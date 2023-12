Anime Breakfast Chara: Joseph Joestar e il peso di un fardello

In questo nuovo episodio della sottocategoria Chara, parte del nostro format Anime Breakfast, parleremo nel dettaglio di Joseph Joestar, quello che riteniamo essere il personaggio più importante e, perché no, anche il più carismatico di Jojo’s Bizarre Adventure

Abbiamo già parlato di Jojo’s Bizarre Adventure nell’ultimo episodio di Anime Breakfast a lui dedicato, oggi vogliamo proporvi un’altra puntata della sottocategoria Chara. Ma siccome questa è la seconda puntata di questo genere, vogliamo prima spiegarvi nuovamente cos’è un Chara. Come avete visto, ogni domenica con il format Anime Breakfast parliamo dei nostri anime preferiti e ne abbiamo scritti di vari generi, tra puntate canoniche in cui parliamo semplicemente di un anime che ci ha colpito, dei VS in cui ipotizziamo chi uscirebbe vittorioso in uno scontro tra due personaggi o delle semplici TOP di personaggi di un anime. Cos’è, quindi, il Chara? In puntate di questo genere, semplicemente, parliamo di un personaggio che ci ha colpito in particolare. La prima protagonista di questo format è stata Nami di One Piece, ma ora vogliamo parlarvi di quello che riteniamo essere il personaggio più importante e più carismatico di Jojo’s Bizarre Adventure, nonché il primo protagonista maschile di Anime Breakfast Chara: Joseph Joestar!

Un giovane con un peso sulle spalle | Anime Breakfast Chara: Joseph Joestar, il pilastro di Jojo

Partiamo con un presupposto: Joseph Joestar non è il primo protagonista dell’anime. Colui che ha iniziato la grande storia antologica di Jojo’s Bizarre Adventure è infatti Jonathan Joestar. Lui ha iniziato la battaglia generazionale contro Dio Brando, ma nonostante ciò, non è il più importante della serie anime. Ci sentiamo di dare questo ruolo a suo nipote Joseph. Il personaggio appare per la prima volta nel secondo capitolo di Jojo, Battle Tendency ed è un semplice ragazzo dal gran senso dell’umorismo ma che deve accogliere un fardello molto pesante. Ciò che accade a Joseph, (così come ai suoi successori), accade contro il suo volere. Joseph Joestar è il primo a dover cogliere l’eredità dei Joestar e farsi coinvolgere nella battaglia contro Dio Brando.

Nella seconda parte di Battle Tendency, nonostante Dio non sia presente, Joseph ha l’enorme responsabilità di fermare gli Uomini del Pilastro, che hanno l’obbiettivo di ricostruire la maschera di pietra, ovvero l’antico manufatto che ha reso Dio Brando immortale. Il personaggio di Joseph diventa di elevata importanza quando lui accetta la maledizione dei Joestar, ovvero quella di lottare contro Dio Brando e i suoi affiliati che hanno intenzione di impadronirsi del mondo. Questo, però, è solo il primo passo di Joseph. La sua storia, infatti, non si ferma con la sua vittoria contro gli Uomini del Pilastro, ma continua nel terzo capitolo della serie: Stardust Crusaders.

Yes! Yes! Yes! Oh my God… | Anime Breakfast Chara: Joseph Joester, il pilastro di Jojo

Come per Phantom Blood, Battle Tendency aveva un finale chiuso, con Joseph che era riuscito a compiere la sua missione e a realizzarsi, trovare una moglie e costruirsi una famiglia, come vediamo nella scena finale dove è in aeroporto per prendere un volo per il Giappone, dove si trova sua figlia. La storia sembra finita lì, ma quel finale si ricollega all’inizio di Stardust Crusaders, quella che secondo noi è la parte più bella di Jojo. Joseph riappare quindi all’inizio della terza parte e, seppure abbia più di 60 anni, è ancora in forma e risulta essere fondamentale nella “battaglia finale” contro Dio Brando.

Ciò che fa Joseph in Stardust Crusaders è qualcosa di straordinario. Aiuta suo nipote Jotaro Kujo a uscire di prigione, gli insegna a padroneggiare il suo stand e guida un gruppo formato dai due Joestar, Avdol, Kakyoin, Polnareff e Iggy in un viaggio tortuoso, pieno di nemici da affrontare, verso l’Egitto. Joseph dimostra di essere un leader nato, riuscendo ad ispirare soprattutto il nipote a continuare la cruciata iniziata dal loro antenato Johnathan Joestar e porre fine al regno di terrore di Dio Brando. Non solo, è anche un combattente formidabile, perfettamente capace di controllare il suo stand Hermit Purple e affrontare avversari tremendi con immensi poteri. Joseph avrebbe potuto lasciar perdere, continuare a vivere la sua vita e godersi la pensione, ma ricordando il fardello che si era caricato sulle spalle, torna ancora una volta in azione per fermare per sempre il nemico storico della sua famiglia.

OH MY GOD! | Anime Breakfast Chara: Joseph Joestar, il pilastro di Jojo

Ciò di cui volevamo parlare in merito a Joseph è l’importanza che ha per far sì che la storia continui. Come abbiamo già detto, Johnathan fa partire tutto, ma è Joseph a portare il peso delle conseguenze dello scontro tra i due e lo fa con il sorriso. Per quanto tamarro sia un sessantenne col fisico da Arnold Schwarzenegger che mena forte le mani con avversari che dovrebbero essere più forti di lui, Joseph è comunque il pilastro su cui si regge tutta la storia di Jojo. Grazie a lui Jotaro cresce e impara a sopravvivere in un mondo pericoloso, grazie a lui Josuke ha preso vita e grazie a lui il maestro Hirohiko Araki ha potuto continuare a raccontare la storia di Jojo.

Ciò che più caratterizza Joseph, comunque, è la sua ironia, che anche nei momenti più bui riesce a strappare una risata, che lui lo volesse o meno. Questo lo rende il personaggio più carismatico della serie, oltre ovviamente all’importanza che ha affinché tutto si intrecci. Analizzando nel dettaglio ogni parte di Jojo, i personaggi secondari che abbiamo imparato a conoscere esistono grazie alla presa di coscienza di Joseph sulla lotta generazionale contro Dio Brando. Nonostante abbia commesso grossi errori, come rendere Josuke un figlio illegittimo, in ogni caso ha rimediato, assicurandosi che anche il figlio più giovane fosse al sicuro. Così come Jotaro ha preso ispirazione dal nonno per essere un buon padre per sua figlia Jolyne. Insomma, in breve, Joseph è al centro di tutto.

L’episodio di Anime Breakfast finisce qui. Siete d’accordo con noi? Concordate sul fatto che Jojo non avrebbe potuto continuare senza Joseph? O magari preferite un altro personaggio? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ringraziamo per averci seguiti fin qui, restate sintonizzati con noi su tuttotek.it per non perdervi le news su film, serie tv, anime e molto altro! Ci vediamo domenica prossima, sempre con Anime Breakfast!

