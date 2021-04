Recensione Thunder Force: comedy d’azione che non funziona

Thunder Force è il nuovo film originale Netflix che vede protagoniste Melissa McCharty e Octavia Spencer, intente a salvare il mondo come eroine per caso. Ecco la nostra recensione di Thunder Force.

TITOLO ORIGINALE: Thunder Force. GENERE: Azione/Commedia. NAZIONE: Stati Uniti. REGISTA: Ben Falcone. CAST: Melissa McCarthy, Octavia Spencer, Jason Bateman, Bobby Cannavale, Melissa Ponzio. DURATA: 105 min. DISTRIBUTORE: Netflix. USCITA: 9 Aprile 2021.

Thunder Force è il nuovo film originale Netflix, uscito sulla piattaforma il 9 aprile 2021 e che vede protagoniste Melissa McCharty e Octavia Spencer, con sceneggiatura e regia di Ben Falcone. Un film che riprende il tema più gettonato degli ultimi anni, quello dei supereroi e che quindi vede Netflix produrre un contenuto originale rifacendosi ad un cast d’eccezione, che vede

Trama | Recensione Thunder Force

La trama è incentrata sulla lotta tra bene e il male, in particolare quella dei miscredenti, che sono esseri umani dotati di superpoteri che vengono utilizzati per seminare terrore e distruzione. Dopo che Emily ha perso i genitori proprio a causa delle azioni di questi super criminali, realizza da adulta il sogno di diventare una scienziata e di sviluppare un macchinario in grado di iniettare anche ai comuni mortali particolari superpoteri. Il suo piano incontra delle problematiche quando la sua vecchia amica Lydia si fa iniettare per sbaglio questo trattamento e quindi si devono ritrovare insieme a improvvisare una squadra di super eroine, la Thunder Force.

Una trama semplice che segue uno sviluppo narrativo che purtroppo non ha grandi colpi di scena, ma che chiaramente vuole basarsi sul talento delle due attrici protagoniste e sulla comicità politicamente scorretta di Melissa McCharty, che interpreta Lydia.

Il risultato purtroppo non riesce nel suo intento, perché Thunder Force è una comedy d’azione sui supereroi, che però non fa ridere, ma si limita ad intrattenere, con una trama che si sviluppa in modo anche piuttosto lento.

Quello che appare appena si inizia a vedere il film è che potremo essere di fronte ad uno di quei prodotti che dissacrano con la comicità la classica struttura narrativa di azione e avventura che siamo abituati a vedere. Quindi in questo caso, ci troviamo di fronte a dei villian imbranati e ridicoli nel loro aspetto, ad esempio Jason Beatman che è un uomo granchio, con le braccia al posto delle chele e delle eroine improvvisate, capitanate dall’imprevedibilità di Lydia. Lydia vuole aiutare l’amica Emily a sconfiggere i “cattivi”, ma rimane una donna impulsiva, poco affidabile, anche se dal grande cuore.

Melissa McCharty e il suo personaggio purtroppo non bastano più | Recensione Thunder Force

Questa struttura, però non è sufficiente a provocare una risata allo spettatore e così neanche le performance comiche di Melyssa McCharty, che si ritrova ormai imprigionata all’interno di un personaggio stereotipato che si è già visto nella maggior parte di commedie in cui ha recitato negli ultimi anni. Una donna impulsiva, pasticciona, senza pudore o freni inibitori, volgare e in cerca ancora della sua strada. Un personaggio che in passato ha funzionato molto bene, ad esempio nel film Le amiche della sposa o anche in Corpi da reato, per rimanere nel tema comicità e azione.

Però con il passare degli anni, questo non basta più, soprattutto se il film manca di sceneggiatura e l’attrice spalla è decisamente sottotono. E questo è il caso di Octavia Spencer, grandiosa attrice in ruoli drammatici che qui appare totalmente fuori posto. Il suo personaggio non decolla e non trova una collocazione precisa all’interno della storia, sebbene parta tutto da lei e dal suo sogno professionale e personale.

La regia non segue un preciso stile | Recensione Thunder Force

Ma le due attrici e le loro scene comiche non sono l’unica cosa che non funziona in questo film: la sceneggiatura povera che sta alla base non è supportata da una regia fluida.

Thunder Force appare infatti costruito di tanti blocchi, poco uniti tra loro, a partire dall’inizio in cui ci sono i flashback delle giovani protagoniste all’inizio della loro amicizia, per poi arrivare a loro da adulte che si ritrovano ad essere amiche dopo essersi perse per tanti anni. Anche le interazioni tra Jason Beatman e Melissa McCharty, appaiono totalmente slegate, sebbene con il chiaro intento di accentuare comicità alla storia. La loro danza all’interno del negozio derubato o la cena romantica sono blocchi che non seguono una chiara linea di regia.

Il risultato finale di questa regia poco fluida è una storia che si guarda con fatica, perchè a tratti risulta quasi noiosa, con pochi colpi di scena e scene d’azione che non sono molto credibili se lo consideriamo di base un film che le drovebbe comunque esaltare.

Conclusioni

I tanti difetti di Thunder Force sono quindi ciò che per prima cosa salta all’attenzione e che quindi inseriscono il film in uno di quei prodotti facilmente dimenticabili e non originali all’interno di un panorama costantemente ricco di idee nuove. Nel complesso rimane un film con un cast importante e che vuole essere all’insegna della leggerezza e dell’intrattenimento, anche se non riesce nell’intento principale, ovvero quello di ridere ed essere davvero coinvolti nella storia d’azione.