: un’immagine dal set anticipa il ritorno di Scorpion

Il produttore di Mortal Kombat 2 Todd Garner ha di fatto annunciato il ritorno di Scorpion condividendo una foto direttamente dal set del film

Il produttore di Mortal Kombat 2 Todd Garner ha sostanzialmente annunciato il ritorno di Scorpion condividendo un nuovo scatto dal set del film. Anche se è già stato confermato che la maggior parte del cast del primo film Mortal Kombat tornerà nel sequel, rimaneva ancora un grande punto interrogativo sul ritorno di Scorpion, dopo che l’attore Hiroyuki Sanada aveva rivelato che probabilmente non avrebbe ripreso il ruolo. Ora il produttore Todd Garner ha confermato il ritorno del personaggio con una foto pubblicata su X. Al centro dell’immagine c’è il kunai, l’arma tipicamente associata a Scorpion, su quello che sembra essere uno schermo blu.

Mortal Kombat 2: chi interpreterà Scorpion?

Mortal Kombat 2 è il sequel cinematografico del film del 2021 basato sull’omonima serie di videogiochi creata nel 1991 da Ed Boon e John Tobias. Il sequel continuerà la storia dei combattenti, esperti nelle arti marziali, che difendono la nostra realtà. Tra i protagonisti di Mortal Kombat 2 ci saranno Karl Urban nel ruolo di Johnny Cage (di cui già è stato svelato il look), Tati Gabrielle che sarà Jade e Adeline Rudolph, a cui è stata affidata la parte di Kitana.

Non si sa ancora se l’attore Hiroyuki Sanada riprenderà o meno i panni del personaggio di Scorpion. In ogni caso torneranno: Lewis Tan nei panni di Cole Young, Jessica McNamee nei panni di Sonya Blade, Josh Lawson nei panni di Kano, Tadanobu Asano nei panni di Lord Raiden, Mehcad Brooks nei panni di Jax, Ludi Lin nei panni di Liu Kang, Chin Han nei panni di Shang Tsung, Joe Taslim nei panni di Bi-Han e Sub-Zero e Max Huang nei panni di Kung Lao. Simon McQuoid come detto sarà il regista anche di questo sequel mentre la sceneggiatura è firmata da Jeremy Slater, recentemente autore della serie Moon Knight. La data di uscita deve ancora essere annunciata.

